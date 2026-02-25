ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 15:41
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα «Βραβεία ΕΒΕΑ 2026»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 15:36
Η IDE επιδεικνύει προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:49
Η nvisionist παρουσιάζει στη Verde.Tec 2026 το nvFirePro, το νέο AI-driven πρότυπο πυρανίχνευσης για τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:18
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με αίτημα της ENERWAVE Α.Ε. για τροποποίηση της άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 14:01
ΔΕΗ myBusiness Dynamic: Το δυναμικό τιμολόγιο ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 13:35
METLEN: Πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 13:11
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 12:34
Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας οι ενεργειακές συμφωνίες στις ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:51
Τάκης Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:21
Ελληνικός Χρυσός: Ιστορικό ρεκόρ μεταλλευτικών τελών για τον Δήμο Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 11:07
Εκδήλωση ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:50
ΕΕ: Νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:45
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για αγρο-φωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 10:40
ΔΑΠΕΕΠ: Στις 11 Μαρτίου οι δύο επόμενες δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 09:49
ΥΠΕΝ: Κοινή Δήλωση ΗΠΑ και 12 ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Αν. Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:59
Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/02/2026 - 08:55
Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:45
Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/02/2026 - 08:09
ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 08:06
Βιομηχανία: 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες- Ποιοι κλάδοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 08:04
Πώς οι Κινέζοι κρατούν το καθιστικό ζεστό για 8 ώρες χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
25/02/2026 - 06:50
Οι πέντε συσκευές που «καίνε» περισσότερο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 06:51
Η διαγωνιστική διαδικασία για τα βραβεία RegioStars της EE για το 2026 ξεκίνησε -Aιτήσεις έως τις 22 Μαΐου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 15:54
Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 15:34
Φραγκίσκος Παρασύρης: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/02/2026 - 14:59
Συμφωνία Axpo - Advance Green Energy για το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών της Βουλγαρίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/02/2026 - 14:28
Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/02/2026 - 13:48
Δωρεά εξοπλισμού στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ από την Helleniq Energy
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 13:24
Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 12:45

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια για την Ελλάδα

Τάκης Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια για την Ελλάδα
Newsroom
Τετάρτη, 25/02/2026 - 11:21

Τοποθέτηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την συμφωνία ONEX – Hanwha που υπογράφεται σήμερα στην Ουάσινγκτον

«Είναι μια σημαντική ημέρα για τη ναυπηγική μας βιομηχανία, την οικονομία μας και τον ελληνικό λαό. Η ελληνική εταιρεία ΟΝΕΧ υπογράφει στην Ουάσινγκτον συμφωνία συνεργασίας με το Νοτιοκορεατικό κολοσσό Hanwha, ώστε να ναυπηγηθούν στις ΗΠΑ πλοία που θα μεταφέρουν LNG και πλωτοί χώροι παραγωγής ενέργειας», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως η επέκταση αυτής της συμφωνίας προβλέπει τέτοιου είδους πλοία να μπορούν να ναυπηγηθούν μελλοντικά και στην Ελευσίνα. «Στόχος είναι η ΟΝΕΧ να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, να πραγματοποιήσει καινούργιες επενδύσεις και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το κρίσιμο που ενδιαφέρει τους πάντες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως τέτοιου είδους συμφωνίες είναι ένα ολόκληρο παζλ που ωφελεί συνολικά τον πολίτη. «Πρόκειται για συμφωνίες που συμβάλλουν στη μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, κάτι που σημαίνει ασφάλεια για την πατρίδα μας. Σημαίνει νέες επενδύσεις και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το σχέδιο που υλοποιούμε, ιδιαίτερα για τα παιδιά μας. Ανοίγονται πλέον νέες δυνατότητες για επαγγελματική εξέλιξη των νέων ανθρώπων στην πατρίδα μας, σε έναν πολύ σημαντικό τομέα, όπως είναι η ναυπηγική».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελληνικού καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ για τη στήριξη στρατηγικών επενδύσεων που προσθέτουν παραγωγική ικανότητα στον τομέα της «καθαρής» τεχνολογίας. «Με βάση αυτό το πλαίσιο, το ελληνικό κράτος έχει τη δυνατότητα, την περίοδο 2026-2030, να χρηματοδοτήσει μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις στη βιομηχανία. Οι θέσεις εργασίας στη βιομηχανία είναι οι πιο παραγωγικές και οι πιο καλοπληρωμένες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε επίσης ότι «έχουμε ενισχύσει με ένα σημαντικό ποσό το πρότζεκτ εκσυγχρονισμού της επιχείρησης Intertrade στα Οινόφυτα η οποία παράγει χαρτί. Το καλό νέο είναι ότι πλέον στην πατρίδα μας παράγουμε το σύνολο του χαρτιού που έχουμε ανάγκη. Επομένως, η Ελλάδα είναι αυτάρκης, παράγει περισσότερα απ’ αυτά που εισάγει και δημιουργήθηκαν 60-70 νέες θέσεις εργασίας».

Αναφερόμενος στην πολιτική επικαιρότητα, ο Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι δεν έχει δει να παρουσιάζεται κάποια εναλλακτική στρατηγική από την αντιπολίτευση. «Όσο περνάει ο καιρός τα κύματα δημαγωγίας, λαϊκισμού, διχασμού και τοξικότητας θα υποχωρούν. Η ελληνική κοινωνία συνειδητοποιεί ότι γύρω μας συμβαίνουν τρομερές αλλαγές και υπάρχει ανάγκη από σταθερή πορεία που αφορά την πλειοψηφία της κοινωνίας», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος. Επισήμανε μάλιστα πως «όταν γίνουν οι εκλογές, είναι στο χέρι της ΝΔ να πετύχει την αυτοδυναμία ως η παράταξη που εκφράζει την κοινωνική πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής. Θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε σταθερά με τις αρχές και τις αξίες του πατριωτισμού, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης. Είναι στο δικό μας χέρι να εξηγήσουμε σε όλους τους πολίτες την πολιτική μας», επεσήμανε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΠΕΝ: Κοινή Δήλωση ΗΠΑ και 12 ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Αν. Ευρώπη
ΥΠΕΝ: Κοινή Δήλωση ΗΠΑ και 12 ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Αν. Ευρώπη 25 Φεβρουαρίου 2026
Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας οι ενεργειακές συμφωνίες στις ΗΠΑ 25 Φεβρουαρίου 2026
Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας οι ενεργειακές συμφωνίες στις ΗΠΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό

ΥΠΕΝ: Κοινή Δήλωση ΗΠΑ και 12 ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Αν. Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΝ: Κοινή Δήλωση ΗΠΑ και 12 ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Αν. Ευρώπη

Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη

Financial Times: Η Ελλάδα στοχεύει σε κεντρικό ρόλο στην μετά-Ρωσία αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Financial Times: Η Ελλάδα στοχεύει σε κεντρικό ρόλο στην μετά-Ρωσία αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης

Σταύρος Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής συνεργασίας ΕΕ και ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής συνεργασίας ΕΕ και ΗΠΑ

Στην Ουάσιγκτον ο ΥΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ουάσιγκτον ο ΥΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου