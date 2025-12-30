Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Αιγύπτου και Λιβάνου για την προμήθεια φυσικού αερίου

Η Αίγυπτος και ο Λίβανος υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας για την κάλυψη των αναγκών του Λιβάνου σε φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου και το Αιγυπτιακό Υπουργείο Πετρελαίου.

Η συμφωνία υπογράφηκε από τον Υπουργό Ενέργειας του Λιβάνου Τζο Σάντα και τον Αιγύπτιο Υπουργό Πετρελαίου Καρίμ Μπανταουί, παρουσία του Πρωθυπουργού του Λιβάνου Ναμπίλ Σαλάμ.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το ertnews.gr, μετά την υπογραφή, ο Υπουργός Ενέργειας του Λιβάνου Τζο Σάντα δήλωσε ότι ο Λίβανος αποφάσισε να μεταβεί σταδιακά τον ενεργειακό του τομέα από το πετρέλαιο μαζούτ στο φυσικό αέριο, επειδή είναι φθηνότερο, λιγότερο επιβλαβές για το περιβάλλον από το πετρέλαιο μαζούτ και αποφεύγει τις δυσκολίες που σχετίζονται με τις προσφορές για το πετρέλαιο μαζούτ.

Πρόσθεσε ότι ο Λίβανος είχε λάβει έκθεση από μια τεχνική επιτροπή της Ιορδανίας που μελετά την κατάσταση του αγωγού που εκτείνεται από την Άκαμπα στη Συρία και ενός δεύτερου αγωγού από το βορρά που προμηθεύει το Ντέιρ Αμμάρ με φυσικό αέριο. Πρόσθεσε: «το κόστος του αγωγού δεν είναι υψηλό και η κατασκευή του θα διαρκέσει τρεις έως τέσσερις μήνες».

Συνέχισε, «το ίδιο συμβαίνει και στη συριακή πλευρά, και τώρα θα επικοινωνήσουμε με δωρητές για να δούμε πώς μπορούν να μας βοηθήσουν να χρηματοδοτήσουμε την αποκατάσταση του αγωγού στο λιβανέζικο τμήμα, από το Ντέιρ Αμμάρ μέχρι τα συριακά σύνορα στο βορρά».

Διαφοροποίηση Πηγών Φυσικού Αερίου

Ο Λιβανέζος υπουργός εξήγησε ότι η συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα στοχεύει στην εισαγωγή φυσικού αερίου όταν αυτό καταστεί διαθέσιμο, σημειώνοντας ότι οι λεπτομέρειες της σύμβασης και η τιμή θα καθοριστούν τις επόμενες εβδομάδες.

Ο υπουργός δήλωσε ότι η συνεργασία με την Αίγυπτο θα μπορούσε αργότερα να οδηγήσει σε μια σύμβαση για την αγορά φυσικού αερίου για την τροφοδοσία του εργοστασίου του Ντέιρ Αμμάρ, αλλά είπε ότι αυτό θα πάρει χρόνο επειδή οι αγωγοί χρειάζονται αποκατάσταση.

Πρόσθεσε, «πρέπει επίσης να καταλάβουμε από τη συριακή πλευρά τι χρειάζονται για την επισκευή των αγωγών στο δικό τους άκρο. Θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις όχι μόνο με την Αίγυπτο αλλά και με την Ιορδανία και τη Συρία».

Επισήμανε ότι ο Νόμος του Καίσαρα, ο οποίος αποτελούσε εμπόδιο, το ζήτημα της προμήθειας φυσικού αερίου από την Αίγυπτο στον Λίβανο δεν είναι πλέον επίκαιρο.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Πετρελαίου Καρίμ Μπανταουί δήλωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης συμπληρώνει τα αποτελέσματα της πρόσφατης σημαντικής επίσκεψης του πρωθυπουργού Μουσταφά Μαντμπούλι στον Λίβανο.

Πρόσθεσε ότι η Αίγυπτος εκπληρώνει τον ρόλο της στην προμήθεια φυσικού αερίου στον Λίβανο, με στόχο την υποστήριξη της ενεργειακής ασφάλειας των αραβικών χωρών.