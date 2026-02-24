Τι γνωρίζουμε για το νέο Εξοικονομώ

Ο τρέχων κύκλος του προγράμματος «Εξοικονομώ» θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2026.

Με έμφαση στα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά σχεδιάζεται το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί στο τέλος του έτους.

Όπως έκανε γνωστό η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δέσποινα Παληαρούτα, η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Κοινωνικό Ταμείο και θα στοχεύει σε συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες.

«Οι δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά πάνω από δύο δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται αυτή την περίοδο και θα προκηρυχθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2026», διευκρίνισε μιλώντας στο Athens Energy Summit.

Η ίδια υπενθύμισε ότι μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί πέντε κύκλοι «Εξοικονομώ», συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2 δισ. ευρώ, μέσω των οποίων πραγματοποιήθηκαν ενεργειακές παρεμβάσεις σε περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά.

Στόχος του υπουργείου ένας μόνιμος μηχανισμός εξοικονόμησης ενέργειας

Σε ό,τι αφορά τον τελευταίο κύκλο, η Δέσποινα Παληαρούτα επισήμανε ότι βασική προϋπόθεση υπήρξε η αναβάθμιση των κατοικιών κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες, στοιχείο που ενίσχυσε σημαντικά τη ζήτηση.

«Υποβλήθηκαν πάνω από 55.000 αιτήσεις, υπερδιπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό και εξασφαλίσαμε 1 δισ. ευρώ, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά και με απλοποιημένες διαδικασίες», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2026.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν μόνιμο μηχανισμό εξοικονόμησης ενέργειας, με σαφείς στόχους και δράσεις, που θα συμπληρώνεται από προγράμματα "Εξοικονομώ" όταν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια», τόνισε.