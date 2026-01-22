ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η Motivair της Schneider Electric ανακοινώνει νέο CDU με δυνατότητα κλιμάκωσης στα 10MW+ για AI Factories επόμενης γενιάς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22/01/2026 - 11:53
Ανεστάλη στην Ιαπωνία η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 11:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε περιβάλλον, τοπικές κοινωνίες και δημόσιο συμφέρον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 10:47
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 10:00
Ν.Παπαθανάσης: Επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Βελβεντού, μέσω Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:43
Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:16
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε με «πειραγμένες» αντλίες σε βενζινάδικα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 08:43
Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:35
Γιάννης Τριήρης: Και ο άγιος φοβέρα θέλει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/01/2026 - 08:16
Στην τελική ευθεία οι ρυθμιστικές προσαρμογές για την αποθήκευση ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
22/01/2026 - 08:12
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος 15.000 υποθέσεων ρευματοκλοπής σε οικιακές παροχές- Στο μικροσκόπιο οι ενστάσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:06
Ο ΙΕΑ προβλέπει σημαντικό πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 06:52
Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Δέκα τρόποι να κάνετε οικονομία στο στεγνωτήριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Τάκης Θεοδωρικάκος: Τον Φεβρουάριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της Βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:51
Το Πεκίνο προωθεί της ανάπτυξης των βιομηχανιών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 15:43
Π. Κουκουλόπουλος: Διαφάνεια με λεπτομερή δεδομένα στη Βουλή για τα έργα ΑΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:36
Συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στη συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υδάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 15:12
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ εν όψει της συμμετοχής των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
21/01/2026 - 14:57
Από την ολιγοπωλιακή αγορά στην κοινωνικά δίκαιη ενέργεια: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Target Model
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:23
Ιαπωνία: Επαναλειτούργησε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός του κόσμου
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:00
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 12:53
Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56

Ανεστάλη στην Ιαπωνία η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο

Newsroom
Πέμπτη, 22/01/2026 - 11:19

Η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο ανεστάλη σήμερα στην Ιαπωνία, μόλις μερικές ώρες μετά την έναρξη της διαδικασίας, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εταιρεία που τον διαχειρίζεται, διαβεβαιώνοντας ότι ο αντιδραστήρας είναι «σταθερός»

Οι επιχειρήσεις για την επαναλειτουργία ενός αντιδραστήρια του πυρηνικού σταθμού Κασιουαζάκι-Καρίουα (κεντροδυτική Ιαπωνία), η λειτουργία του οποίου είχε διακοπεί μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011, άρχισαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ αφού τον περασμένο μήνα ο σταθμός είχε λάβει τη σχετική έγκριση του κυβερνήτη του νομού Νιιγκάτα, όπου βρίσκεται.

«Ένας συναγερμός του συστήματος επιτήρησης (...) σήμανε στη διάρκεια των διαδικασιών επανεκκίνησης του αντιδραστήρα και οι επιχειρήσεις έχουν αυτή τη στιγμή διακοπεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τακάσι Κομπαγιάσι, εκπρόσωπος της εταιρείας Tokyo Electric (TEPCO) που διαχειρίζεται το σταθμό.

«Ο αντιδραστήρας είναι σταθερός και δεν υπάρχει εξωτερικά καμιά επίπτωση ραδιενέργειας», πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι η TEPCO «διεξάγει αυτή τη στιγμή έρευνες για την αιτία» του επεισοδίου και δεν είναι σε θέση να ανακοινώσει πότε θα επαναληφθούν οι επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η επανεκκίνηση, η οποία είχε αρχικά προβλεφθεί για προχθές, Τρίτη, καθυστέρησε μετά τον εντοπισμό το περασμένο σαββατοκύριακο ενός τεχνικού προβλήματος που συνδεόταν με ένα συναγερμό του αντιδραστήρα και επιλύθηκε την Κυριακή, σύμφωνα με την TEPCO.

Η λειτουργία του σταθμού Κασιουαζάκι-Καρίουα είχε σταματήσει όταν η Ιαπωνία έκλεισε όλους τους πυρηνικούς αντιδραστήρες της μετά την τριπλή καταστροφή -σεισμός, τσουνάμι και πυρηνική καταστροφή- της Φουκουσίμα το Μάρτιο 2011.

Η μονάδα αριθμός 6 του Κασιουαζάκι-Καρίουα είναι ο πρώτος από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες της TEPCO, η οποία διαχειρίζεται επίσης τον κατεστραμμένο πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα Νταιίτσι, που πρόκειται να τεθεί και πάλι σε λειτουργία.

Ο πληθυσμός του νομού Νιιγκάτα είναι πολύ διχασμένος στο ζήτημα αυτό: σύμφωνα με έρευνα που έγινε το Σεπτέμβριο από τη νομαρχία, 60% των κατοίκων αντιτίθενται στην επανεκκίνηση του πυρηνικού σταθμού, έναντι 37% που την υποστηρίζουν.

«Το ηλεκτρικό του Τόκιο παράγεται στο Κασιουαζάκι και πρέπει να κινδυνεύουν μόνο οι κάτοικοι εδώ; Αυτό δεν έχει καμιά λογική», δήλωσε εκφράζοντας τη λύπη της η Γιουμίκο Άμπε, μια 73χρονη κάτοικος που ερωτήθηκε αυτή την εβδομάδα από το Γαλλικό Πρακτορείο στη διάρκεια διαδήλωσης μπροστά από το σταθμό.

Σχεδόν 15 χρόνια μετά την καταστροφή, «η κατάσταση εξακολουθεί να μη βρίσκεται υπό έλεγχο στη Φουκουσίμα. Και η TEPCO θέλει να επαναλειτουργήσει ένα σταθμό; Για εμένα, αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο», δήλωσε εκφράζοντας την αγανάκτησή του ο 81χρονος Κεϊσούκε Άμπε.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ενώσεις επέδωσαν στην TEPCO και την ιαπωνική ρυθμιστική αρχή για την πυρηνική ενέργεια μια διακήρυξη με σχεδόν 40.000 υπογραφές κατά της επανεκκίνησης των πυρηνικών αντιδραστήρων του Κασιουαζάκι-Καρίουα, στην οποία υπογραμμιζόταν ότι ο σταθμός βρίσκεται σε μια σεισμογενή ζώνη όπου το 2007 σημειώθηκε ένας σφοδρός σεισμός.

