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Κωτσόβολος: Ενεργειακή αναβάθμιση και νέο μοντέλο ανάπτυξης υπό τη ΔΕΗ – Επενδύσεις 17 εκατ. ευρώ

Κωτσόβολος: Ενεργειακή αναβάθμιση και νέο μοντέλο ανάπτυξης υπό τη ΔΕΗ – Επενδύσεις 17 εκατ. ευρώ
Άννα Διανά
Τρίτη, 29/09/2026 - 08:06
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Στην ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου της κατευθύνει μέρος του νέου επενδυτικού της προγράμματος η Κωτσόβολος, η οποία σχεδιάζει επενδύσεις 16-17 εκατ. ευρώ το 2026, στη νέα εποχή της υπό τον όμιλο ΔΕΗ. Οι επενδύσεις συνοδεύουν τον ευρύτερο μετασχηματισμό του δικτύου, με νέα εμπορικά concepts και διαφορετικά formats καταστημάτων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε τοπικής αγοράς.

«Στόχος είναι να βρεθούμε πιο κοντά στον καταναλωτή και τις ανάγκες του» ανέφερε ο CEO της εταιρείας, Χρήστος Καραγιαννάκης στο περιθώριο της εκδήλωσης για την προσβασιμότητα και την ισότιμη πρόσβαση στην τεχνολογία που διοργάνωσε η εταιρεία.

Η Κωτσόβολος, που έχει περάσει πλέον στη νέα εποχή υπό τον όμιλο ΔΕΗ, διαθέτει δίκτυο άνω των 110 καταστημάτων και έκλεισε το 2025 με τζίρο 753,6 εκατ. ευρώ. Η ανάπτυξη του δικτύου περνά πλέον μέσα από περισσότερο εξειδικευμένα concepts, προσαρμοσμένα στα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες κάθε αγοράς.

Πρόκειται για μια πιο ευέλικτη προσέγγιση σε σχέση με την παραδοσιακή λογική του «one size fits all», η οποία επιτρέπει διαφορετικά formats ανάλογα με την περιοχή και το κοινό στο οποίο απευθύνεται κάθε κατάστημα.

Η νέα αντίληψη για το δίκτυο έχει ήδη περάσει στην πράξη. Στην Κηφισιά, αντί ενός κλασικού high street καταστήματος περίπου 1.400 τ.μ., η αλυσίδα επέλεξε ένα νέο format περίπου 400 τ.μ. σε premium περιοχή. Στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί εξειδικευμένο home concept, ενώ στη Ηράκλειο Κρήτης, στην Αγία Παρασκευή και στο Citi Plaza η λογική επεκτείνεται στον εντοιχισμό και στα έπιπλα κουζίνας.

Επόμενο βήμα είναι το Designer Outlet, όπου η Κωτσόβολος ετοιμάζει concept με refurbished και second hand προϊόντα, συνδέοντάς το με το trade-in και τη «δεύτερη ζωή» των συσκευών. Η εταιρεία διαθέτει ήδη εμπειρία στη συγκεκριμένη αγορά μέσω του outlet στη Μαλακάσα, ενώ η λογική του νέου concept θα μπορούσε, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, να αποκτήσει μεγαλύτερη κλίμακα και σε άλλα σημεία. «Η λογική αυτή συνδέεται με την ανάγκη να αξιοποιηθεί περισσότερο ο κύκλος ζωής των προϊόντων. Πρόκειται για τάσεις που πρέπει να ακολουθήσουμε και να ενσωματώσουμε στο δίκτυό μας» ανέφερε ο κ. Καραγιαννάκης.

Στο μέτωπο του δικτύου, κινητικότητα υπάρχει και γύρω από το κατάστημα της Σταδίου, από όπου η Κωτσόβολος αποχωρεί λόγω της δημιουργίας του νέου τραπεζικού campus της Alpha Bank.

Ο κ. Καραγιαννάκης επιβεβαίωσε ότι υπάρχει κινητικότητα, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ακόμη τα σχέδια για το νέο σημείο. «Είμαστε σε συζητήσεις, θα ετοιμάσουμε κάτι πολύ καλό. Όχι κάτι που μπορώ να πω ακόμα», ανέφερε. Η ανάπτυξη του δικτύου γίνεται πάντως σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών παραμένει υπό πίεση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Σύμφωνα με στοιχεία της GfK που επικαλέστηκε ο επικεφαλής της Κωτσόβολος, στο οκτάμηνο η αγορά κινείται περίπου 1% χαμηλότερα σε αξία ωστόσο η εταιρεία κινείται με θετικό πρόσημο.

Καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει το «shrinking wallet» των καταναλωτών, καθώς η αύξηση του κόστους ζωής κατευθύνει μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος στα τρόφιμα και στις βασικές ανάγκες, περιορίζοντας τις δαπάνες για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Παράλληλα, αλλάζει και ο κύκλος αντικατάστασης των προϊόντων. Οι συσκευές έχουν γίνει καλύτερες και διαρκούν περισσότερο, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να μην αισθάνεται την ίδια ανάγκη να τις αντικαταστήσει τόσο γρήγορα. Καλύτερη εικόνα εμφανίζει η τεχνολογία και ιδιαίτερα οι υπολογιστές, ενώ πολύ διαφορετική είναι η κατάσταση στα κλιματιστικά, όπου η αγορά έχει υποχωρήσει σημαντικά. Και μπορεί ο καιρός να επηρεάζει τις πωλήσεις, ωστόσο, κατά τον κ. Καραγιαννάκη, η συγκεκριμένη αγορά έχει πλέον φτάσει σε σημαντικό βαθμό ωρίμανσης.

Πάντως, αναφερόμενος στις εξαγωγές κλιματιστικών που πραγματοποίησε η Κωτσόβολος προς τη Γαλλία το καλοκαίρι, σε μια περίοδο έντονων κυμάτων καύσωνα και αυξημένης ζήτησης, ο κ. Καραγιαννάκης χαρακτήρισε την κίνηση περισσότερο ως συγκυριακή.

Μια ακόμη πηγή πίεσης για την αγορά έρχεται από τους μικροεπεξεργαστές, με τον κ. Καραγιαννάκη να αναμένει ότι οι ανατιμήσεις και οι ελλείψεις θα γίνουν περισσότερο αισθητές το 2027. Η επίδραση δεν περιορίζεται σε μία κατηγορία, καθώς μικροεπεξεργαστές χρησιμοποιούνται πλέον σε μεγάλο εύρος ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η πίεση θα συνεχιστεί και εξορθολογισμός της αγοράς αναμένεται μετά το 2028.

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα ανάπτυξης, ερωτηθείς εάν στο πλάνο θα μπορούσε να μπει και επέκταση εκτός Ελλάδας, ακολουθώντας τη ΔΕΗ σε αγορές όπου ο όμιλος έχει ήδη παρουσία, όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία, ο κ. Καραγιαννάκης δεν άνοιξε τα χαρτιά του. Ξεκαθάρισε δε ότι η Κωτσόβολος δεν σχεδιάζει να ακολουθήσει στρατηγική εξαγορών αντίστοιχη με άλλες περιπτώσεις της αγοράς. Η ανάπτυξη θα στηριχθεί στις δικές της υποδομές, στην εξέλιξη των υφιστάμενων καταστημάτων και σε νέα concepts που θα ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές ανάγκες.

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