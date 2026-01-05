ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ντ. Τραμπ: Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα εγκατασταθούν στη Βενεζουέλα

Ντ. Τραμπ: Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα εγκατασταθούν στη Βενεζουέλα
Newsroom
Δευτέρα, 05/01/2026 - 08:54

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα δώσει την άδεια στις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να μεταβούν στη Βενεζουέλα για να εκμεταλλευθούν τα αποθέματα αργού της, προσθέτοντας ότι το αμερικανικό εμπάργκο στο βενεζουελανό πετρέλαιο παραμένει σε ισχύ μετά τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Οι πολύ μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες μας, οι πιο σημαντικές στον κόσμο, θα πάνε επιτόπου, θα δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια, θα επισκευάσουν τις υποδομές που έχουν σοβαρές ζημιές (...) και θα αρχίσουν να δημιουργούν έσοδα για τη χώρα», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που έδωσε στη Φλόριντα.

«Το εμπάργκο σε όλο το βενεζουελανό πετρέλαιο παραμένει πλήρως σε ισχύ», υπογράμμισε επίσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν τη νύκτα της Παρασκευής προς το Σάββατο σειρά αεροπορικών επιθέσεων στη Βενεζουέλα, συνέλαβαν και μετέφεραν σε αμερικανικό έδαφος τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγορεί ότι είναι επικεφαλής ενός εκτεταμένου δικτύου λαθρεμπορίου ναρκωτικών, κάτι που ο ενδιαφερόμενος διαψεύδει, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θέλουν να τον ανατρέψουν για να αρπάξουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, στο υπέδαφος της Βενεζουέλας υπήρχαν το 2023 περίπου 303 δισεκατομμύρια βαρέλια, δηλαδή περίπου το 17% των παγκόσμιων αποθεμάτων.

Η Ουάσινγκτον επιβάλλει από το 2017 οικονομικές κυρώσεις στη Βενεζουέλα και, τον Ιανουάριο 2019, στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, επέβαλε ένα πετρελαϊκό εμπάρκο με στόχο να προκαλέσει οικονομική ασφυξία στη χώρα, που εξαρτάται από τις πετρελαϊκές εξαγωγές της.

Στην αρχή της δεύτερης θητείας του το 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε τέλος στις πετρελαϊκές άδειες που επέτρεπαν στις πολυεθνικές του πετρελαίου και του αερίου να επιχειρούν στη Βενεζουέλα παρά τις κυρώσεις.

Μόνο η αμερικανική Chevron εξαιρέθηκε, όμως δεν έχει πλέον δικαίωμα να καταβάλλει χρήματα στην εξουσία. Σε σύμπραξη με τη δημόσια πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας PDVSA, εκμεταλλεύεται στη χώρα τέσσερις πετρελαιοπηγές.

Με λίγο λιγότερα από ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ, η Βενεζουέλα απέχει πολύ από το να συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών πετρελαίου. Χρόνια κακοδιαχείρισης και διαφθοράς μείωσαν αυτό τον αριθμό έπειτα από μια κορύφωση σε πάνω από τα τρία εκατομμύρια στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Εξαιτίας του αμερικανικού εμπάργκο, το Καράκας είναι υποχρεωμένο να διαθέτει αυτό το πετρέλαιο στη μαύρη αγορά με μεγάλη έκπτωση, κυρίως προς την Ασία. Επιπλέον η Ουάσινγκτον επέβαλε «πλήρη αποκλεισμό» στα «πετρελαιοφόρα υπό κυρώσεις» που πηγαίνουν προς τη Βενεζουέλα ή έρχονται απ' αυτή.

Το βενεζουελανό πετρέλαιο είναι χαμηλότερης ποιότητας και μετατρέπεται σε ντίζελ ή σε υποπροϊόντα, όπως η άσφαλτος, και όχι σε βενζίνη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν στις ακτές του κόλπου του Μεξικού διυλιστήρια που έχουν κατασκευασθεί πριν από δεκαετίες ειδικά για να το επεξεργάζονται.

Σύμφωνα με τον Στίβεν Σορκ, αναλυτή του γραφείου συμβούλων Schork Group, «οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πάνε πολύ καλά χωρίς το βενεζουελανό πετρέλαιο» και το θέλουν μάλλον για «πολιτικούς» λόγους.

