Παπασταύρου: Στα τέλη Ιανουαρίου στη Βουλή η σύμβαση με τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/01/2026 - 13:23
Συμμετοχή της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για τη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτιρίων έως το 2050
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/01/2026 - 11:33
Πτώση των τιμών πετρελαίου - Η αγορά προσπαθεί να αποτιμήσει τις συνέπειες της επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/01/2026 - 11:23
Διονύσιος Γκούτης: Η Γεωενέργεια ως πυλώνας εθνικής ενεργειακής ασφάλειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/01/2026 - 09:30
Σε εμπρησμό οφείλεται το μπλακ-άουτ στο Βερολίνο
ΚΟΣΜΟΣ
05/01/2026 - 09:15
Ντ. Τραμπ: Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα εγκατασταθούν στη Βενεζουέλα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/01/2026 - 08:54
Πως θα χορηγείται η νέα επιδότηση ανακαίνισης κλειστών κατοικιών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/01/2026 - 08:28
Ανακαίνιση σπιτιού με επιδότηση έως 90%: Πώς θα αλλάξετε πλακάκια, μπάνιο και κουζίνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/01/2026 - 08:25
Πότε έρχεται ο ΕΝΦΙΑ 2026 - Όλες οι αλλαγές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/01/2026 - 08:15
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι αυτός που φοβάται περισσότερο Ευρώπη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/01/2026 - 08:07
«Πράσινο φως» για τον διπλασιασμό ισχύος στο αντλησιοταμιευτικό έργο της ΔΕΗ στην Καρδιά Κοζάνης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/01/2026 - 08:06
Από τον λιγνίτη στις καθαρές τεχνολογίες- Το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/01/2026 - 08:00
Πώς να ζεστάνεις το σπίτι χωρίς να κάνεις κακό στην υγεία σου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/01/2026 - 06:54
Οι τρεις συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/01/2026 - 06:55
Το κόλπο που μπορεί να σας σώσει αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι λόγω παγετού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/01/2026 - 06:55
Το σημάδι πως μια ηλεκτρική συσκευή καίει λίγο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/01/2026 - 06:55
ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι (ΑΕΠΟ) του έργου: «Έργο Αντλησιοταμίευσης στο Ορυχείο Καρδιάς»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/01/2026 - 15:53
Αλλαγή Προεδρίας στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/01/2026 - 15:21
Επτακόσιους τόνους σκουπίδια «έβγαλαν» τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/01/2026 - 14:44
ΔΑΠΕΕΠ: Μείωση ελλείμματος στα 100 εκατ. ευρώ παρουσιάζει ο ΕΛΑΠΕ μετά τη στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/01/2026 - 13:17
Καιρική ανασκόπηση 2025 από το meteo.gr: Τα ρεκόρ των μετεωρολογικών σταθμών του ΕΑΑ και άλλα αξιοσημείωτα στοιχεία του έτους
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/01/2026 - 12:19
ΚΑΠΕ: Έρευνα για τις προκλήσεις και τις προοπτικές των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/01/2026 - 10:41
Νίκος Χαρδαλιάς: Η Αττική μας φωτίστηκε απ’ άκρη σ΄ άκρη για να υποδεχθεί το 2026 με ένα μοναδικό υπερθέαμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/01/2026 - 09:41
Η Ρωσία ζητά από τις ΗΠΑ να σταματήσει την καταδίωξη ενός πετρελαιοφόρου που κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα
ΚΟΣΜΟΣ
02/01/2026 - 09:09
Ν. Ταγαράς: Ο χωρικός σχεδιασμός γίνεται εργαλείο ανάπτυξης, κοινωνικής ισορροπίας και περιβαλλοντικής προστασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/01/2026 - 08:23
Οι 10 περιβαλλοντικές ειδήσεις του 2025 που πρέπει να μας προβληματίσουν
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/01/2026 - 08:17
Οι ενεργειακές εξισώσεις του 2026 και οι αποφάσεις που αργούν
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/01/2026 - 08:10
Οι 5 αλήθειες της δουλειάς σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου που κανείς δεν συζητά
ΚΟΣΜΟΣ
02/01/2026 - 06:56
Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/01/2026 - 06:56
Δέκα τρόποι να κάνετε πιο ζεστό το σπίτι με μηδενικό κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/01/2026 - 06:56

Οι τρεις συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα

Zulfugar Karimov on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 05/01/2026 - 06:55

Αν νιώθεις ότι ο λογαριασμός ρεύματος ανεβαίνει χωρίς προφανή λόγο, ίσως φταίνε συσκευές που καταναλώνουν ενέργεια ακόμη κι όταν δεν τις χρησιμοποιείς.

Το ηλεκτρικό ρεύμα μοιάζει να ακριβαίνει χρόνο με τον χρόνο, ανεξάρτητα από τον πάροχο που θα επιλέξει κανείς.

Ακόμη κι όταν η καθημερινή χρήση φαίνεται περιορισμένη, ο μηνιαίος λογαριασμός συχνά μας διαψεύδει.

Μπροστά στο αυξανόμενο κόστος, πολλοί σκέφτονται να επενδύσουν σε «έξυπνες» λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Ωστόσο, πριν από οποιαδήποτε αγορά, υπάρχει ένα πολύ απλό κι εύκολο βήμα: να εντοπίσετε τις πηγές άσκοπης κατανάλωσης μέσα στο σπίτι.

Πολλές ηλεκτρονικές συσκευές δημιουργούν τα λεγόμενα «φορτία φαντάσματα», καταναλώνοντας ρεύμα ακόμη κι όταν δεν χρησιμοποιούνται, ενώ υπάρχουν και συσκευές που θεωρούμε απενεργοποιημένες αλλά συνεχίζουν να τραβούν ενέργεια από την πρίζα.

Ακόμη και οι έξυπνες πρίζες, για παράδειγμα, καταναλώνουν μικρές ποσότητες ρεύματος όταν είναι κλειστές.

Την ίδια ώρα, η κακή διαχείριση συσκευών - όπως η συνεχής χρήση παλαιών μοντέλων ή η συνήθεια να μένουν φορτιστές μόνιμα στην πρίζα - μπορεί να αυξάνει σημαντικά το συνολικό ενεργειακό κόστος.

Ας δούμε όμως τις συσκευές που πρέπει οπωσδήποτε να βγάζετε από την μπρίζα αμέσως μετά την χρήση.

Smart TV

Όταν κλείνετε την τηλεόραση, είναι πράγματι κλειστή; Όχι ακριβώς. Οι σύγχρονες smart TV καταναλώνουν συνήθως 100 watt ή λιγότερα ανά ώρα, αλλά όταν απενεργοποιούνται, η κατανάλωση δεν μηδενίζεται αμέσως.

Ακόμη και οι πιο νέες και ακριβές τηλεοράσεις συνεχίζουν να καταναλώνουν ενέργεια σε κατάσταση αναμονής.

Σύμφωνα με την εταιρεία TCL, οι τηλεοράσεις μπορεί να καταναλώνουν από μισό έως 3 watt όταν είναι σβηστές. Αν έχετε παρατηρήσει ένα μικρό φωτάκι που παραμένει συνεχώς αναμμένο, αυτό εξηγεί την κατανάλωση.

Η αλλαγή ρυθμίσεων, όπως η αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση ύπνου, μπορεί να μειώσει τη συνολική κατανάλωση. Ωστόσο, ο μόνος τρόπος για μηδενική κατανάλωση είναι να αποσυνδέσετε την τηλεόραση από την πρίζα.

Router

Οι δρομολογητές είναι μια προφανής πηγή κατανάλωσης ενέργειας, αφού οι περισσότεροι τους έχουν συνεχώς ενεργοποιημένους.

Πράγματι πολλές συσκευές εξαρτώνται από το διαδίκτυο για τη λειτουργία τους, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμένουν μόνιμα συνδεδεμένοι.

Ανάλογα με το μοντέλο, ένας router μπορεί να καταναλώνει από 5 έως 20 watt ανά ώρα.

Η απενεργοποίησή του, επομένως, όταν λείπετε ή βρίσκεστε σε διακοπές μπορεί να μειώσει περαιτέρω την κατανάλωση.

Φορτιστές

Οι φορτιστές είναι πιο «ύπουλοι» απ’ όσο φαίνονται. Ακόμη και όταν δεν φορτίζουν κάποια συσκευή, συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύμα. Αν και η κατανάλωση είναι μικρή, συσσωρεύεται με τον χρόνο, ειδικά αν οι φορτιστές παραμένουν μόνιμα στην πρίζα.

Όταν μια συσκευή παραμένει συνδεδεμένη μετά την πλήρη φόρτιση, γίνεται η λεγόμενη «φόρτιση συντήρησης», η οποία καταναλώνει επιπλέον ενέργεια.

Υπάρχουν όμως και λόγοι ασφάλειας, για τους οποίους πρέπει να βγάζετε τους φορτιζές από την πρίζα: αν και σπάνια μπορεί να συμβεί κάποιο ατύχημα, ιδιαίτερα με χαμηλής ποιότητας φορτιστές.

«Αθώα» τα πολύπριζα, αλλά με διακόπτη χωρίς φωτισμό

Τα πολύπριζα με διακόπτη επιβεβαιώνουν ότι οι συσκευές δεν τραβούν ρεύμα όταν είναι κλειστές. Αν όμως ο διακόπτης είναι ανοιχτός, μπορεί να υπάρχει κατανάλωση.

Τα πολύπριζα με φωτιζόμενο διακόπτη καταναλώνουν ενέργεια ακόμη κι όταν δεν χρησιμοποιούνται και καλό είναι να απενεργοποιούνται ή να αποσυνδέονται.

Μπορείτε γενικά να αφήνετε συνδεδεμένα τα πολύπριζα με διακόπτη, αλλά δεν πρέπει να συνδέετε σε αυτά συσκευές που παράγουν πολλή θερμότητα, έχουν μοτέρ ή χρησιμοποιούν συμπιεστή.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 05/01/2026 - 06:55

