Κρίσιμος ο ρόλος των υποδομών και της συνδεσιμότητας για την ανάπτυξη των data centers και της AI

Άρρηκτα συνδεδεμένη με την ενέργεια, τις υποδομές και το κόστος συνδεσιμότητας είναι η ανάπτυξη των data centers και της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις, όπως τονίστηκε στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22- 25 Απριλίου.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστόδουλο Πρωτοπαπά, Managing Director της Hellas Sat, η συνδεσιμότητα δεν είναι δεν είναι μόνο υποδομή, αλλά και εθνική ανάγκη. «Είναι πάρα πολύ σημαντικό μια χώρα, αν θέλετε να είναι κυρίαρχη, να έχει κυριαρχία στη συνδεσιμότητα. Γιατί κακά τα ψέματα, σε οποιαδήποτε κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, όπως φάνηκε από τις πρόσφατες εξελίξεις, τα καλώδια διασύνδεσης, οι ενεργειακές υποδομές και τα δίκτυα αποτελούν βασικούς στόχους. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να προστατεύσουν αυτή την κυριαρχία και τις υποδομές αυτές», σχολίασε ο κ. Πρωτοπαπάς.

Σημείωσε ότι ένα άλλο ζήτημα που παρουσιάζεται με αυτές τις γεωπολιτικές κρίσεις είναι οι εφεδρείες που μπορούν να έχουν κυβερνήσεις και οργανισμοί, για να ανταπεξέλθουν. Στον τομέα αυτό η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, αξιοποιώντας τη γεωγραφική τους θέση. Για να το πετύχουν αυτό πρέπει να έχουν φθηνή ενέργεια και τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση, κάτι που σύμφωνα με τον κ. Πρωτοπαπά λείπει και από τις δύο χώρες. Λύσεις υπάρχουν, όπως τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Στη συζήτηση που συντόνισε η κυρία Χριστίνα Κουσουνή, δημοσιογράφος του Naftemporiki TV, ο Managing Director της Hellas Sat υπογράμμισε ακόμα πως η Ελλάδα πρώτα πρέπει να επενδύσει στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές, ώστε να γίνουν πιο δυνατές, πιο φτηνές και περισσότερο προσβάσιμες. Να επενδύσει επίσης στα data centers και στους μεγάλους χρήστες των δεδομένων, στις ενεργειακές υποδομές και στα έξυπνα δίκτυα.

Από την πλευρά του ο κ. Αλέξανδρος Μπεχράκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Digital Realty Hellas, σημείωσε πως η άμεσα προβλεπόμενη κατανάλωση των data centers στην Ελλάδα είναι 0,1% της συνολικής κατανάλωσης, ποσοστό που δεν θα ξεπεράσει το 1% ακόμα και αν γίνουν όλες αυτές οι επενδύσεις που σχεδιάζονται.

«Το πρόβλημα της ενέργειας επικεντρώνεται σε κάποιες λίγες περιοχές όπου έχουν κορεστεί τα δίκτυα μεταφοράς. Προφανώς μεγεθύνει το πρόβλημα ότι κάποιες από αυτές τις περιοχές βρίσκονται στην Αττική, στην Αθήνα, που είναι βασικός στόχος για data centers όπως συμβαίνει σε όλες οι πρωτεύουσες» τόνισε ο κ. Μπεχράκης. Επισήμανε πως το κόστος της ενέργειας στην Ελλάδα δεν είναι παράλογο, όταν όμως θες να γίνεις ανταγωνιστικός σε επίπεδο περιφερειακό, πρέπει να είσαι πιο ανταγωνιστικός από την περιφέρεια, στην οποία απευθύνεσαι.

Χαρακτήρισε σημαντικό το ζήτημα της συνδεσιμότητας, λέγοντας πως χρειάζεται μια συνολική λύση, ώστε να δημιουργηθούν πολλαπλές διαδρομές, οι οποίες θα μπορούν χρησιμοποιηθούν σε μία γεωπολιτική κρίση. Ο κ. Μπεχράκης προσέθεσε πως η κατανάλωση για την ανάπτυξη της AI από μόνη της δεν είναι κάτι αρνητικό, αρκεί να παράγει αποτέλεσμα για την κοινωνία και την οικονομία μεγαλύτερο από αυτό που καταναλώνει.

Στη δική του παρέμβαση ο κ. Γιώργος Βλαβιανός, Co-Head of Greece Country Group, Managing Partner of Qatar, Co-Managing Partner of Riyadh and Co-Head of International Arbitration Africa, DLA Piper, Qatar, αναφέρθηκε στις υψηλές καταναλώσεις ενέργειας των data centers, λέγοντας πως το 2025 έφθασε τα 450 TWh, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 1,5% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Το ποσοστό αναμένεται να διπλασιαστεί σε 3% μέχρι το 2030, αγγίζοντας τα 900 TWh. «Αν τα data centers ήταν κράτος θα κατατάσσονταν μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων καταναλωτών ενέργειας στον κόσμο» εξήγησε ο κ. Βλαβιανός.

Υπογράμμισε πως η ανάπτυξη αυτή οφείλεται κυρίως στην ταχεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και η ταχεία επέκταση των υποδομών AI οδηγεί σε μια δομική μετατροπή των παγκοσμίων ενεργειακών συστημάτων. Σημείωσε πως όταν η ανάπτυξη της AI περάσει στο επόμενο στάδιο, στο Agentic AI, που λειτουργεί με μεγαλύτερη αυτονομία και οδηγεί σε αποτελέσματα χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση, θα απαιτηθεί πολλαπλάσια κατανάλωση ενέργειας.

Σύμφωνα με τον κ. Βλαβιανό, ένα μόνο data center τεχνητής νοημοσύνης μεγάλης κλίμακας μπορεί να καταναλώσει τόση ηλεκτρική ενέργεια όσο 100. 000 νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή οι επενδύσεις σε data centers έχουν σημειώσει ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια και εκτιμάται ότι μέχρι το 2030 η δαπάνη για υποδομές θα ξεπεράσει τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Όσον αφορά στην χώρα μας, ο κ. Βλαβιανός υπογράμμισε ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το από Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία.

Ο κ. Δήμος Σαπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens Mobility και Επικεφαλής Έξυπνων Υποδομών, Siemens Ελλάδας, τόνισε πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι που έρχεται, είναι ήδη εδώ κι αναμένεται να αποτελέσει το νέο λειτουργικό σύστημα της βιομηχανίας. Χαρακτήρισε ως πρόκληση τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, λέγοντας πως στην Ελλάδα έχουμε φτάσει κοντά στα 14-15 γιγαβάτ, αλλά χρησιμοποιούμε κάθε μέρα μόνο τα πέντε, πετώντας τα υπόλοιπα.

«Ξεκινήσαμε και δουλεύουμε να βάλουμε μπαταρίες ή να κάνουμε αυτό που λέγεται storage. Είτε αυτό είναι μια μπαταρία, είτε είναι αντλιοταμίευση ή οτιδήποτε. Άρα αυτομάτως βάζουμε στο δίκτυο διανομής μεταφοράς μια παράμετρο και πολλαπλές μονάδες παραγωγής, συν ταυτόχρονα και πολλαπλές μονάδες αποθήκευσης» επισήμανε ο κ. Σαπίδης. Στην αλυσίδα αυτή έρχεται, όπως είπε, να προστεθεί και μια υποδομή πιο κρίσιμη, τα data center, η οποία θα δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, καταναλώνοντας πολλή ενέργεια.

«Άρα μιλάμε για μια κρίσιμη υποδομή που θα πρέπει να λειτουργεί αδιάλειπτα. Επομένως μπαίνουν πλέον στην εξίσωση πολλαπλές παράμετροι και εδώ η μόνη λύση αυτό για να μπορέσει να δουλέψει και να δουλέψει αποτελεσματικά και αξιόπιστα είναι η ψηφιοποίηση» υποστήριξε ο κ. Σαπίδης. Αυτό σημαίνει να τοποθετηθούν μέσα σε ένα δίκτυο μεταφοράς διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αισθητήρες, να συλλέγουν δεδομένα και με βάση αυτά τα δεδομένα να καταστεί εφικτή η έξυπνη διαχείριση του δικτύου. Προσέθεσε πως η εταιρεία έχει εστιάσει στη δημιουργία ενός ψηφιακού μοντέλου αυτού του δικτύου και όλου αυτού του οικοσυστήματος, ώστε στη συνέχεια να το συνδέσει με τον πραγματικό κόσμο. Ο κ. Σαπίδης υπογράμμισε επίσης ότι τα data center μπορούν να έρθουν σαν κάτι το οποίο θα δώσει αξία στην Ελλάδα. Για να γίνει αυτά θα πρέπει να τα δούμε σαν μια κρίσιμη υποδομή, για να μπορέσουμε να τα χτίσουμε και να τα υλοποιήσου με τεχνολογίες αιχμής.