Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμβιβασμός για το εδαφικό ζήτημα

Οι διαπραγματευτές που εργάζονται για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία δεν έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να καταλήξουν σε συμβιβασμό στο ζήτημα του ελέγχου της περιφέρειας Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε σε συμβιβασμό στο εδαφικό ζήτημα, ιδίως όσον αφορά ένα τμήμα της ανατολικής Ουκρανίας», δήλωσε σε δημοσιογράφους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του AFP, σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Το ζήτημα επίσης του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου της Ευρώπης, δεν έχει επιλυθεί.

Το αίτημα του Πούτιν να παραδώσει η Ουκρανία το 20% του εδάφους του Ντονέτσκ , που παραμένει στον έλεγχό της, έχει αποδειχτεί "αγκάθι" στις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε εξάλλου ότι η Ρωσία έχει σταματήσει τις ανταλλαγές κρατουμένων, η τελευταία από τις οποίες πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025.

«Οι Ρώσοι έχουν σταματήσει τη διαδικασία. Δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ανταλλαγή ανθρώπων, επειδή δεν πιστεύουν ότι τους αποφέρει κάτι», δήλωσε.

Η Ουκρανία, είπε ο Ζελένσκι, δεν θα βάλει στο στόχαστρο ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία εάν η Μόσχα κάνει το ίδιο στην Ουκρανία, την επόμενη μέρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια υποτιθέμενη συμφωνία με τη Ρωσία για αποχή από επιθέσεις σε τέτοιες εγκαταστάσεις.

«Εάν η Ρωσία δεν χτυπήσει τις ενεργειακές μας υποδομές - εγκαταστάσεις παραγωγής ή οποιαδήποτε άλλη ενεργειακή υποδομή - δεν θα χτυπήσουμε τις δικές τους», δήλωσε ο Ζελένσκι, αλλά πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει επίσημη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις δύο χώρες.

Το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο έχει πληγεί σοβαρά τους τελευταίους μήνες από σειρά μαζικών ρωσικών πληγμάτων που έχουν προκαλέσει ζημιές σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και μετασχηματιστές όπως και στον τομέα φυσικού αερίου της χώρας.

Τα πλήγματα αυτά έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης ενώ ήδη επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ιδίως στην πρωτεύουσα Κίεβο (-6 βαθμοί Κελσίου τη νύχτα) και στις πόλεις Χάρκοβο, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, Οδησσό, στο νότιο, και Ντνίπρο στο κεντρικό.

Χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν συμφώνησε σε αναστολή των επιθέσεων στο Κίεβο για μια εβδομάδα εξαιτίας του υπερβολικού κρύου. Οι θερμοκρασίες στην ουκρανική πρωτεύουσα αναμένεται την Κυριακή να φθάσουν μέχρι και τους μείον 26 βαθμούς Κελσίου.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσουν οι επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα του Κιέβο μέχρι την 1η Φεβρουαρίου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ υπέβαλε προσωπικό αίτημα στον πρόεδρο Πούτιν να απόσχει για μία εβδομάδα, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, από επιθέσεις στο Κίεβο, με στόχο τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, χωρίς να διευκρινίσει πότε υποβλήθηκε το αίτημα.

Όπως σχολίασε ο Ζελένσκι, η ευκαιρία αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης προτάθηκε από τις ΗΠΑ στη διάρκεια τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι, το περασμένο σαββατοκύριακο.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η ημερομηνία ή η τοποθεσία για τον νέο γύρο των συνομιλιών, που είναι προγραμματισμένες για την Κυριακή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πιθανόν να αλλάξει.

«Οι Αμερικανοί είπαν ότι θέλουν να θίξουν το ζήτημα της αποκλιμάκωσης με τις δύο πλευρές να πραγματοποιούν συγκεκριμένα βήματα προς την αποφυγή της χρήσης δυνατοτήτων μεγάλης εμβέλειας προκειμένου να δημιουργήσει περισσότερο χώρο για τη διπλωματία. Σε αυτό το στάδιο, αυτή είναι μια πρωτοβουλία της αμερικανικής πλευράς και προσωπικά του προέδρου των ΗΠΑ. Το θεωρούμε μια ευκαιρία παρά μια συμφωνία», σχολίασε ο Ζελένσκι.