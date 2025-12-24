Η Ρωσία σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα πυρηνικό σταθμό στη Σελήνη μέσα σε μια δεκαετία

Η Ρωσία σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα πυρηνικό σταθμό στη Σελήνη μέσα στην επόμενη δεκαετία για να παρέχει ενέργεια στο σεληνιακό διαστημικό πρόγραμμά της και σ' έναν κοινό ρωσοκινεζικό ερευνητικό σταθμό, καθώς μεγάλες δυνάμεις σπεύδουν να εξερευνήσουν το μοναδικό φυσικό δορυφόρο της Γης.

Η ρωσική κρατική διαστημική υπηρεσία Roscosmos ανέφερε σε δήλωσή της ότι σχεδιάζει να κατασκευάσει μέχρι το 2036 ένα σεληνιακό σταθμό παραγωγής ενέργειας και υπέγραψε για το σκοπό αυτό συμβόλαιο με την αεροδιαστημική εταιρεία Lavochkin Association.

Η Roscosmos ανέφερε ότι ο στόχος του σταθμού θα είναι να παρέχει ενέργεια για το σεληνιακό πρόγραμμα της Ρωσίας, το οποίο περιλαμβάνει ρομποτικά οχήματα (rovers), ένα αστεροσκοπείο και τις υποδομές για τον κοινό ρωσοκινεζικό Διεθνή Σεληνιακό Ερευνητικό Σταθμό.

«Το πρόγραμμα είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενός μόνιμου λειτουργικού επιστημονικού σεληνιακού σταθμού και τη μετάβαση, από τις μεμονωμένες αποστολές, σε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εξερεύνησης της Σελήνης», ανακοίνωσε η Roscosmos.

Η Roscosmos δεν είπε ρητά ότι ο σταθμός θα είναι πυρηνικός, αλλά διευκρίνισε ότι σ' αυτούς που θα συμμετάσχουν στην κατασκευή του περιλαμβάνονται η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom και το Ινστιτούτο Κουρτσάτοφ, το κορυφαίο ινστιτούτο πυρηνικών ερευνών της Ρωσίας.

Ο επικεφαλής της Roscosmos Ντμίτρι Μπακάνοφ είχε δηλώσει τον Ιούνιο ότι ένας από τους στόχους της εταιρείας είναι να τοποθετήσει ένα σταθμό πυρηνικής ενέργειας στη Σελήνη και να εξερευνήσει την Αφροδίτη, γνωστή ως «αδελφό» πλανήτη της Γης.

Η Σελήνη, η οποία απέχει 384.400 χιλιόμετρα από τον πλανήτη μας, ρυθμίζει την περιστροφή της Γης γύρω από τον άξονά της, κάτι που εξασφαλίζει ένα πιο σταθερό κλίμα. Προκαλεί επίσης παλίρροιες στους ωκεανούς του κόσμου.