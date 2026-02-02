Πτωτικές τιμές στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ πως επιδιώκει συμφωνία με το Ιράν

Τη βούληση να εξευρεθεί συμφωνία με το Ιράν, το οποίο είχε απειλήσει επανειλημμένα πως θα διέτασσε στρατιωτικές επιχειρήσεις, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωση που προκάλεσε την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου κατά 3% και πλέον στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές τις πρώτες πρωινές ώρες.
Η τιμή του βαρελιού της βορειοαμερικανικής ποικιλίας WTI υποχωρούσε κατά 3,4% στα 62,99 δολάρια το βαρέλι λίγο πριν από τις 04:00 ώρα Ελλάδας, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας έπεφτε κατά 3,2% στα 67,09 δολάρια, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ.