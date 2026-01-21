ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Από την ολιγοπωλιακή αγορά στην κοινωνικά δίκαιη ενέργεια: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Target Model
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:23
Ιαπωνία: Επαναλειτούργησε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός του κόσμου
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:00
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 12:53
Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56
Η Volton και η Orizon έδωσαν εορταστικό παλμό στη Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 08:53
Γιάννης Τριήρης: Κάλλιο αργά παρά ποτέ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/01/2026 - 08:24
Ψύχος και φυσικό αέριο εκτόξευσαν κατά 30% τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Ανοδικά και η ΝΑ Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 08:16
Σήμα κινδύνου από τις μικρές επιχειρήσεις και τη βιοτεχνία για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:09
Έξι συνηθισμένα λάθη στη θέρμανση - και πώς να τα αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:16
Οι επιστήμονες προειδοποιούν για αλλαγή του «status quo» στους ωκεανούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 07:16
Eco ή γρήγορη πλύση; Αυτό είναι το πιο οικονομικό πρόγραμμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:17
Πώς τα data centers εκτοξεύουν τους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 07:17
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 15:48
Περιβαλλοντική ανάλυση κύκλου ζωής ενός data center από Data4 & APL Data Center
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/01/2026 - 15:29
Greenpeace: Ως και το 40% των χρημάτων της ΚΑΠ πηγαίνουν μόλις στο 1% των παραληπτών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 15:06
Κουκουλόπουλος: Η αλήθεια για την Πτολεμαΐδα V δεν μπορεί να κρυφτεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 14:23
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ μέσω κοινού μετατροπέα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/01/2026 - 13:27
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,7% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 13:06
Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για απάτες σε πρατήρια υγρών καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/01/2026 - 11:48
ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 11:11
Κτίρια μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος εκπομπές έως το 2050; Οι παρατηρήσεις του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 10:41
Χιλιάδες πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση στο Κίεβο έπειτα από νέα ρωσική επίθεση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/01/2026 - 09:40
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Επαναλειτούργησε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός του κόσμου

Ιαπωνία: Επαναλειτούργησε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός του κόσμου
Newsroom
Τετάρτη, 21/01/2026 - 14:00

Ο ιαπωνικός πυρηνικός σταθμός Κασιουαζάκι-Καρίουα, ο μεγαλύτερος του κόσμου, επαναλειτούργησε σήμερα για πρώτη φορά μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011, ανακοίνωσε η εταιρεία που τον διαχειρίζεται, παρά τις επίμονες ανησυχίες του πληθυσμού.

Η επανεκκίνηση αυτή αφορά σε πρώτη φάση έναν μόνο από τους επτά αντιδραστήρες του σταθμού, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερους στον κόσμο σε όρους συνολικής δυνατότητας παραγωγής, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η επανέναρξη της λειτουργίας έγινε στις 19:02 (τοπική ώρα, 12:02 ώρα Ελλάδας), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τατσούγια Ματόμπα, εκπρόσωπος της εταιρείας Tokyo Electric Power (Tepco).

Ο κυβερνήτης του κεντροδυτικού νομού Νιιγκάτα, όπου βρίσκεται ο σταθμός, έδωσε τον περασμένο μήνα την έγκρισή του για την επανεκκίνηση, παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη είναι διχασμένη στο θέμα: σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο από τη νομαρχία, 60% των κατοίκων ήταν αντίθετοι στην επανεκκίνηση, έναντι 37% που την υποστήριζαν.

Χθες, Τρίτη, μερικές δεκάδες διαδηλωτές, κυρίως ηλικιωμένοι, είχαν αψηφήσει το κρύο για να διαδηλώσουν μέσα στο χιόνι και κοντά στην είσοδο του σταθμού, στην ακτή της θάλασσας της Ιαπωνίας, κατά της επαναλειτουργίας του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα 21 Ιανουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο σταθμός της Ζαπορίζια θα μπορούσε να ξαναρχίσει τη λειτουργία του σε 18 μήνες εφόσον ο πόλεμος τελειώσει, σύμφωνα με τον επικεφαλής του
ΚΟΣΜΟΣ

Ο σταθμός της Ζαπορίζια θα μπορούσε να ξαναρχίσει τη λειτουργία του σε 18 μήνες εφόσον ο πόλεμος τελειώσει, σύμφωνα με τον επικεφαλής του

Η Ρωσία σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα πυρηνικό σταθμό στη Σελήνη μέσα σε μια δεκαετία
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα πυρηνικό σταθμό στη Σελήνη μέσα σε μια δεκαετία

Η κατασκευή των μονάδων 7 και 8 του πυρηνικού σταθμού στο Κοζλοντούι είναι το μεγαλύτερο έργο αυτής και της επόμενης δεκαετίας
ΚΟΣΜΟΣ

Η κατασκευή των μονάδων 7 και 8 του πυρηνικού σταθμού στο Κοζλοντούι είναι το μεγαλύτερο έργο αυτής και της επόμενης δεκαετίας

Ιαπωνία: Οι τοπικές αρχές εγκρίνουν τη μερική επαναλειτουργία του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο
ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Οι τοπικές αρχές εγκρίνουν τη μερική επαναλειτουργία του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο

Ψήφισμα ΔΟΑΕ καλεί την Τεχεράνη να συνεργαστεί - Το ψήφισμα θα έχει &quot;αρνητικό αντίκτυπο&quot; στη συνεργασία, λέει το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ

Ψήφισμα ΔΟΑΕ καλεί την Τεχεράνη να συνεργαστεί - Το ψήφισμα θα έχει "αρνητικό αντίκτυπο" στη συνεργασία, λέει το Ιράν

Συμφωνίες ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για πυρηνική ενέργεια και πώληση F-35
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνίες ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για πυρηνική ενέργεια και πώληση F-35