Επιδρομή της Ουκρανίας με drones σε λιμάνι και αγωγό αερίου της Ρωσίας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Επιδρομή της Ουκρανίας με drones σε λιμάνι και αγωγό αερίου της Ρωσίας

Επιδρομή της Ουκρανίας με drones σε λιμάνι και αγωγό αερίου της Ρωσίας
Newsroom
Τετάρτη, 31/12/2025 - 08:18

Επιδρομή της Ουκρανίας με drones πλήττει λιμάνι και αγωγό αερίου στην Τουάψε της Ρωσίας

Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων προκάλεσε ζημιές σε λιμενικές υποδομές και αγωγό αερίου σε κατοικημένη περιοχή στην Τουάψε, ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές της περιφέρειας Κρασναντάρ τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram, διευκρινίζοντας ότι κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός.

Συνεργεία των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στάλθηκαν επιτόπου για να επισκευάσουν τις υποδομές που υπέστησαν ζημιές, επικαλούμενο την ίδια πηγή, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στο μεταξύ, πάνω από 100.000 κάτοικοι σε περιοχές γύρω από τη Μόσχα στερούνταν χθες το ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας πυρκαγιάς σε υποσταθμό του δικτύου διανομής.

Ο δήμος της Ραμένσκαε ανέφερε πως το πρόβλημα προκάλεσε φωτιά σε καλώδιο, μολονότι αναφέρθηκε εκτενής επιδρομή ουκρανικών drones στην περιοχή παράλληλα.

Κάτοικοι στις κοινότητες Ζουκόφσκι και Λιτκάρινα πλήττονταν επίσης από διακοπές της ηλεκτροδότησης. Οι αρχές διαβεβαίωσαν πως εργάζονται για να αποκαταστήσουν την παροχή το ταχύτερο.

Χθες το απόγευμα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι κατέρριψαν πάνω από 100 ουκρανικά drones μέσα σε τέσσερις ώρες. Τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν στην περιοχή Μπριάνσκ· οκτώ καταστράφηκαν στους αιθέρες της περιφέρειας της Μόσχας, ανάμεσά τους τρία που πέταγαν προς την πρωτεύουσα, κατά την ίδια πηγή.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν ανέφερε κατόπιν ότι αναχαιτίστηκαν κι άλλα ουκρανικά drones. Τα αεροδρόμια της Μόσχας ανέστειλαν τη λειτουργία τους για κάποιες ώρες.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν σχεδόν καθημερινά επιδρομές drones βαθιά στο ρωσικό έδαφος, στοχοποιώντας γενικά υποδομές πετρελαίου και αερίου, προκειμένου να παρεμποδίσουν τον ανεφοδιασμό του ρωσικού στρατού και να πλήξουν την κυριότερη πηγή εσόδων της Ρωσίας.

Αναλυτές σημειώνουν πάντως ότι η έκταση των ζημιών και οι απώλειες είναι κατά κανόνα μικρότερης κλίμακας από ό,τι στα ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική επικράτεια, όπου εισέβαλε ο ρωσικός στρατός πριν από σχεδόν τρία χρόνια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οι 5 αλήθειες της δουλειάς σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου που κανείς δεν συζητά
Οι 5 αλήθειες της δουλειάς σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου που κανείς δεν συζητά 02 Ιανουαρίου 2026
Το Νότιο Σουδάν ανακοίνωσε την επανέναρξη της παραγωγής σε πετρελαϊκό κοίτασμα κλειδί 31 Δεκεμβρίου 2025
Το Νότιο Σουδάν ανακοίνωσε την επανέναρξη της παραγωγής σε πετρελαϊκό κοίτασμα κλειδί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων

Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο

Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν

Δρομολογούνται οι επόμενες δημοπρασίες για τον Κάθετο Διάδρομο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Δρομολογούνται οι επόμενες δημοπρασίες για τον Κάθετο Διάδρομο

Περισσότερα από 1 εκατ. ουκρανικά νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και νερό έπειτα από ρωσικά πλήγματα
ΚΟΣΜΟΣ

Περισσότερα από 1 εκατ. ουκρανικά νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και νερό έπειτα από ρωσικά πλήγματα

Βομβαρδισμοί της Ρωσίας έκοψαν το ρεύμα σε περιφέρειες της Ουκρανίας
ΚΟΣΜΟΣ

Βομβαρδισμοί της Ρωσίας έκοψαν το ρεύμα σε περιφέρειες της Ουκρανίας