Ο Ν. Τσάφος για τις πέντε τεκτονικές αλλαγές στην ενέργεια, το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:50
H ΔΕΗ διαψεύδει δημοσιεύματα για πιθανή εξαγορά της Nova
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:48
Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για την Προμήθεια, επέκταση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής για το Data Center της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:44
Στ. Παπασταύρου: «Νευρώνας» της ενεργειακής και πολιτικής αρχιτεκτονικής η Β. Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:31
Νέα Αριστερά: Από την ενεργειακή φτώχεια στην ενεργειακή τιμωρία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:05
ΥΠΕΝ: Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για τη δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 14:37
Ανακοίνωση σχετικά με τη Φέρουσα Ικανότητα της Δημοτικής Ενότητας της Θίσβης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 14:00
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 13:20
Η υπηρεσιακή Πρόεδρος της Βενεζουέλας συναντήθηκε με στελέχη ξένων πετρελαϊκών εταιρειών
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 13:04
Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γαλλία–Ελλάδα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 12:21
Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/02/2026 - 11:54
Συμμετοχή της METLEN και του κατασκευαστικού της βραχίονα ΜΕΤΚΑ στο έργο Παραχώρησης ΒΟΑΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/02/2026 - 11:23
Η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 10:55
Εξώδικο Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά ΔΕΔΔΗΕ: Ζητά εξηγήσεις για τις πολύωρες απροειδοποίητες διακοπές και απειλεί με αγωγές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 10:22
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αυτοματοποιεί την έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντος (EPD) για όλες τις μονάδες σκυροδέματος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 09:38
Ν. Δένδιας: Ελλάδα και Ισραήλ δεν αποκλείουν την Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 09:04
Βουλευτές της Νέας Αριστεράς καταγγέλλουν την κυβέρνηση για αποτυχία στην ανακύκλωση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 08:37
Ενημερώθηκε ο Γεωπληροφοριακος Χάρτης της ΕΛΕΤΑΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Χαώδης η απόσταση μεταξύ κυβερνητικής ρητορικής και πραγματικότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/02/2026 - 08:06
Ηλεκτροπαραγωγή: Οι περικοπές ΑΠΕ κράτησαν στάσιμες τις εκπομπές παρά το ιστορικό χαμηλό του λιγνίτη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/02/2026 - 08:04
Πυρά ΔΕΠΑ και Motor Oil σε ΔΕΣΦΑ για τις χρεώσεις φόρτωσης LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/02/2026 - 08:02
Πρέπει να καλύπτουμε τη μονάδα του AC τον χειμώνα; Τι λένε οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:38
Λογαριασμοί ρεύματος: Αυτή είναι η φθηνότερη ώρα για να κάνετε τις δουλειές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:40
Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να λειτουργούμε τον αφυγραντήρα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:40
Παπασταύρου: Στις 24 Φεβρουαρίου έχουμε κοινή συνάντηση στις ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/02/2026 - 15:35
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Δεκέμβριος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 15:16
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/02/2026 - 14:40
Προδημοσίευση προγράμματος «Σύνδεση με το Δίκτυο αποχέτευσης»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/02/2026 - 14:13
ΔΕΗ blue: 54 σημεία φόρτισης στα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 13:58
ΔΕΔΔΗΕ: Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 13:06

ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα

Η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα
Newsroom
Πέμπτη, 05/02/2026 - 10:55

Η Ρωσία έχει προμηθεύσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια πετρέλαιο στην Κούβα και θα συνεχίσει να το κάνει, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Κούβα Βίκτορ Κορονέλι. «Θεωρούμε ότι η πρακτική αυτή θα συνεχισθεί», δήλωσε.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν συνομιλίες «με τα πιο υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στην Κούβα», μερικές ημέρες αφού υποστήριξε πως η Κούβα είναι «μια ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή» για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και απείλησε με δασμούς στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ οποιασδήποτε χώρας στέλνει πετρέλαιο σ' αυτό το νησί που έχει κομμουνιστική κυβέρνηση.

Οι ΗΠΑ κάνουν κινήσεις για να εμποδίσουν να φθάνει στην Κούβα πετρέλαιο, περιλαμβανομένου αυτού της Βενεζουέλας, με αποτέλεσμα οι τιμές των τροφίμων και των μεταφορών να αυξάνονται και να προκαλούνται σοβαρές ελλείψεις καυσίμων και πολύωρες διακοπές της ηλεκτροδότησης, ακόμα και στην πρωτεύουσα Αβάνα.

