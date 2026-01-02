Οι 5 αλήθειες της δουλειάς σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου που κανείς δεν συζητά

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Οι 5 αλήθειες της δουλειάς σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου που κανείς δεν συζητά

Οι 5 αλήθειες της δουλειάς σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου που κανείς δεν συζητά
Ben Wicks on Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 02/01/2026 - 06:56

Με τις υπεράκτιες εξέδρες άντλησης πετρελαίου να παραμένουν ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ενεργειακή βιομηχανία, οι ευκαιρίες εξακολουθούν να υπάρχουν για όσους είναι διατεθειμένοι να αποδεχτούν τον τρόπο ζωής που τις συνοδεύει.

Οι εξέδρες άντλησης πετρελαίου, και ιδιαίτερα οι υπεράκτιες, αποτελούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της παγκόσμιας ενεργειακής βιομηχανίας.

Πώς λειτουργούν; Πόσο μεγάλες μπορούν να γίνουν; Επιπλέουν πράγματι στο νερό; Δεν είναι περίεργο που προκαλούν τόσο ενδιαφέρον.

Εξίσου ελκυστική - και δυνητικά ιδιαίτερα προσοδοφόρα - είναι και η ιδέα μιας καριέρας πάνω σε αυτές τις εξέδρες. Οι απολαβές για αυτού του είδους τη δουλειά είναι αρκετά υψηλές, ενώ υπάρχει και μια αίσθηση περιπέτειας που συνοδεύει την εργασία (και τη διαμονή) σε μια υπεράκτια πετρελαϊκή εξέδρα.

Όπως συμβαίνει συνήθως, ωστόσο μέσα στον μύθο κρύβονται και «παγίδες». Υπάρχει λόγος που οι αμοιβές είναι τόσο καλές και, ανάλογα με την προσωπικότητά σας, αυτή η αίσθηση περιπέτειας μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε μια κατάσταση δυσφορίας.

Η απόφαση να εργαστεί κανείς σε μια υπεράκτια εξέδρα συνοδεύεται από πολλές «αλήθειες», κάποιες πιο προφανείς και άλλες λιγότερο. Πολλές από αυτές ισχύουν και για την εργασία στον πετρελαϊκό κλάδο γενικότερα, αλλά όλα εντείνονται όταν η δουλειά γίνεται στη θάλασσα.

Με αυτό κατά νου, ακολουθούν πέντε πραγματικότητες της ζωής σε υπεράκτια πετρελαϊκή εξέδρα που οι υποψήφιοι εργαζόμενοι θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη.

Έλλειψη ιδιωτικότητας και προσωπικού χώρου

Αν σκέφτεστε μια καριέρα σε υπεράκτια εξέδρα, πιθανότατα γνωρίζετε ήδη το απαιτητικό πρόγραμμα που συνοδεύει τη δουλειά. Αν και τα ακριβή ωράρια διαφέρουν, συνήθως περιλαμβάνουν δύο ή τρεις εβδομάδες πάνω στην εξέδρα, ακολουθούμενες από περίπου δύο εβδομάδες στη στεριά. Αυτό σημαίνει ότι, όταν βρίσκεστε εκεί, η δουλειά γίνεται κυριολεκτικά η ζωή σας - και αυτό συνεπάγεται ότι ζείτε μαζί με τους συναδέλφους σας.

Ανάλογα με το μέγεθος, σε μια υπεράκτια εξέδρα μπορεί να βρίσκονται έως και 200 εργαζόμενοι ταυτόχρονα. Ακόμη και εκτός βάρδιας, θα τρώτε, θα κοιμάστε και θα περνάτε τον ελεύθερο χρόνο σας σε πολύ κοντινή απόσταση με άλλους. Είναι ένα πράγμα να έχει κανείς προβλήματα στη δουλειά και μετά να επιστρέφει στο σπίτι του, και εντελώς άλλο να πρέπει να τρώει ή να κοιμάται στον ίδιο χώρο με τα ίδια άτομα για εβδομάδες. Χαρακτηριστικά, ένας εργαζόμενος ανέφερε στο Reddit ότι μοιραζόταν μία μόνο τουαλέτα με άλλα έξι άτομα.

Βέβαια, το να είσαι «εγκλωβισμένος» με άλλους εργαζόμενους δεν είναι απαραίτητα αρνητικό. Πολλοί εργαζόμενοι στις εξέδρες θεωρούν τη συναδελφικότητα και το ομαδικό πνεύμα βασικό πλεονέκτημα της δουλειάς. Ωστόσο, αν είστε άνθρωπος που εκτιμά ιδιαίτερα τον προσωπικό χώρο και δεν απολαμβάνει τη συνεχή κοινωνική επαφή, αυτός ο παράγοντας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός.

Προβληματικό διαδίκτυο και προβλήματα στην επικοινωνία

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας είναι ότι μπορείτε να ταξιδεύετε οπουδήποτε στον κόσμο παραμένοντας συνδεδεμένοι με όσους έχουν σημασία για εσάς - φίλους, οικογένεια, κοινωνικά δίκτυα, σειρές ή αθλητικά γεγονότα.

Δυστυχώς, πολλές υπεράκτιες εξέδρες δεν διαθέτουν το γρήγορο διαδίκτυο που θεωρούμε δεδομένο στη στεριά. Κάποιοι εργαζόμενοι μάλιστα συγκρίνουν την εμπειρία με τη σύνδεση στο ίντερνετ τη δεκαετία του 1990.

Η φυσική απομόνωση είναι ήδη ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα της δουλειάς, και η απουσία αξιόπιστου διαδικτύου μπορεί να εντείνει ακόμη περισσότερο αυτό το αίσθημα. Από την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν θετικό το διάλειμμα... αποτοξίνωσης. Σε συνδυασμό με τη σωματικά απαιτητική εργασία, η αποσύνδεση μπορεί να αποδειχθεί ακόμη και ωφέλιμη - όλα εξαρτώνται από την προσωπικότητα.

Κίνδυνοι για την υγεία, μικροί και μεγάλοι

Οι σύγχρονες υπεράκτιες εξέδρες είναι θαύματα μηχανικής. Μπορούν να τρυπούν χιλιάδες μέτρα κάτω από τον βυθό - αυτή η τεχνολογική δυνατότητα, όμως, συνοδεύεται από σοβαρούς κινδύνους.

Η εργασία στον πετρελαϊκό κλάδο συγκαταλέγεται ήδη στις πιο επικίνδυνες, ενώ η εργασία στη θάλασσα προσθέτει επιπλέον ρίσκα: κακοκαιρία, φουρτουνιασμένες θάλασσες και το ακραίο ενδεχόμενο πτώσης στη θάλασσα. Επιπλέον, όσοι υποφέρουν από ναυτία δύσκολα θα αντέξουν αυτή τη δουλειά.

Παρότι συνήθως υπάρχει ιατρικό προσωπικό στην εξέδρα, η πρόσβαση σε σοβαρή ιατρική φροντίδα δεν είναι άμεση. Και πέρα από τα ατυχήματα, σοβαρό ζήτημα αποτελεί και η μακροχρόνια έκθεση σε χημικές ουσίες, λάσπες και υγρά που χρησιμοποιούνται στη γεώτρηση.

Αυστηροί και συνεχείς κανόνες ασφαλείας

Η επικινδυνότητα των υπεράκτιων εξέδρων αντικατοπτρίζεται και στην αναγκαιότητα αυστηρής τήρησης κανόνων ασφαλείας. Οι εταιρείες θέλουν να προστατεύσουν τους εργαζόμενους, το περιβάλλον και φυσικά τις πανάκριβες εγκαταστάσεις. Ωστόσο, για την καθημερινότητα των εργαζομένων, τα όρια μεταξύ εργασίας και ξεκούρασης συχνά θολώνουν.

Ακόμη και εκτός βάρδιας, οι κανόνες παραμένουν σε ισχύ. Ένας εργαζόμενος ανέφερε στο Reddit ότι σε ορισμένες εξέδρες γίνονται ασκήσεις έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια του ύπνου, με υποχρέωση πλήρους εξοπλισμού και παραμονής σε εξωτερικό χώρο για 30 λεπτά. Παρότι απαραίτητοι, αυτοί οι κανόνες μπορεί να γίνουν εξαντλητικοί και να ενισχύσουν την αίσθηση ότι ποτέ δεν βρίσκεστε πραγματικά «εκτός υπηρεσίας».

Η απώλεια της ρουτίνας

Τα ασυνήθιστα ωράρια, τα ταξίδια, οι καιρικές συνθήκες και η απομάκρυνση από οικογένεια και φίλους οδηγούν σε απώλεια σταθερής ρουτίνας. Δεν είναι τόσο οι ώρες εργασίας όσο η έλλειψη κανονικότητας που φθείρει πολλούς ανθρώπους.

Για νεότερους ή ανύπαντρους εργαζόμενους, αυτή η ζωή μπορεί να μην αποτελεί πρόβλημα. Για όσους όμως έχουν οικογένεια, η απουσία σταθερής καθημερινότητας μπορεί να γίνει σοβαρό ζήτημα. Γι’ αυτό και αρκετοί εργαζόμενοι προτιμούν τη δουλειά σε υπεράκτια εξέδρα ως μια προσωρινή, καλά αμειβόμενη επιλογή και όχι ως ισόβια καριέρα.

Τελικά, η σημασία της ρουτίνας διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και με τις αλλαγές που συνεπάγεται η ζωή σε μια υπεράκτια εξέδρα, όλα εξαρτώνται από την προσωπικότητα και τις συνθήκες ζωής του καθενός.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 02/01/2026 - 06:56

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Αιγύπτου και Λιβάνου για την προμήθεια φυσικού αερίου
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Αιγύπτου και Λιβάνου για την προμήθεια φυσικού αερίου 30 Δεκεμβρίου 2025
Επιδρομή της Ουκρανίας με drones σε λιμάνι και αγωγό αερίου της Ρωσίας 31 Δεκεμβρίου 2025
Επιδρομή της Ουκρανίας με drones σε λιμάνι και αγωγό αερίου της Ρωσίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο

Το Καζακστάν κάλεσε ΗΠΑ και Ευρώπη να εξασφαλίσουν τη μεταφορά πετρελαίου έπειτα από επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ

Το Καζακστάν κάλεσε ΗΠΑ και Ευρώπη να εξασφαλίσουν τη μεταφορά πετρελαίου έπειτα από επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Κ. Χατζηδάκης: Βελτιώσεις σε 3 μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Βελτιώσεις σε 3 μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου

Ο Τραμπ θέλει να πουλήσει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, αλλά ποιος θα αγοράσει;
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει να πουλήσει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, αλλά ποιος θα αγοράσει;

Τι θα συμβεί στον πλανήτη αν όλο το πετρέλαιο της Βενεζουέλας περάσει στα χέρια του Τραμπ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τι θα συμβεί στον πλανήτη αν όλο το πετρέλαιο της Βενεζουέλας περάσει στα χέρια του Τραμπ