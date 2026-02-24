Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 15:41
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα «Βραβεία ΕΒΕΑ 2026»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 15:36
Η IDE επιδεικνύει προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:49
Η nvisionist παρουσιάζει στη Verde.Tec 2026 το nvFirePro, το νέο AI-driven πρότυπο πυρανίχνευσης για τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:18
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με αίτημα της ENERWAVE Α.Ε. για τροποποίηση της άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 14:01
ΔΕΗ myBusiness Dynamic: Το δυναμικό τιμολόγιο ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 13:35
METLEN: Πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 13:11
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 12:34
Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας οι ενεργειακές συμφωνίες στις ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:51
Τάκης Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:21
Ελληνικός Χρυσός: Ιστορικό ρεκόρ μεταλλευτικών τελών για τον Δήμο Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 11:07
Εκδήλωση ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:50
ΕΕ: Νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:45
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για αγρο-φωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 10:40
ΔΑΠΕΕΠ: Στις 11 Μαρτίου οι δύο επόμενες δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 09:49
ΥΠΕΝ: Κοινή Δήλωση ΗΠΑ και 12 ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Αν. Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:59
Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/02/2026 - 08:55
Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:45
Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/02/2026 - 08:09
ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 08:06
Βιομηχανία: 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες- Ποιοι κλάδοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 08:04
Πώς οι Κινέζοι κρατούν το καθιστικό ζεστό για 8 ώρες χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
25/02/2026 - 06:50
Οι πέντε συσκευές που «καίνε» περισσότερο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 06:51
Η διαγωνιστική διαδικασία για τα βραβεία RegioStars της EE για το 2026 ξεκίνησε -Aιτήσεις έως τις 22 Μαΐου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 15:54
Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 15:34
Φραγκίσκος Παρασύρης: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/02/2026 - 14:59
Συμφωνία Axpo - Advance Green Energy για το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών της Βουλγαρίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/02/2026 - 14:28
Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/02/2026 - 13:48
Δωρεά εξοπλισμού στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ από την Helleniq Energy
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 13:24
Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 12:45

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία
Newsroom
Τρίτη, 24/02/2026 - 12:45

Τη στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ στη Ρουμανία παρουσίασε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ, Κωνσταντίνος Μαύρος, σε συνέντευξη που παραχώρησε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ενέργειας της Ρουμανίας, ZF Power Summit 2026, που ολοκληρώνεται σήμερα στο Βουκουρέστι.

«Η PPC Renewables Romania έχει ήδη διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ της στα 1,5 GW με στόχο τα 2 GW ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το τέλος του έτους», τόνισε ο κ. Μαύρος και απαρίθμησε μία σειρά έργων ΑΠΕ που βρίσκονται σε διάφορα στάδια κατασκευής στη Ρουμανία, μεταξύ τους και το εμβληματικό αιολικό πάρκο στην περιοχή Βασλούι.

Σε ό,τι αφορά στην πρώτη φάση του έργου Prowind North με ισχύ 140 MW, ήδη έχουν εγκατασταθεί και οι 23 ανεμογεννήτριες, με ισχύ 6,1 MW η καθεμία και είναι σε εξέλιξη οι εργασίες σύνδεσης στο δίκτυο. Η δεύτερη φάση του έργου, Prowind South, αφορά την εγκατάσταση επιπλέον 14 ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 85 MW. Η δεύτερη φάση έχει ήδη ξεκινήσει και με την ολοκλήρωσή της η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του έργου θα φτάσει τα 225 MW.

Ο κ. Μαύρος αναφέρθηκε στα έργα αποθήκευσης ενέργειας που είναι σε πλήρη εξέλιξη και στην Ελλάδα, αλλά και στη Ρουμανία, όπου πρόσφατα ανακοινώθηκε το έργο των 60 MWh BESS στο αιολικό πάρκο Salbatica στην περιοχή της Ντομπρότζεα - το πρώτο από πολλά που θα ακολουθήσουν.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επάρκεια και την ασφάλεια των δικτύων, με τον κ. Μαύρο να υπογραμμίζει ότι τα οικονομικά οφέλη από τις επενδύσεις που γίνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη θα είναι ορατά τα επόμενα χρόνια, ενώ θα πρέπει να συνδυαστούν και με άλλες λύσεις, όπως η ευέλικτη παραγωγή, τα έργα αποθήκευσης, η αντλησιοταμίευση και η αύξηση των διασυνδέσεων μεταξύ των χωρών.

Επιπλέον τόνισε πως στη μελέτη της Eurelectric, από την οποία προκύπτει ότι για να καλυφθούν οι αυξημένες μελλοντικές ανάγκες για ρεύμα, θα πρέπει οι επενδύσεις στα δίκτυα διανομής της Ευρώπης να αυξηθούν από τα 33 δισ. ευρώ ετησίως στα επίπεδα των 67 δισ. ευρώ ετησίως από το 2025 έως το 2030.

«Πρέπει να φέρνουμε τη φθηνή ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ στους καταναλωτές», τόνισε προσθέτοντας ότι «τα σχέδια για τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να είναι πολύ πιο φιλόδοξα». Και μπορεί τα χρήματα να φαίνονται πολλά, όμως «αν δεν γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις, το κόστος θα είναι πολύ υψηλότερο», εξήγησε.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ παρουσίασε αναλυτικά το στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας για τη Δυτική Μακεδονία, που θα μετατραπεί σε ένα πράσινο, ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο μέσα στα επόμενα χρόνια δημιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

«Σε αυτά περιλαμβάνονται περισσότερα από 3.000 MW εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ, νέες σύγχρονες συμβατικές και ευέλικτες μονάδες παραγωγής, συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες, δύο έργα αντλησιοταμίευσης - τις λεγόμενες ‘φυσικές μπαταρίες’ στα πρώην ορυχεία στην Καρδιά και στο Νότιο Πεδίο - την πρώτη μονάδα παραγωγής υδρογόνου βιομηχανικής κλίμακας από ανανεώσιμες πηγές στο Αμύνταιο, τη μετατροπή των παλιών γεννητριών στον ΑΗΣ Καρδιάς σε σύγχρονους πυκνωτές που συμβάλλουν σημαντικά στην εξισορρόπηση του συστήματος υπερυψηλής τάσης και πολλά άλλα».

Τέλος, ο κ. Μαύρος αναφέρθηκε στα σχέδια για την κατασκευή ενός Giga Data Center στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στη Δυτική Μακεδονία, το οποίο θα προχωρήσει εφόσον κλειστεί συμφωνία του Ομίλου με ΔΕΗ με hyperscalers.

