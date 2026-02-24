Η διαγωνιστική διαδικασία για τα βραβεία RegioStars της EE για το 2026 ξεκίνησε -Aιτήσεις έως τις 22 Μαΐου

Οι δικαιούχοι των έργων μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στις ακόλουθες πέντε θεματικές κατηγορίες, οι οποίες συνδέονται με τους στόχους πολιτικής της περιόδου προγραμματισμού 2021-2027:
- Ανταγωνιστική και έξυπνη Ευρώπη
- Πράσινη Ευρώπη
- Συνδεδεμένη Ευρώπη
- Κοινωνική και συμπεριληπτική Ευρώπη
- Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω του συνδέσμου: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/REGIOSTARS2026 και ο οδηγός για την υποβολή αιτήσεων βρίσκεται εδώ στα Ελληνικά.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ολοκληρωμένα έργα που έχουν λάβει χρηματοδότηση είτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ή το Ταμείο Συνοχής, ή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ή το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ή έργο στο πλαίσιο οποιουδήποτε σκέλους προγραμμάτων Interreg, το οποίο άρχισε μετά την 1η Ιανουαρίου 2014.
Μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή ακαδημαϊκών θα επιλέξει έως και 5 φιναλίστ ανά κατηγορία, οι οποίοι θα διαγωνιστούν σε έναν Τελικό Γύρο κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων στις Βρυξέλλες, όπου στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί και η τελετή απονομής.