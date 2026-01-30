ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ειδικός ξεκαθαρίζει τον μεγαλύτερο μύθο γύρω από τις αντλίες θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:51
Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:46
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμβιβασμός για το εδαφικό ζήτημα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/01/2026 - 15:37
ΕΣΠΕΝ για ΕΛΥΚΩ: ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης για το έλλειμμα και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 15:03
Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): Τα ναυπηγεία είναι οι θυροφύλακες της ενεργειακής ανεξαρτησίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:34
Το ZAP Taxi Club στο 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:00
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Αδικαιολόγητες αυξήσεις στις αμοιβές στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ και οι επιπτώσεις στους καταναλωτές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/01/2026 - 13:03
Άμεσες ενέργειες για ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νησιών απέναντι στην κλιματική κρίση, ζητά από την Κομισιόν ο Δημήτρης Τσιόδρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/01/2026 - 12:24
ΔΑΠΕΕΠ: Διαδικασία κατάθεσης μεταβολών συμβάσεων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/01/2026 - 11:35
Επιτυχής ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €350 εκ. λήξης 2031 από την Titan Global Finance Plc
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 10:45
Προεδρικό διάταγμα Τραμπ για επιπρόσθετους δασμούς σε κάθε χώρα που πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
30/01/2026 - 10:13
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η άνοδος του ευρώ προσθέτει μια νέα πρόκληση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 09:59
Athens Energy Summit 2026: Από τις γεωτρήσεις στην πράσινη μετάβαση: Το ενεργειακό στοίχημα της Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 09:38
Το 100% της ΤΕΡΝΑ FIBER Απέκτησε ο ΟΤΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 09:19
B. Morgante: Τα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου Ως Καταλύτης Για Μια Ασφαλή Και Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/01/2026 - 08:57
Η Principia ολοκλήρωσε την εξαγορά και απόκτηση του εν λειτουργία χαρτοφυλακίου αιολικής ενέργειας της EDPR στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/01/2026 - 08:44
Athens Energy Summit: Από τα απορρίμματα στην ενέργεια και την αποθήκευση: Οι κρίσιμοι κρίκοι της ενεργειακής μετάβασης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
30/01/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Η αόρατη ανεργία στην Ελλάδα δεν δικαιολογεί πανηγυρισμούς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
30/01/2026 - 08:17
Προ των πυλών νέο «Εξοικονομώ» με στόχευση στα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 08:14
Κάθετος Διάδρομος: Πολιτική βούληση από τις ΗΠΑ, ανοιχτό το στοίχημα της βιωσιμότητας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/01/2026 - 08:06
Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές κρατούν τα κλειδιά της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
30/01/2026 - 06:36
Mελέτη δείχνει πώς μπορούν να μειωθούν στο μισό οι λογαριασμοί θέρμανσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 06:36
Κάγια Κάλλας: Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ανθρωπιστική καταστροφή
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 15:48
Τσάφος: Η Ελλάδα Μπορεί να Στείλει LNG σε Πολλούς Εταίρους
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:42
TÜV NORD Ελλάδας: Επαληθεύει με επιτυχία το Ανθρακικό Αποτύπωμα της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 15:31
Joshua Volz ( Υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ): Θέλουμε ο Κάθετος Διάδρομος να περάσει από τις σταγόνες στην πλημμύρα φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:12
Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣ/ΔΕΗ με τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλο Χρηστίδη και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιο Γαβρήλο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 14:55
Νίκος Τσάφος: Στις 3 TWh οι καθαρές εξαγωγές ρεύματος το 2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:56
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για το υβριδικό ενεργειακό πάρκο στη Λέσβο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:18
Διαδικτυακές συναντήσεις σηματοδοτούν την έναρξη της εφαρμογής του Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/01/2026 - 13:09

Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμβιβασμός για το εδαφικό ζήτημα
Newsroom
Παρασκευή, 30/01/2026 - 15:37

Οι διαπραγματευτές που εργάζονται για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία δεν έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να καταλήξουν σε συμβιβασμό στο ζήτημα του ελέγχου της περιφέρειας Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε σε συμβιβασμό στο εδαφικό ζήτημα, ιδίως όσον αφορά ένα τμήμα της ανατολικής Ουκρανίας», δήλωσε σε δημοσιογράφους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του AFP, σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Το ζήτημα επίσης του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου της Ευρώπης, δεν έχει επιλυθεί.

Το αίτημα του Πούτιν να παραδώσει η Ουκρανία το 20% του εδάφους του Ντονέτσκ , που παραμένει στον έλεγχό της, έχει αποδειχτεί "αγκάθι" στις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε εξάλλου ότι η Ρωσία έχει σταματήσει τις ανταλλαγές κρατουμένων, η τελευταία από τις οποίες πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025.

«Οι Ρώσοι έχουν σταματήσει τη διαδικασία. Δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ανταλλαγή ανθρώπων, επειδή δεν πιστεύουν ότι τους αποφέρει κάτι», δήλωσε.

Η Ουκρανία, είπε ο Ζελένσκι, δεν θα βάλει στο στόχαστρο ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία εάν η Μόσχα κάνει το ίδιο στην Ουκρανία, την επόμενη μέρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια υποτιθέμενη συμφωνία με τη Ρωσία για αποχή από επιθέσεις σε τέτοιες εγκαταστάσεις.

«Εάν η Ρωσία δεν χτυπήσει τις ενεργειακές μας υποδομές - εγκαταστάσεις παραγωγής ή οποιαδήποτε άλλη ενεργειακή υποδομή - δεν θα χτυπήσουμε τις δικές τους», δήλωσε ο Ζελένσκι, αλλά πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει επίσημη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις δύο χώρες.

Το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο έχει πληγεί σοβαρά τους τελευταίους μήνες από σειρά μαζικών ρωσικών πληγμάτων που έχουν προκαλέσει ζημιές σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και μετασχηματιστές όπως και στον τομέα φυσικού αερίου της χώρας.

Τα πλήγματα αυτά έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης ενώ ήδη επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ιδίως στην πρωτεύουσα Κίεβο (-6 βαθμοί Κελσίου τη νύχτα) και στις πόλεις Χάρκοβο, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, Οδησσό, στο νότιο, και Ντνίπρο στο κεντρικό.

Χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν συμφώνησε σε αναστολή των επιθέσεων στο Κίεβο για μια εβδομάδα εξαιτίας του υπερβολικού κρύου. Οι θερμοκρασίες στην ουκρανική πρωτεύουσα αναμένεται την Κυριακή να φθάσουν μέχρι και τους μείον 26 βαθμούς Κελσίου.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσουν οι επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα του Κιέβο μέχρι την 1η Φεβρουαρίου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ υπέβαλε προσωπικό αίτημα στον πρόεδρο Πούτιν να απόσχει για μία εβδομάδα, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, από επιθέσεις στο Κίεβο, με στόχο τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, χωρίς να διευκρινίσει πότε υποβλήθηκε το αίτημα.

Όπως σχολίασε ο Ζελένσκι, η ευκαιρία αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης προτάθηκε από τις ΗΠΑ στη διάρκεια τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι, το περασμένο σαββατοκύριακο.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η ημερομηνία ή η τοποθεσία για τον νέο γύρο των συνομιλιών, που είναι προγραμματισμένες για την Κυριακή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πιθανόν να αλλάξει.

«Οι Αμερικανοί είπαν ότι θέλουν να θίξουν το ζήτημα της αποκλιμάκωσης με τις δύο πλευρές να πραγματοποιούν συγκεκριμένα βήματα προς την αποφυγή της χρήσης δυνατοτήτων μεγάλης εμβέλειας προκειμένου να δημιουργήσει περισσότερο χώρο για τη διπλωματία. Σε αυτό το στάδιο, αυτή είναι μια πρωτοβουλία της αμερικανικής πλευράς και προσωπικά του προέδρου των ΗΠΑ. Το θεωρούμε μια ευκαιρία παρά μια συμφωνία», σχολίασε ο Ζελένσκι.

