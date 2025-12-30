Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Αιγύπτου και Λιβάνου για την προμήθεια φυσικού αερίου

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Αιγύπτου και Λιβάνου για την προμήθεια φυσικού αερίου

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Αιγύπτου και Λιβάνου για την προμήθεια φυσικού αερίου
Newsroom
Τρίτη, 30/12/2025 - 15:17

Η Αίγυπτος και ο Λίβανος υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας για την κάλυψη των αναγκών του Λιβάνου σε φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου και το Αιγυπτιακό Υπουργείο Πετρελαίου.

Η συμφωνία υπογράφηκε από τον Υπουργό Ενέργειας του Λιβάνου Τζο Σάντα και τον Αιγύπτιο Υπουργό Πετρελαίου Καρίμ Μπανταουί, παρουσία του Πρωθυπουργού του Λιβάνου Ναμπίλ Σαλάμ.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το ertnews.gr, μετά την υπογραφή, ο Υπουργός Ενέργειας του Λιβάνου Τζο Σάντα δήλωσε ότι ο Λίβανος αποφάσισε να μεταβεί σταδιακά τον ενεργειακό του τομέα από το πετρέλαιο μαζούτ στο φυσικό αέριο, επειδή είναι φθηνότερο, λιγότερο επιβλαβές για το περιβάλλον από το πετρέλαιο μαζούτ και αποφεύγει τις δυσκολίες που σχετίζονται με τις προσφορές για το πετρέλαιο μαζούτ.

Πρόσθεσε ότι ο Λίβανος είχε λάβει έκθεση από μια τεχνική επιτροπή της Ιορδανίας που μελετά την κατάσταση του αγωγού που εκτείνεται από την Άκαμπα στη Συρία και ενός δεύτερου αγωγού από το βορρά που προμηθεύει το Ντέιρ Αμμάρ με φυσικό αέριο. Πρόσθεσε: «το κόστος του αγωγού δεν είναι υψηλό και η κατασκευή του θα διαρκέσει τρεις έως τέσσερις μήνες».

Συνέχισε, «το ίδιο συμβαίνει και στη συριακή πλευρά, και τώρα θα επικοινωνήσουμε με δωρητές για να δούμε πώς μπορούν να μας βοηθήσουν να χρηματοδοτήσουμε την αποκατάσταση του αγωγού στο λιβανέζικο τμήμα, από το Ντέιρ Αμμάρ μέχρι τα συριακά σύνορα στο βορρά».

Διαφοροποίηση Πηγών Φυσικού Αερίου

Ο Λιβανέζος υπουργός εξήγησε ότι η συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα στοχεύει στην εισαγωγή φυσικού αερίου όταν αυτό καταστεί διαθέσιμο, σημειώνοντας ότι οι λεπτομέρειες της σύμβασης και η τιμή θα καθοριστούν τις επόμενες εβδομάδες.

Ο υπουργός δήλωσε ότι η συνεργασία με την Αίγυπτο θα μπορούσε αργότερα να οδηγήσει σε μια σύμβαση για την αγορά φυσικού αερίου για την τροφοδοσία του εργοστασίου του Ντέιρ Αμμάρ, αλλά είπε ότι αυτό θα πάρει χρόνο επειδή οι αγωγοί χρειάζονται αποκατάσταση.

Πρόσθεσε, «πρέπει επίσης να καταλάβουμε από τη συριακή πλευρά τι χρειάζονται για την επισκευή των αγωγών στο δικό τους άκρο. Θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις όχι μόνο με την Αίγυπτο αλλά και με την Ιορδανία και τη Συρία».

Επισήμανε ότι ο Νόμος του Καίσαρα, ο οποίος αποτελούσε εμπόδιο, το ζήτημα της προμήθειας φυσικού αερίου από την Αίγυπτο στον Λίβανο δεν είναι πλέον επίκαιρο.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Πετρελαίου Καρίμ Μπανταουί δήλωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης συμπληρώνει τα αποτελέσματα της πρόσφατης σημαντικής επίσκεψης του πρωθυπουργού Μουσταφά Μαντμπούλι στον Λίβανο.

Πρόσθεσε ότι η Αίγυπτος εκπληρώνει τον ρόλο της στην προμήθεια φυσικού αερίου στον Λίβανο, με στόχο την υποστήριξη της ενεργειακής ασφάλειας των αραβικών χωρών.

