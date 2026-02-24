Τι συμβαίνει όταν αφήνετε τον φορτιστή στην πρίζα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η διαγωνιστική διαδικασία για τα βραβεία RegioStars της EE για το 2026 ξεκίνησε -Aιτήσεις έως τις 22 Μαΐου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 15:54
Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 15:34
Φραγκίσκος Παρασύρης: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/02/2026 - 14:59
Συμφωνία Axpo - Advance Green Energy για το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών της Βουλγαρίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/02/2026 - 14:28
Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/02/2026 - 13:48
Δωρεά εξοπλισμού στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ από την Helleniq Energy
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 13:24
Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 12:45
Financial Times: Η Ελλάδα στοχεύει σε κεντρικό ρόλο στην μετά-Ρωσία αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/02/2026 - 11:50
ΕΔΕΥΕΠ: Δέκα γεωτρήσεις για υδρογονάνθρακες στην περίοδο 2027-2032
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/02/2026 - 11:40
Verde.tec: Συνέδριο της ΚΕΔΕ «Κλιματική κρίση και πολιτική προστασία: Ενδυναμώνοντας τους Δήμους με Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 11:21
Ουκρανικά drone έπληξαν μονάδα άντλησης πετρελαίου 1.200 χιλιόμετρα από τα ουκρανορωσικά σύνορα
ΚΟΣΜΟΣ
24/02/2026 - 10:23
Επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στην Ουάσιγκτον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/02/2026 - 10:01
Σταύρος Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής συνεργασίας ΕΕ και ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/02/2026 - 09:57
Συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Ukrhydroenergo: Υπεγράφη το Εκτελεστικό Έγγραφο Εμπιστευτικότητας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
24/02/2026 - 09:40
Αίτηση χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου της HENGAS για τον Δήμο Διστόμου, Αράχοβας, Αντίκυρας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/02/2026 - 09:28
Νίκος Παπαθανάσης: Νέες δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων με πόρους του ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/02/2026 - 09:20
H Σλοβακία διακόπτει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
24/02/2026 - 08:58
Στην Ουάσιγκτον ο ΥΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/02/2026 - 08:49
Γιάννης Τριήρης: «Η ισχύς εν τη ενώσει» η προοδευτική απάντηση στην καταστροφική «σταθερότητα»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
24/02/2026 - 08:09
Metlen: Αντικίνητρα και εμπόδια από τη Χρέωση Μη Συμμόρφωσης στην αποθήκευση
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/02/2026 - 08:07
Ελλάδα-ΗΠΑ: Κάθετος Διάδρομος και LNG στο επίκεντρο των επαφών στην Ουάσιγκτον
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/02/2026 - 08:02
Πόση ενέργεια καταναλώνουν τα μαγνητάκια στο ψυγείο σου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 06:29
Τι συμβαίνει όταν αφήνετε τον φορτιστή στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 06:29
Τι γνωρίζουμε για το νέο Εξοικονομώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 06:29
Στο επίκεντρο του Βιώσιμου Αστικού Τουρισμού ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/02/2026 - 10:54
Συνάντηση με εκπροσώπους του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α)
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 10:49
Στ. Παπασταύρου: Ασκούμε με αυτοπεποίθηση τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/02/2026 - 10:46
Ανακήρυξη της ορεινής περιοχής των Πρεσπών σε «απάτητο βουνό»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/02/2026 - 10:42
Η Eldorado Gold θέτει τους στόχους (πρόβλεψη) για το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 10:36
Ανανέωση της θητείας του κ. Διονυσίου Γκούτη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΑΓΜΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 10:31

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τι συμβαίνει όταν αφήνετε τον φορτιστή στην πρίζα

Τι συμβαίνει όταν αφήνετε τον φορτιστή στην πρίζα
Homemade Media on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 24/02/2026 - 06:29

Η μικρή κίνηση να αποσυνδέετε τους φορτιστές μετά τη χρήση μπορεί να φαίνεται ασήμαντη, αλλά είναι μια πολύτιμη συνήθεια που ωφελεί τόσο τα οικονομικά όσο και την ασφάλεια του σπιτιού.

Τι συμβαίνει όταν αφήνετε τον φορτιστή του τηλεφώνου σας συνδεδεμένο στην πρίζα όλη μέρα χωρίς να είναι συνδεδεμένη συσκευή;

Μπορεί να φαίνεται ακίνδυνο - και πολλοί το κάνουν για λόγους ευκολίας - ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν πως η συνεχής σύνδεση των φορτιστών μπορεί να σας κοστίσει περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε.

Ας δούμε την εκπληκτική επίδραση αυτής της συνήθειας και γιατί το να αποσυνδέετε τους φορτιστές μπορεί να είναι ένας απλός τρόπος για να εξοικονομήσετε χρήματα και να κάνετε το σπίτι σας πιο ασφαλές.

Πώς χρησιμοποιούν ενέργεια οι φορτιστές ακόμα και όταν δεν φορτίζουν

Με μια πρώτη ματιά, ένας φορτιστής που είναι συνδεδεμένος στην πρίζα χωρίς συσκευή φαίνεται ακίνδυνος.

Όταν δεν είναι συνδεδεμένη συσκευή, ο φορτιστής εξακολουθεί να καταναλώνει μια μικρή ποσότητα ενέργειας. Παρότι αυτή η κατανάλωση είναι πολύ μικρή, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, με τον χρόνο, η συσσώρευση πολλών φορτιστών που παραμένουν συνδεδεμένοι μπορεί να αυξήσει αθόρυβα τον λογαριασμό ρεύματος.

Η επίδραση δεν είναι άμεσα ορατή, καθώς σε μηνιαία βάση είναι συνήθως μικρή. Ωστόσο, ιδιαίτερα για νοικοκυριά με πολλές συσκευές ή ισχυρούς φορτιστές - όπως φορτιστές για ηλεκτρικά ποδήλατα ή φορητούς υπολογιστές - η σπατάλη μπορεί να γίνει σημαντική.

Οι κρυφοί κίνδυνοι πέρα από τον λογαριασμό ρεύματος

Η οικονομική επιβάρυνση δεν είναι το μόνο ζήτημα. Η συνεχής σύνδεση των φορτιστών μπορεί να επιφέρει βαθμιαία φθορά, καθώς τα ηλεκτρονικά στοιχεία που λειτουργούν ασταμάτητα καταπονούνται.

Ορισμένοι ειδικοί ασφαλείας προειδοποιούν ότι μια τέτοια φθορά μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, ασυνήθιστους ήχους ή ορατά σημάδια ζημιάς, όπως αποχρωματισμό ή ρωγμές. Σε ακραίες περιπτώσεις, ένας κατεστραμμένος φορτιστής που παραμένει συνδεδεμένος μπορεί να προκαλέσει ακόμη και φωτιά.

Πώς η νέα τεχνολογία επηρεάζει την ασφάλεια και την αποδοτικότητα της φόρτισης

Οι σύγχρονοι φορτιστές έχουν εξελιχθεί σημαντικά. Πολλοί διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία που διακόπτει αυτόματα τη ροή ρεύματος όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη ή όταν δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή. Αυτή η καινοτομία μειώνει δραστικά την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας και βελτιώνει την ασφάλεια.

Ωστόσο, παρότι αυτές οι βελτιώσεις βοηθούν στη μείωση της σπατάλης και του κινδύνου, οι ειδικοί συμφωνούν ότι η καλύτερη πρακτική παραμένει απλώς η αποσύνδεση των φορτιστών όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Είναι ένας απλός και ασφαλής τρόπος για να αποφύγετε την «αόρατη» κατανάλωση και να προστατέψετε τις συσκευές και το σπίτι σας.

Πηγή: leravi.org

Τελευταία τροποποίηση στις 24/02/2026 - 06:29

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τι γνωρίζουμε για το νέο Εξοικονομώ
Τι γνωρίζουμε για το νέο Εξοικονομώ 24 Φεβρουαρίου 2026
Πόση ενέργεια καταναλώνουν τα μαγνητάκια στο ψυγείο σου 24 Φεβρουαρίου 2026
Πόση ενέργεια καταναλώνουν τα μαγνητάκια στο ψυγείο σου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επτά ξεπερασμένοι μύθοι για το πλυντήριο πιάτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επτά ξεπερασμένοι μύθοι για το πλυντήριο πιάτων

Ο «ένοχος» της κουζίνας που εκτοξεύει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο «ένοχος» της κουζίνας που εκτοξεύει τους λογαριασμούς ρεύματος

To ENERGY STAR επιβίωσε του Τραμπ: Γιατί μετράει τόσο η ενεργειακή αποδοτικότητα των συσκευών
ΚΟΣΜΟΣ

To ENERGY STAR επιβίωσε του Τραμπ: Γιατί μετράει τόσο η ενεργειακή αποδοτικότητα των συσκευών

Πέντε δημοφιλή gadgets που μπορούν να πάρουν εύκολα φωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πέντε δημοφιλή gadgets που μπορούν να πάρουν εύκολα φωτιά

Τέσσερις συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις σε εξωτερικές πρίζες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τέσσερις συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις σε εξωτερικές πρίζες

Έξι συσκευές «βαμπίρ» που ανεβάζουν αθόρυβα τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έξι συσκευές «βαμπίρ» που ανεβάζουν αθόρυβα τον λογαριασμό ρεύματος