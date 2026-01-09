O Όμιλος ΤΙΤΑΝ επεκτείνει την παρουσία του στη Βόρεια Αμερική με συμφωνία εξαγοράς του εργοστασίου τσιμέντου Κeystone

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ επεκτείνει την παρουσία του στη Βόρεια Αμερική με συμφωνία εξαγοράς του εργοστασίου τσιμέντου Κeystone

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ επεκτείνει την παρουσία του στη Βόρεια Αμερική με συμφωνία εξαγοράς του εργοστασίου τσιμέντου Κeystone
Newsroom
Παρασκευή, 09/01/2026 - 10:06

Το τίμημα της συναλλαγής (το οποίο υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές μετά την ολοκλήρωση της) ανέρχεται σε $310 εκ., που αντιστοιχεί σε περίπου $313 δολάρια ανά τόνο (short ton) τρέχουσας παραγωγικής δυναμικότητας κλίνκερ και η ολοκλήρωση της τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων και λοιπών συνήθων όρων.

Η Titan SA (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισίου, TITC) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Titan America SA («Titan America»), εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, έχει συνάψει συμφωνία για την εξαγορά της Keystone Cement Company, εταιρείας παραγωγής τσιμέντου και αδρανών υλικών με έδρα την Πενσυλβάνια.

Η συναλλαγή συμπεριλαμβάνει μία σύγχρονη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής τσιμέντου, η οποία διαθέτει έναν από τους αποδοτικότερους κλιβάνους τσιμέντου στην περιοχή Lehigh Valley της Πενσυλβάνια, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 990.000 τόνους (short tons) κλίνκερ. Χάρη στην πλεονεκτική του τοποθεσία, το εργοστάσιο μπορεί να εξυπηρετήσει μία αγορά 6,2 εκ. τόνων (short tons) ετησίως, στις Πολιτείες της Πενσυλβάνια, του Μέριλαντ, του Ντέλαγουερ και του Οχάιο, οι οποίες έχουν σημαντική παρουσία σε έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας, σε επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας και σε εκτεταμένα προγράμματα εκσυγχρονισμού των μεταφορικών δικτύων. Η εξαγορά αναμένεται να επιταχύνει τις πωλήσεις της Titan America, να ενισχύσει τη γεωγραφική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της και να βελτιώσει τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους, μέσω της επίτευξης συνεργειών και σημαντικών λειτουργικών και εμπορικών οφελών - μέσω της Essex Cement στο Νιού Τζέρσεϊ και της Roanoke Cement στη Βιρτζίνια - καθώς και μέσω των μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης ιπτάμενης τέφρας της Titan America, χάρη στην Separation Technologies, θυγατρικής εταιρεία της Τitan, που δραστηριοποιείται στην Πενσυλβάνια και στο Οχάιο.

Το τίμημα της συναλλαγής (το οποίο υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές μετά την ολοκλήρωση της) ανέρχεται σε $310 εκ., που αντιστοιχεί σε περίπου $313 δολάρια ανά τόνο (short ton) τρέχουσας παραγωγικής δυναμικότητας κλίνκερ και η ολοκλήρωση της τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων και λοιπών συνήθων όρων.

Ο Bill Zarkalis, Πρόεδρος και CEO της Titan America ανέφερε ότι: «Η στρατηγική επένδυση ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης της Titan America στις ισχυρά αναπτυσσόμενες περιοχές της Ανατολικής ακτής των ΗΠΑ και επιτρέπει στην Titan America να ενισχύσει περαιτέρω την υπάρχουσα βασική δραστηριότητά της στον τομέα των βιομηχανικών υλικών, αυξάνοντας την παραγωγική της δυναμικότητα. Επιπλέον, αντικατοπτρίζει την πειθαρχημένη προσέγγιση μας στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, στοχεύοντας σε επενδύσεις όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία μας, το εμπορικό μας δίκτυο και τον ισχυρό ισολογισμό μας, δημιουργώντας σημαντική αξία για τους μετόχους μας».

Ο Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σημείωσε ότι: «H εν λόγω εξαγορά στις ΗΠΑ εναρμονίζεται με τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλοu, ΤΙΤΑΝ Forward 2029, οι οποίες εστιάζουν στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας τσιμέντου και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών στα βασικά μας προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων συμπληρωματικών τσιμεντοειδών προϊόντων. Η εξαγορά αποτυπώνει επίσης την πρόσφατη ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου στις κύριες αγορές, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσονται οι κινήσεις με σκοπό την εξαγορά της καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής τσιμέντου στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης, με προοπτική για εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, την μονάδα άλεσης τσιμέντου στη Γαλλία, εξαγορές σε μονάδες αδρανών υλικών στην Ελλάδα, την σύσταση κοινοπραξίας σε εταιρία παροχής λύσεων προκατασκευασμένου σκυροδέματος στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και επενδύσεις σε μονάδες ποζολάνης στην Ελλάδα και στην Τουρκία, όπως και σε εγκαταστάσεις ιπτάμενης τέφρας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ινδία».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Cenergy Holdings διακρίνεται από τον CDP με βαθμολογία «A-» για την Κλιματική Αλλαγή και «B» για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Η Cenergy Holdings διακρίνεται από τον CDP με βαθμολογία «A-» για την Κλιματική Αλλαγή και «B» για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων 09 Ιανουαρίου 2026
Metlen: Απόκτηση και 6ης (σε πλήρη λειτουργία) παραγωγικής μονάδας αμυντικού και τροχαίου υλικού 12 Ιανουαρίου 2026
Metlen: Απόκτηση και 6ης (σε πλήρη λειτουργία) παραγωγικής μονάδας αμυντικού και τροχαίου υλικού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Όμιλος TITAN υπέγραψε συμφωνία εξαγοράς της Traçim Cement στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο Όμιλος TITAN υπέγραψε συμφωνία εξαγοράς της Traçim Cement στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιταχύνει τις επενδύσεις του σε Τεχνητή Νοημοσύνη, Ανακύκλωση Απόβλήτων, PropTech &amp; ClimateTech
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιταχύνει τις επενδύσεις του σε Τεχνητή Νοημοσύνη, Ανακύκλωση Απόβλήτων, PropTech & ClimateTech

Ο Ευ. Μυτιληναίος στο Bloomberg TV: Επενδύουμε δυναμικά στην πράσινη μετάβαση σε παγκόσμια κλίμακα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ο Ευ. Μυτιληναίος στο Bloomberg TV: Επενδύουμε δυναμικά στην πράσινη μετάβαση σε παγκόσμια κλίμακα

GWEC: Βόρεια και Λατινική Αμερική εγκατέστησαν 22 GW νέας αιολικής ισχύος εντός του 2020
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

GWEC: Βόρεια και Λατινική Αμερική εγκατέστησαν 22 GW νέας αιολικής ισχύος εντός του 2020

Vestas: Νέος επικεφαλής της Vestas Βορείου Αμερικής ο Eduardo Medina
ENERGY REGISTER

Vestas: Νέος επικεφαλής της Vestas Βορείου Αμερικής ο Eduardo Medina