Ιαπωνία: Επαναλειτούργησε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός του κόσμου

Ο ιαπωνικός πυρηνικός σταθμός Κασιουαζάκι-Καρίουα, ο μεγαλύτερος του κόσμου, επαναλειτούργησε σήμερα για πρώτη φορά μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011, ανακοίνωσε η εταιρεία που τον διαχειρίζεται, παρά τις επίμονες ανησυχίες του πληθυσμού.

Η επανεκκίνηση αυτή αφορά σε πρώτη φάση έναν μόνο από τους επτά αντιδραστήρες του σταθμού, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερους στον κόσμο σε όρους συνολικής δυνατότητας παραγωγής, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η επανέναρξη της λειτουργίας έγινε στις 19:02 (τοπική ώρα, 12:02 ώρα Ελλάδας), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τατσούγια Ματόμπα, εκπρόσωπος της εταιρείας Tokyo Electric Power (Tepco).

Ο κυβερνήτης του κεντροδυτικού νομού Νιιγκάτα, όπου βρίσκεται ο σταθμός, έδωσε τον περασμένο μήνα την έγκρισή του για την επανεκκίνηση, παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη είναι διχασμένη στο θέμα: σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο από τη νομαρχία, 60% των κατοίκων ήταν αντίθετοι στην επανεκκίνηση, έναντι 37% που την υποστήριζαν.

Χθες, Τρίτη, μερικές δεκάδες διαδηλωτές, κυρίως ηλικιωμένοι, είχαν αψηφήσει το κρύο για να διαδηλώσουν μέσα στο χιόνι και κοντά στην είσοδο του σταθμού, στην ακτή της θάλασσας της Ιαπωνίας, κατά της επαναλειτουργίας του.