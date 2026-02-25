Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 15:41
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα «Βραβεία ΕΒΕΑ 2026»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 15:36
Η IDE επιδεικνύει προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:49
Η nvisionist παρουσιάζει στη Verde.Tec 2026 το nvFirePro, το νέο AI-driven πρότυπο πυρανίχνευσης για τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:18
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με αίτημα της ENERWAVE Α.Ε. για τροποποίηση της άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 14:01
ΔΕΗ myBusiness Dynamic: Το δυναμικό τιμολόγιο ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 13:35
METLEN: Πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 13:11
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 12:34
Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας οι ενεργειακές συμφωνίες στις ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:51
Τάκης Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:21
Ελληνικός Χρυσός: Ιστορικό ρεκόρ μεταλλευτικών τελών για τον Δήμο Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 11:07
Εκδήλωση ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:50
ΕΕ: Νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:45
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για αγρο-φωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 10:40
ΔΑΠΕΕΠ: Στις 11 Μαρτίου οι δύο επόμενες δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 09:49
ΥΠΕΝ: Κοινή Δήλωση ΗΠΑ και 12 ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Αν. Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:59
Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/02/2026 - 08:55
Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:45
Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/02/2026 - 08:09
ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 08:06
Βιομηχανία: 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες- Ποιοι κλάδοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 08:04
Πώς οι Κινέζοι κρατούν το καθιστικό ζεστό για 8 ώρες χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
25/02/2026 - 06:50
Οι πέντε συσκευές που «καίνε» περισσότερο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 06:51
Η διαγωνιστική διαδικασία για τα βραβεία RegioStars της EE για το 2026 ξεκίνησε -Aιτήσεις έως τις 22 Μαΐου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 15:54
Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 15:34
Φραγκίσκος Παρασύρης: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/02/2026 - 14:59
Συμφωνία Axpo - Advance Green Energy για το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών της Βουλγαρίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/02/2026 - 14:28
Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/02/2026 - 13:48
Δωρεά εξοπλισμού στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ από την Helleniq Energy
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 13:24
Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 12:45

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική

Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική
Γιάννης Τριήρης
Τετάρτη, 25/02/2026 - 08:09

Η πανηγυρική ανακοίνωση από τον ίδιο τον πρωθυπουργό για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 930 ευρώ αποτελεί τον ορισμό του πολιτικού εμπαιγμού, καθώς το ποσό αυτό στην πραγματικότητα δεν επαρκεί ούτε για την κάλυψη ενός μέσου ενοικίου στην πρωτεύουσα, πόσο μάλλον για τη διαβίωση μιας οικογένειας σε συνθήκες πρωτοφανούς ακρίβειας.

Και δυστυχώς δεν είναι προβληματικά μόνο τα οικονομικά της πλειοψηφίας των νοικοκυριών, αλλά η ίδια η ελληνική οικονομία στηρίζεται σε πήλινα πόδια.

Οι πανηγυρισμοί για τα έσοδα από τον τουρισμό κρύβουν μια ζοφερή αλήθεια. Η χώρα βυθίζεται σε μια ιδιότυπη «τουριστική μονοκαλλιέργεια» που δεν συνιστά πραγματική ανάπτυξη, αλλά μια ευάλωτη εξάρτηση.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025 είναι αμείλικτα, καθώς οι συνολικές εξαγωγές παρουσίασαν κάμψη της τάξης του 2,8% (από 49,9 δισ. ευρώ το 2024 σε 48,6 δισ. ευρώ το 2025), ενώ το δομικό εμπορικό έλλειμμα παραμένει στα ύψη, αγγίζοντας τα 33,5 δισ. ευρώ.

Η αποτυχία της κυβέρνησης να θωρακίσει την εγχώρια παραγωγή είναι εμφανής, καθώς το έλλειμμα χωρίς τα πετρελαιοειδή διευρύνθηκε περαιτέρω, αποδεικνύοντας ότι η παραγωγική βάση της χώρας παραμένει διαλυμένη και το μόνο που «παράγουμε» είναι κατανάλωση εισαγόμενων αγαθών.

Αυτό το οικονομικό μοντέλο, που εξαντλείται στην «ανάπτυξη» των ακινήτων, της εστίασης και των υπηρεσιών χαμηλής προστιθέμενης αξίας, είναι μαθηματικά βέβαιο πως δεν μπορεί να προσφέρει ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Η νέα γενιά, παρά τα πλούσια προσόντα της, συμπιέζεται σε ένα περιβάλλον όπου ο μισθός των 1.200 ευρώ μοιάζει με ακατόρθωτο ταβάνι, δημιουργώντας κοινωνικά στρώματα που ζουν με όρους οικονομικής επιβίωσης ίδιους ή και χειρότερους από εκείνους των μνημονιακών χρόνων.

Η ανάπτυξη του 2-2,2% που διαφημίζεται δεν είναι προϊόν παραγωγικής δυναμικής, αλλά μια «φούσκα» τροφοδοτούμενη από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και το real estate. Με δεδομένο ότι πάνω από το 60% των επενδύσεων συνδέεται άμεσα με το Ταμείο Ανάκαμψης, η λήξη του το 2026 θα αφήσει ένα τεράστιο χρηματοδοτικό κενό άνω των 15 δισ. ευρώ ετησίως, απειλώντας να γκρεμίσει το οικοδόμημα της ανάπτυξης σε ποσοστά της τάξης του 0,8-1%. Μια τέτοια οικονομία δεν είναι ισχυρή, είναι μια οικονομία σε απόλυτη εξάρτηση.

Η οικονομική κρίση κορυφώνεται με το γιγάντιο ιδιωτικό χρέος που ξεπερνά τα 230 δισ. ευρώ, μια βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας που περιλαμβάνει ληξιπρόθεσμες οφειλές 4 εκατομμυρίων φορολογουμένων προς την εφορία, τα ταμεία και τα «κόκκινα» δάνεια.

Όταν λιγότερο από το ένα τέταρτο των πολιτών μπορεί να ανταποκριθεί σε ρυθμίσεις οφειλών, η εικόνα δεν είναι αυτή μιας υγιούς οικονομίας, αλλά μιας κοινωνίας σε κατάσταση ολικής εξάντλησης που παρακολουθεί την κυβέρνηση να αυτοσχεδιάζει πάνω στα ερείπια της μεσαίας τάξης.

Παράλληλα, η θεσμική παρακμή συμβαδίζει με την οικονομική. Η διαφθορά, η απουσία διαφάνειας και η συνειδητή αποδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών έχουν δημιουργήσει ένα κράτος που λειτουργεί για τους λίγους.

Το πολιτικό σκηνικό χαρακτηρίζεται από μια πρωτοφανή αδυναμία σύγκλισης ακόμα και στα στοιχειώδη, όπου η κυβερνητική παράταξη αρνείται να παραδεχθεί την πραγματικότητα, φτάνοντας στο σημείο να υποπίπτει σε ότι δήθεν καταγγέλλει, σε συνεχή fake news.

