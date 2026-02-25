ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 15:41
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα «Βραβεία ΕΒΕΑ 2026»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 15:36
Η IDE επιδεικνύει προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:49
Η nvisionist παρουσιάζει στη Verde.Tec 2026 το nvFirePro, το νέο AI-driven πρότυπο πυρανίχνευσης για τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:18
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με αίτημα της ENERWAVE Α.Ε. για τροποποίηση της άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 14:01
ΔΕΗ myBusiness Dynamic: Το δυναμικό τιμολόγιο ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 13:35
METLEN: Πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 13:11
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 12:34
Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας οι ενεργειακές συμφωνίες στις ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:51
Τάκης Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:21
Ελληνικός Χρυσός: Ιστορικό ρεκόρ μεταλλευτικών τελών για τον Δήμο Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 11:07
Εκδήλωση ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:50
ΕΕ: Νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:45
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για αγρο-φωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 10:40
ΔΑΠΕΕΠ: Στις 11 Μαρτίου οι δύο επόμενες δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 09:49
ΥΠΕΝ: Κοινή Δήλωση ΗΠΑ και 12 ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Αν. Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:59
Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/02/2026 - 08:55
Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:45
Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/02/2026 - 08:09
ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 08:06
Βιομηχανία: 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες- Ποιοι κλάδοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 08:04
Πώς οι Κινέζοι κρατούν το καθιστικό ζεστό για 8 ώρες χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
25/02/2026 - 06:50
Οι πέντε συσκευές που «καίνε» περισσότερο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 06:51
Η διαγωνιστική διαδικασία για τα βραβεία RegioStars της EE για το 2026 ξεκίνησε -Aιτήσεις έως τις 22 Μαΐου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 15:54
Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 15:34
Φραγκίσκος Παρασύρης: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/02/2026 - 14:59
Συμφωνία Axpo - Advance Green Energy για το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών της Βουλγαρίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/02/2026 - 14:28
Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/02/2026 - 13:48
Δωρεά εξοπλισμού στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ από την Helleniq Energy
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 13:24
Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 12:45

Newsroom
Τετάρτη, 25/02/2026 - 11:07

Το 2024 ο Δήμος Αριστοτέλη συγκέντρωσε το 98,81%, των μεταλλευτικών τελών που αποδόθηκαν σε Δήμους σε όλη τη χώρα

Η Ελληνικός Χρυσός συνεχίζει να αποτελεί σταθερό πυλώνα ανάπτυξης για τον Δήμο Αριστοτέλη και να στηρίζει άμεσα και έμμεσα την τοπική κοινωνία της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ελληνική οικονομία. Μέσω της ετήσιας απόδοσης μεταλλευτικών τελών στο Ελληνικό Δημόσιο, η δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός επιστρέφει απτά οφέλη και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς μέρος των εσόδων αποδίδεται στον Δήμο Αριστοτέλη, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου αναπτύσσονται οι δραστηριότητες της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του ΥΠΕΝ για τη Μεταλλευτική και Λατομική Δραστηριότητα στην Ελλάδα για το 2024, ο Δήμος Αριστοτέλη εισέπραξε (το 2025) το 98,81% του συνόλου των μεταλλευτικών τελών που αποδόθηκαν σε Δήμους πανελλαδικά, επιβεβαιώνοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των σχετικών εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνολικά προέρχεται από τη μεταλλευτική δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός στην Χαλκιδική. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε ιδιαίτερα σημαντικά μεγέθη για την τοπική οικονομία, καθώς ανήλθε σε πάνω από 7 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής. Πρόκειται για πόρους που στηρίζουν τις υποδομές, προωθούν την ανάπτυξη και αναβαθμίζουν την καθημερινή ζωή των κατοίκων.

Η Ελληνικός Χρυσός ενισχύει συνολικά την τοπική οικονομία μέσω της απασχόλησης 4.300 εργαζόμενων σήμερα στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, τη στήριξη των τοπικών προμηθευτών με αξία προμηθειών άνω των 25 εκατ. ευρώ για το 2024, καθώς και της υλοποίησης ενός μακροχρόνιου προγράμματος κοινωνικών επενδύσεων ύψους 80 εκατ. δολαρίων με έργα που εστιάζουν στην τοπική ανάπτυξη. Είναι ενδεικτικό ότι το 2024, η εταιρεία προχώρησε σε κοινωνικές επενδύσεις συνολικής δαπάνης 2,47 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση 137 έργων και δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας στη τοπική κοινωνία.

Palaiochori_L.jpg

Στο πλαίσιο της διαρκούς κοινωνικής και οικονομικής συνεισφοράς, τα δύο μεταλλευτικά μας έργα, το έργο των Σκουριών και το μεταλλείο Ολυμπιάδας, αποτελούν πλέον το θεμέλιο της οικονομικής ευημερίας για ολόκληρη την περιοχή. Με το έργο των Σκουριών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έχοντας ξεπεράσει το 90% της κατασκευής του και περισσότερους από 2.300 εργαζόμενους να απασχολούνται σε αυτό, προετοιμαζόμαστε για την έναρξη λειτουργίας το 3ο τρίμηνο του έτους. Η δυναμική αυτή, σε συνδυασμό με την επένδυση εκσυγχρονισμού και αύξησης της παραγωγικότητας στο ήδη ενεργό μεταλλείο της Ολυμπιάδας, δημιουργεί έναν ισχυρό αναπτυξιακό άξονα. Μαζί, οι δύο αυτές μονάδες ενισχύουν καθοριστικά την απασχόληση, την εξαγωγική δραστηριότητα και τα δημόσια έσοδα, ενισχύοντας περαιτέρω τον Δήμο Αριστοτέλη και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού αφηγήματος για την Ελλάδα.

