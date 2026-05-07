ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/05/2026 - 15:41
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody’s
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/05/2026 - 15:26
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/05/2026 - 14:55
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/05/2026 - 14:03
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/05/2026 - 13:47
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/05/2026 - 12:50
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/05/2026 - 12:18
ΕΒΕΠ: «Γέφυρα» επιστροφής ταλέντων το «Rebrain Greece» - Tα επαγγέλματα της επόμενης 10ετίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/05/2026 - 11:46
METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/05/2026 - 10:51
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/05/2026 - 10:18
Ντ. Τραμπ: Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
07/05/2026 - 10:02
Το Green Tank στο πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για τα Θαλάσσια Λιβάδια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/05/2026 - 09:43
Μπαχρέιν και ΗΑΕ ζητούν αποφασιστική απάντηση του ΣΑ του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις - Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητεί το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
07/05/2026 - 09:22
ΑΔΜΗΕ: Η Ελένη Μουστακίδου νέα Επικεφαλής Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/05/2026 - 09:04
Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/05/2026 - 08:39
Ερώτηση Β. Γιόγιακα για τη στήριξη των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη μείωση απωλειών εσόδων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
07/05/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Όνειρο θερινής νυκτός η απόκτηση στέγης
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
07/05/2026 - 08:12
Κτίρια: Προειδοποιήσεις για πίεση στο στεγαστικό από τη νέα οδηγία της ΕΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/05/2026 - 08:06
ΔΕΣΦΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την «πρεμιέρα» του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/05/2026 - 08:03
Ποιες συσκευές δεν πρέπει ποτέ να μπαίνουν σε πολύπριζο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/05/2026 - 06:42
Δημοφιλής τουριστικός προορισμός βυθίζεται τόσο γρήγορα που φαίνεται από το διάστημα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/05/2026 - 06:42
Κυρ. Μητσοτάκης: Στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/05/2026 - 15:56
Η Cyclon υποστηρίζει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Matteo Fontana στο Ράλλυ Πορτογαλίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 15:42
Θερινή Ακαδημία 2026 Drill Baby Drill: Το Τέλος ή η Επανεκκίνηση της Ενεργειακής Μετάβασης;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 14:13
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Επιστολή-Αίτημα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/05/2026 - 14:11
Περιφέρεια Αττικής: Προγραμματική σύμβαση για αναβάθμιση δημόσιων χώρων και κτηρίων στον Δήμο Νίκαιας – Ρέντη, ύψους 2,11 εκατ. ευρώ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/05/2026 - 14:26
Στρατηγική συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΕΜΠ: Νέος κύκλος αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών"
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/05/2026 - 14:09
Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στη μη διάδοση των πυρηνικών και στον ρόλο του ΔΟΑΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/05/2026 - 13:35
Συνεργασία SUNEL – OMNIPOL για έργα καθαρής ενέργειας στην Κεντρική Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/05/2026 - 13:24
Αρναούτογλου: ΑΠΕ με κανόνες και κοινωνική συναίνεση – Όχι σε εκπτώσεις για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/05/2026 - 12:50

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ

ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
Newsroom
Πέμπτη, 07/05/2026 - 13:47
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη ενίσχυση υποδομών που σχετίζονται με ΑμεΑ, την έρευνα και την καινοτομία, τον πρωτογενή τομέα αλλά και την ευρύτερη βελτίωση της καθημερινότητας και της εξυπηρέτησης των πολιτών στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη και στο Δήμο Μεγαλόπολης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 774.000 ευρώ.

Ειδικότερα, με τις συγκεκριμένες αποφάσεις εξασφαλίστηκαν πόροι για την εκπόνηση προμελετών που αφορούν σε:

Ανέγερση κτιριακής υποδομής Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού (ΚΔΑΠ-ΑμεΑ) στη Μεγαλόπολη, συνολικής δομημένης επιφάνειας περίπου 4.000 τ.μ., σε έκταση περίπου 30 στρεμμάτων. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων τεχνικών μελετών (αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής, τοπογραφικής και γεωτεχνικής), καθώς και την προμέτρηση ποσοτήτων και εκτίμηση κόστους, με στόχο την διαμόρφωση ολοκληρωμένου φακέλου τεχνικής ωρίμανσης του έργου. Η προτεινόμενη κτιριακή υποδομή θα φιλοξενεί εξειδικευμένες λειτουργίες ημερήσιας φροντίδας, δημιουργικής απασχόλησης και βραχυχρόνιας φιλοξενίας παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, με δυναμικότητα έως 70 ωφελούμενων (40 σε ημερήσια βάση και έως 30 με δυνατότητα διαμονής). Θα καθοριστούν όλες εκείνες οι προδιαγραφές για αίθουσες δραστηριοτήτων, χώρους θεραπείας, γραφεία επιστημονικού προσωπικού, χώρους ανάπαυσης, καθώς και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, πυροπροστασία, αυτοματισμοί, προσβασιμότητα κλπ), με έμφαση στην ασφάλεια, την ενεργειακή απόδοση και την πλήρη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας ΚΔΑΠ-ΑμεΑ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 250.000 ευρώ.

Δημιουργία Agrologistics Center στον κόμβο βιοοικονομίας 360° στη Μεγαλόπολη. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει ολοκληρωμένος σχεδιασμός των υποδομών αποθήκευσης, διαχείρισης, τυποποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων, καθώς και των συνοδευτικών υποστηρικτικών και τεχνολογικών εγκαταστάσεων. Η προμελέτη καλύπτει: χωροθέτηση και λειτουργική διάταξη του κέντρου, σχεδιασμό κτιριακών εγκαταστάσεων και αποθηκευτικών χώρων, υποδομές logistics (διακίνηση, διαλογή, ψύξη, τυποποίηση), ηλεκτρομηχανολογικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις και ενσωμάτωση ψηφιακών και καινοτόμων λύσεων διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 200.000 ευρώ.

Δημιουργία Σύνθετου Εκπαιδευτικού και Αγροτεχνολογικού Συγκροτήματος – Γεωργική Σχολή Μεγαλόπολης. Η προμελέτη περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων τεχνικών μελετών (αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής, τοπογραφικής και γεωτεχνικής όπου απαιτείται), καθώς και τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης λειτουργικής οργάνωσης και τεχνικής λύσης για το σύνολο του συγκροτήματος. Το έργο αφορά τη χωροθέτηση και τον σχεδιασμό κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικής επιφάνειας περίπου 2.000 τ.μ., οι οποίες θα περιλαμβάνουν χώρους εκπαίδευσης, εργαστήρια, διοικητικές και υποστηρικτικές λειτουργίες, καθώς και συναφείς αποθηκευτικούς και γεωργικούς χώρους. Παράλληλα, εντάσσεται στον σχεδιασμό η ανάπτυξη πρότυπων αγροτικών εγκαταστάσεων (όπως θερμοκήπια) και η αξιοποίηση εκτεταμένης αγροτικής γης περίπου 600 στρεμμάτων για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 200.000 ευρώ.

Κατασκευή του Κεντρικού Διοικητηρίου Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Στόχος είναι τη συγκέντρωση και στέγαση των διοικητικών υπηρεσιών σε ενιαίο, σύγχρονο κτιριακό συγκρότημα. Η προμελέτη περιλαμβάνει τον αρχιτεκτονικό, λειτουργικό και τεχνικό σχεδιασμό του κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών, τη βέλτιστη χωροθέτηση, τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και τις σύγχρονες προδιαγραφές δημόσιων διοικητικών κτιρίων. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 124.000 ευρώ.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες 07 Μαϊος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στρατηγική συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΕΜΠ: Νέος κύκλος αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα &quot;Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών&quot;
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Στρατηγική συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΕΜΠ: Νέος κύκλος αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών"

2,5 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης και υποδομών προσβασιμότητας στο Δημαρχείο Εορδαίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

2,5 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης και υποδομών προσβασιμότητας στο Δημαρχείο Εορδαίας

Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους

ΓΣΕΒΕΕ: Όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του “Εξοικονομώ” από τους παρόχους ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΓΣΕΒΕΕ: Όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του “Εξοικονομώ” από τους παρόχους ενέργειας

Μνημόνιο Συνεργασίας Grid Telecom – 4iG για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Μνημόνιο Συνεργασίας Grid Telecom – 4iG για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο

Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμίρη του Κατάρ: Οι επενδύσεις σε υποδομές, data centers, ενέργειας και φιλοξενίας στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμίρη του Κατάρ: Οι επενδύσεις σε υποδομές, data centers, ενέργειας και φιλοξενίας στο επίκεντρο