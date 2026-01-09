Η Cenergy Holdings διακρίνεται από τον CDP με βαθμολογία «A-» για την Κλιματική Αλλαγή και «B» για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Η Cenergy Holdings κατέγραψε σημαντική διάκριση στον παγκόσμιο οργανισμό CDP, λαμβάνοντας βαθμολογία «A-» για τη γνωστοποίηση θεμάτων Κλιματικής Αλλαγής για το 2025 και βαθμολογία «B» για τη γνωστοποίηση θεμάτων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων για το ίδιο έτος.

Η επίδοση αυτή αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό ορόσημο στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρίας και των θυγατρικών της, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει και τη σταθερή τους δέσμευση στη διαφάνεια, την ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση θεμάτων βιωσιμότητας και την υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση.

Η βαθμολογία «A-» στον τομέα της Κλιματικής Αλλαγής κατατάσσει την Cenergy Holdings στο επίπεδο Leadership του CDP, αντανακλώντας την αποτελεσματική διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων και ευκαιριών, καθώς και τις συστηματικές δράσεις της για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ο CDP αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους διεθνώς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, διαχειριζόμενος τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη πλατφόρμα περιβαλλοντικών γνωστοποιήσεων παγκοσμίως για επιχειρήσεις, κεφαλαιαγορές, πόλεις και δημόσιους φορείς. Τα πρότυπα αξιολόγησής του χρησιμοποιούνται ευρέως από επενδυτές και οργανισμούς, υποστηρίζοντας τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία.

Το πλαίσιο αξιολόγησης του CDP για την Κλιματική Αλλαγή βασίζεται σε σειρά κρίσιμων παραμέτρων, όπως:

οι κλιματικοί κίνδυνοι και ευκαιρίες,

οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG),

η διακυβέρνηση θεμάτων βιωσιμότητας,

οι πρωτοβουλίες και οι στόχοι μείωσης εκπομπών,

οι πρακτικές διαχείρισης υδατικών πόρων,

η δέσμευση της αλυσίδας αξίας και οι σχετικές πολιτικές.

Ο CDP εφαρμόζει αυστηρή και ανεξάρτητη μεθοδολογία, αξιολογώντας την ποιότητα των γνωστοποιήσεων, το επίπεδο επίγνωσης κινδύνων, την περιβαλλοντική διαχείριση και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών. Οι βαθμολογίες κυμαίνονται από A έως D-, αποτυπώνοντας τον βαθμό φιλοδοξίας, στοχοθέτησης και υλοποίησης δράσεων.

Η συγκεκριμένη αναγνώριση ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της Cenergy Holdings και των θυγατρικών της ως υπεύθυνων οργανισμών, με ενεργή συμβολή στη δημιουργία θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.