Η Schneider Electric προωθεί την ενεργειακή τεχνολογία στην ετήσια συνάντηση του World Economic Forum στο Davos
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
29/01/2026 - 11:30
Η ρωσική Lukoil θα πουλήσει στον αμερικανικό όμιλο Carlyle τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στο εξωτερικό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 11:26
Αναβάθμιση της πιστοληπτικής προοπτικής της ΔΕΗ από την S&P
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 10:11
SolarPower Europe: Ρεκόρ στην αποθήκευση ενέργειας για την ΕΕ το 2025 με 27 GWh για Μπαταρίες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
29/01/2026 - 09:01
METLEN: H ίδρυση της Green Industrial Grids Association επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων στην Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:36
Η ΕΕ επενδύει 650 εκατ. ευρώ σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 08:28
Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για επιδότηση ανακαίνισης κατοικίας έως 36.000 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Λάθος προτεραιότητες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/01/2026 - 08:09
GREGY: Στη λίστα των 14 διασυνοριακών έργων της Κομισιόν – Χρηματοδότηση για τη μελέτη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/01/2026 - 08:05
Γ. Μπρατάκος: Κρατική παρέμβαση και επιτάχυνση διασυνδέσεων για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:01
Έξι συσκευές «βαμπίρ» που ανεβάζουν αθόρυβα τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Θερμποπομποί VS κεντρική θέρμανση: Οι ειδικοί προτείνουν την πιο οικονομική λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Πώς εργαλειοποιούνται τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 06:36
ΔΕΣΦΑ: Ολοκληρώθηκαν 1.000 φορτώσεις φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 15:49
Ο Ντ. Τραμπ ζητά συμφωνία για τα πυρηνικά από το Ιράν και προειδοποιεί για νέα αμερικανική επίθεση που θα είναι «πολύ χειρότερη»
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 15:41
Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» τον Μάιο, και για ιδιοκατοίκηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 15:06
ΕΛΣΤΑΤ: Η κατανάλωση πετρελαιοειδών για το 2024
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 14:32
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το Property Market Outlook for Greece
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 14:10
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ τροφοδοτεί πυρκαγιές
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 13:34
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Νοέμβριος 2025 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 13:05
Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 12:41
Δ. Παληαρούτα στο 9ο συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Οικονομικά οφέλη από τα δυναμικά τιμολόγια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 12:21
Κ. Γκιλφόιλ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο την ΕΕ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 11:06
Σάκης Αρναούτογλου: Οι συνεπείς καταναλωτές καλούνται να πληρώνουν και το τίμημα των ρευματοκλοπών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:36
Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου, ύψους 3,198 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:07
Γιάννης Τριήρης: Η «ανάπτυξη» που δεν φτάνει στο πορτοφόλι είναι απλά στατιστικό εύρημα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/01/2026 - 09:43
Πρωτιά της Κρήτης στην πράσινη καινοτομία – Τι δείχνει το ρεκόρ εφευρέσεων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 09:35
Η Κομισιόν ανοίγει διαβούλευση για την επιτάχυνση των PPAs στην ΕΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 09:27
ΕΕ και Ινδία συνάπτουν συμφωνία-ορόσημο ελεύθερων συναλλαγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 09:06
Κων. Δαμίγος (ΒΕΑ): Εκρηκτική άνοδος στο κόστος ρεύματος: Ασφυξία για τις μικρές επιχειρήσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:40

Πώς εργαλειοποιούνται τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο
Πέμπτη, 29/01/2026 - 06:36

Κάθε χρόνο δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μεταφέρονται με πλοία που «ταξιδεύουν» σχεδόν αόρατα στους ωκεανούς του κόσμου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 900 έως 1.500 δεξαμενόπλοια - περίπου ένα στα πέντε στον κόσμο - ανήκουν στο παγκόσμιο «σκιώδη στόλο», ο οποίος ορίζεται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ως «πλοία που συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες με σκοπό την παράκαμψη κυρώσεων, την αποφυγή συμμόρφωσης με κανονισμούς ασφάλειας ή περιβάλλοντος, την αποφυγή ασφαλιστικών εξόδων ή άλλες παράνομες δραστηριότητες».

Τέτοια πλοία χρησιμοποιούνται εδώ και καιρό για τη μεταφορά πετρελαίου από χώρες που πλήττονται από κυρώσεις, όπως η Βενεζουέλα και το Ιράν, αλλά ο αριθμός τους αυξήθηκε ραγδαία μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν η Μόσχα δημιούργησε ένα μυστικό δίκτυο εκατοντάδων πλοίων.

Σύμφωνα με την Kpler, περίπου το ήμισυ του «σκιώδους στόλου» μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο, το 20% ιρανικό, ενώ η Βενεζουέλα αποτελεί την επόμενη μεγαλύτερη αγορά. Τα συγκεκριμένα τάνκες φέρονται να μετέφεραν περίπου 3,7 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου το 2025, καλύπτοντας το 6%-7% της παγκόσμιας ετήσιας ροής αργού.

Η Ρωσία δημιούργησε τον στόλο αυτό μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ, της ΕΕ και της G7 το Δεκέμβριο του 2022, που περιελάμβαναν μεταξύ άλλων ανώτατο όριο τιμής στο ρωσικό αργό - για να πληγεί η οικονομία της χωρίς να αυξηθούν οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου.

Ως αποτέλεσμα, απαγορεύτηκαν υπηρεσίες ναυτιλίας, ασφάλισης και μεσιτείας από τη Δύση για πετρέλαιο πάνω από το συγκεκριμένο όριο. Η Ρωσία αγόρασε - ή απέκτησε μέσω ενδιάμεσων εταιρειών - γηρασμένα δεξαμενόπλοια, συχνά με χρήση «εταιρειών-φαντασμάτων», με τη βοήθεια ειδικών στο Λονδίνο.

Τα πλοία μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο κυρίως στην Ασία (Κίνα και Ινδία), συχνά πάνω από το όριο της τιμής αλλά κάτω από την τρέχουσα αγορά.

Η παρακολούθηση των πλοίων δυσχεραίνεται επειδή η ιδιοκτησία τους συγκαλύπτεται, ενώ συχνά τους αλλάζουν ονόματα και σημαίες, τα εγγράφουν σε χώρες με χαλαρή ρύθμιση ναυτιλιακών μητρώων ή χρησιμοποιούν ψευδείς σημαίες. Την ίδια ώρα απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού ή παραποιούν τα δεδομένα θέσης τους.

Το πετρέλαιο μεταγγίζεται μεταξύ πλοίων σε απομακρυσμένες περιοχές, δυσχεραίνοντας την ιχνηλάτηση. Επιπλέον, λόγω απαγόρευσης δυτικών ασφαλιστικών, συχνά λειτουργούν με αμφίβολη ρωσική ασφάλιση ή χωρίς καθόλου.

Ο σκιώδης στόλος παρέχει οικονομική ανάσα στη Ρωσία, χρηματοδοτώντας τον πόλεμο, αλλά η παλαιότητα και η κακή συντήρηση των πλοίων αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και πετρελαιοκηλίδων. Κάποια φέρονται να έχουν εμπλακεί σε πράξεις σαμποτάζ, όπως η καταστροφή υποθαλάσσιου καλωδίου στη Βαλτική ή η χρήση drones για να κλείσουν αεροδρόμια στη Δανία.

Προς το παρόν η απάντηση της Δύσης περιλαμβάνει κυρώσεις σε συγκεκριμένα πλοία και εταιρείες, απαγόρευση ασφάλισης και υπηρεσιών ή απαγόρευση εισόδου σε λιμάνια, ωστόσο οι πλοιοκτήτες αλλάζουν ονόματα και σημαίες.

Πρόσφατα έξι πλοία του ρωσικού σκιώδους στόλου δέχτηκαν επιθέσεις από ουκρανικά drones, ενώ οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει να κατάσχουν πλοία που συνδέονται με τη Βενεζουέλα - σενάριο που εξετάζει τώρα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: the week

Τελευταία τροποποίηση στις 29/01/2026 - 06:36

