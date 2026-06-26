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Η ElvalHalcor αναγνωρίστηκε ως «Ford Supplier of the Year 2026» στα Ford Supplier Awards & Summit

Η ElvalHalcor αναγνωρίστηκε ως «Ford Supplier of the Year 2026» στα Ford Supplier Awards &amp; Summit
Newsroom
Παρασκευή, 26/06/2026 - 12:33
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Η ElvalHalcor διακρίθηκε στα Ford Supplier Awards & Summit και αναδείχθηκε «Ford Supplier of the Year 2026» στην κατηγορία “Αριστεία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα”. Η διάκριση απονεμήθηκε από τη Ford Motor Company, ως αναγνώριση της εξαιρετικής επίδοσης της ElvalHalcor, τιμώντας την αφοσίωση και τη συνεργασία της κατά τη διάρκεια του 2025.

«Οι πελάτες μας είναι πάντα στο επίκεντρο όλων όσων σχεδιάζουμε και υλοποιούμε και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που λαμβάνουμε αυτή τη διάκριση από τη Ford», δήλωσε ο Χαράλαμπος Χάικος, Senior Director του κλάδου αλουμινίου της ElvalHalcor. «Το βραβείο αντικατοπτρίζει την αφοσίωση, την τεχνογνωσία και τη δέσμευση των ανθρώπων μας στην παροχή προηγμένων λύσεων αλουμινίου για τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της αυτοκινητοβιομηχανίας. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη συνεργασία μας με τη Ford, με την οποία μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της επιχειρησιακής αριστείας καθώς και για την ενίσχυση της καινοτομίας στην εφοδιαστική αλυσίδα».

Η αναγνώριση αυτή αφορά όλο το εύρος δραστηριοτήτων της ElvalHalcor και αντικατοπτρίζει τη συλλογική προσπάθεια των ανθρώπων της, οι οποίοι εργάζονται από κοινού για να προσφέρουν προϊόντα και λύσεις αλουμινίου τεχνολογίας αιχμής, σε έναν κορυφαίο κατασκευαστή αυτοκινήτων παγκοσμίως.

«Τα Ford Supplier Awards & Summit αποτελούν μια σημαντική στιγμή, κατά την οποία αναδεικνύουμε τις εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε καθημερινά και οι οποίες μας βοηθούν να προσφέρουμε εμβληματικά οχήματα και υπηρεσίες στους πελάτες μας», δήλωσε η Liz Door, Chief Supply Chain Officer της Ford Motor Company. «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της Ford και του δικτύου των προμηθευτών μας, καθώς αναζητούμε νέους τρόπους να βελτιστοποιούμε τις συνεργασίες για να αξιοποιήσουμε την αποδοτικότητά μας. Δεσμευόμαστε να χτίζουμε ισχυρότερες και στενότερες σχέσεις, ώστε να συνεργαζόμαστε με επιτυχία και να κερδίζουμε μαζί».

Η ElvalHalcor τιμήθηκε επίσημα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προμηθευτών της Ford στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν των ΗΠΑ, όπου εκπρόσωποι των δύο εταιριών συναντήθηκαν στο πλαίσιο της σημαντικής αυτής διάκρισης.

Σχετικά με τα Ford Supplier Awards & Summit

Τα Ford Supplier Awards & Summit αναγνωρίζουν τους κορυφαίους προμηθευτές παγκοσμίως, οι οποίοι υπερβαίνουν τις προσδοκίες της Ford σε τομείς όπως η ποιότητα, οι παραδόσεις, το κόστος και η καινοτομία. Τα ετήσια βραβεία τιμούν τους προμηθευτές που ευθυγραμμίζονται στενά με τις βασικές αξίες της Ford, προωθούν την τεχνολογική πρόοδο και επιδεικνύουν ανθεκτικότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα, υποστηρίζοντας το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο οχημάτων της εταιρίας. Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για διαφάνεια και ανάπτυξη ισχυρών, συνεργατικών σχέσεων με τη βάση των προμηθευτών της, η Ford πέτυχε τη μεγαλύτερη ετήσια βελτίωση μεταξύ των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών της Βόρειας Αμερικής στη μελέτη 2026 Plante Moran Working Relations Index® (WRI®), γεγονός που αντικατοπτρίζει τις συνεχείς προσπάθειές της για ενίσχυση της ανοιχτής επικοινωνίας, της προσβασιμότητας και της προορατικής επίλυσης προβλημάτων με τους προμηθευτές της.

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