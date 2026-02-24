Η διαγωνιστική διαδικασία για τα βραβεία RegioStars της EE για το 2026 ξεκίνησε -Aιτήσεις έως τις 22 Μαΐου

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 15:41
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα «Βραβεία ΕΒΕΑ 2026»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 15:36
Η IDE επιδεικνύει προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:49
Η nvisionist παρουσιάζει στη Verde.Tec 2026 το nvFirePro, το νέο AI-driven πρότυπο πυρανίχνευσης για τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:18
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με αίτημα της ENERWAVE Α.Ε. για τροποποίηση της άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 14:01
ΔΕΗ myBusiness Dynamic: Το δυναμικό τιμολόγιο ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 13:35
METLEN: Πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 13:11
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 12:34
Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας οι ενεργειακές συμφωνίες στις ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:51
Τάκης Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:21
Ελληνικός Χρυσός: Ιστορικό ρεκόρ μεταλλευτικών τελών για τον Δήμο Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 11:07
Εκδήλωση ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:50
ΕΕ: Νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:45
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για αγρο-φωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 10:40
ΔΑΠΕΕΠ: Στις 11 Μαρτίου οι δύο επόμενες δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 09:49
ΥΠΕΝ: Κοινή Δήλωση ΗΠΑ και 12 ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Αν. Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:59
Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/02/2026 - 08:55
Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:45
Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/02/2026 - 08:09
ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 08:06
Βιομηχανία: 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες- Ποιοι κλάδοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 08:04
Πώς οι Κινέζοι κρατούν το καθιστικό ζεστό για 8 ώρες χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
25/02/2026 - 06:50
Οι πέντε συσκευές που «καίνε» περισσότερο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 06:51
Η διαγωνιστική διαδικασία για τα βραβεία RegioStars της EE για το 2026 ξεκίνησε -Aιτήσεις έως τις 22 Μαΐου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 15:54
Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 15:34
Φραγκίσκος Παρασύρης: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/02/2026 - 14:59
Συμφωνία Axpo - Advance Green Energy για το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών της Βουλγαρίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/02/2026 - 14:28
Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/02/2026 - 13:48
Δωρεά εξοπλισμού στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ από την Helleniq Energy
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 13:24
Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 12:45

Η διαγωνιστική διαδικασία για τα βραβεία RegioStars της EE για το 2026 ξεκίνησε -Aιτήσεις έως τις 22 Μαΐου

Η διαγωνιστική διαδικασία για τα βραβεία RegioStars της EE για το 2026 ξεκίνησε -Aιτήσεις έως τις 22 Μαΐου
Newsroom
Τρίτη, 24/02/2026 - 15:54

Από το 2008, ο διαγωνισμός βραβεύει τα καλύτερα έργα που χρηματοδοτούνται από την Πολιτική Συνοχής και τα οποία διακρίνονται για την αριστεία τους και τις νέες προσεγγίσεις που υιοθετούν προς την περιφερειακή ανάπτυξη.

Οι δικαιούχοι των έργων μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στις ακόλουθες πέντε θεματικές κατηγορίες, οι οποίες συνδέονται με τους στόχους πολιτικής της περιόδου προγραμματισμού 2021-2027:

  • Ανταγωνιστική και έξυπνη Ευρώπη
  • Πράσινη Ευρώπη
  • Συνδεδεμένη Ευρώπη
  • Κοινωνική και συμπεριληπτική Ευρώπη
  • Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές ​μέσω του συνδέσμου: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/REGIOSTARS2026 και ο οδηγός για την υποβολή αιτήσεων βρίσκεται εδώ στα Ελληνικά.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ολοκληρωμένα έργα που έχουν λάβει χρηματοδότηση είτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ή το Ταμείο Συνοχής, ή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ή το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ή έργο στο πλαίσιο οποιουδήποτε σκέλους προγραμμάτων Interreg, το οποίο άρχισε μετά την 1η Ιανουαρίου 2014.

Μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή ακαδημαϊκών θα επιλέξει έως και 5 φιναλίστ ανά κατηγορία, οι οποίοι θα διαγωνιστούν σε έναν Τελικό Γύρο κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων στις Βρυξέλλες, όπου στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί και η τελετή απονομής.

