Η Ρωσία σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα πυρηνικό σταθμό στη Σελήνη μέσα σε μια δεκαετία

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα πυρηνικό σταθμό στη Σελήνη μέσα σε μια δεκαετία

Η Ρωσία σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα πυρηνικό σταθμό στη Σελήνη μέσα σε μια δεκαετία
Newsroom
Τετάρτη, 24/12/2025 - 12:40

Η Ρωσία σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα πυρηνικό σταθμό στη Σελήνη μέσα στην επόμενη δεκαετία για να παρέχει ενέργεια στο σεληνιακό διαστημικό πρόγραμμά της και σ' έναν κοινό ρωσοκινεζικό ερευνητικό σταθμό, καθώς μεγάλες δυνάμεις σπεύδουν να εξερευνήσουν το μοναδικό φυσικό δορυφόρο της Γης.

Η ρωσική κρατική διαστημική υπηρεσία Roscosmos ανέφερε σε δήλωσή της ότι σχεδιάζει να κατασκευάσει μέχρι το 2036 ένα σεληνιακό σταθμό παραγωγής ενέργειας και υπέγραψε για το σκοπό αυτό συμβόλαιο με την αεροδιαστημική εταιρεία Lavochkin Association.

Η Roscosmos ανέφερε ότι ο στόχος του σταθμού θα είναι να παρέχει ενέργεια για το σεληνιακό πρόγραμμα της Ρωσίας, το οποίο περιλαμβάνει ρομποτικά οχήματα (rovers), ένα αστεροσκοπείο και τις υποδομές για τον κοινό ρωσοκινεζικό Διεθνή Σεληνιακό Ερευνητικό Σταθμό.

«Το πρόγραμμα είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενός μόνιμου λειτουργικού επιστημονικού σεληνιακού σταθμού και τη μετάβαση, από τις μεμονωμένες αποστολές, σε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εξερεύνησης της Σελήνης», ανακοίνωσε η Roscosmos.

Η Roscosmos δεν είπε ρητά ότι ο σταθμός θα είναι πυρηνικός, αλλά διευκρίνισε ότι σ' αυτούς που θα συμμετάσχουν στην κατασκευή του περιλαμβάνονται η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom και το Ινστιτούτο Κουρτσάτοφ, το κορυφαίο ινστιτούτο πυρηνικών ερευνών της Ρωσίας.

Ο επικεφαλής της Roscosmos Ντμίτρι Μπακάνοφ είχε δηλώσει τον Ιούνιο ότι ένας από τους στόχους της εταιρείας είναι να τοποθετήσει ένα σταθμό πυρηνικής ενέργειας στη Σελήνη και να εξερευνήσει την Αφροδίτη, γνωστή ως «αδελφό» πλανήτη της Γης.

Η Σελήνη, η οποία απέχει 384.400 χιλιόμετρα από τον πλανήτη μας, ρυθμίζει την περιστροφή της Γης γύρω από τον άξονά της, κάτι που εξασφαλίζει ένα πιο σταθερό κλίμα. Προκαλεί επίσης παλίρροιες στους ωκεανούς του κόσμου.

