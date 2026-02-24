Ελλάδα-ΗΠΑ: Κάθετος Διάδρομος και LNG στο επίκεντρο των επαφών στην Ουάσιγκτον

Ο Κάθετος Διάδρομος είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των συναντήσεων που διοργανώνονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, ο οποίος αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς η διακοπή των ρωσικών προμηθειών επιταχύνει τα σχέδια αντικατάστασής τους από αμερικανικό LNG. Η ελληνική παρουσία στην Ουάσιγκτον δεν περιορίζεται σε κυβερνητικό επίπεδο, αλλά επεκτείνεται και στον επιχειρηματικό τομέα. Αντιπροσωπεία του ΔΕΣΦΑ, υπό τη νέα διευθύνουσα σύμβουλο Μαρία Σφερούτσα, συμμετέχει στις συζητήσεις για τον ρόλο των υποδομών αερίου, ενώ στην αμερικανική πρωτεύουσα βρίσκεται και ο επικεφαλής της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, ο οποίος μετά τη σύνοδο της ΙΕΑ στο Παρίσι πραγματοποιεί επαφές με στόχο την αναζήτηση επενδυτών για το Giga Data Center της εταιρείας στη Δυτική Μακεδονία.

Στο πλαίσιο των επαφών του, ο κ. Στάσσης αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας, με στόχο τη διερεύνηση επενδυτικού ενδιαφέροντος. Η κινητικότητα αυτή φαίνεται να ενισχύεται μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Νέο Δελχί, στο περιθώριο του AI Impact Summit, με τον βοηθό του προέδρου των ΗΠΑ και διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Michael Kratsios. Το Giga Data Center που σχεδιάζει η ΔΕΗ στον χώρο της μονάδας Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη αποτελεί επένδυση μεγάλης κλίμακας, με προϋπολογισμό που εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 2,3 δισ. ευρώ. Το μέγεθος του έργου εξηγεί και την εστίαση της διοίκησης στην προσέλκυση αμερικανικών επενδυτών, καθώς η εγκατάσταση που προγραμματίζεται στη Δυτική Μακεδονία εκτιμάται ότι μπορεί να καλύψει πολλαπλάσιες των εγχώριων αναγκών σε υποδομές data, λειτουργώντας δυνητικά ως κόμβος για την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΔΕΗ, η αρχική ισχύς του Giga Data Center τοποθετείται στα 300 MW, με δυνατότητα επέκτασης έως και 1.000 MW, με στόχο τη δημιουργία κόμβου Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δυτική Μακεδονία. Το μέγεθος της επένδυσης αναδεικνύεται και από τη σύγκριση με το Data Center που αναπτύσσει η εταιρεία σε συνεργασία με τη DAMAC στα Σπάτα, το οποίο στην πρώτη φάση θα διαθέτει δυναμικότητα 12,5 MW, με προοπτική επέκτασης στα 25 MW.

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου συμμετέχει σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, στην υπουργική σύνοδο «Transatlantic Gas Security Summit», που διοργανώνουν ο Λευκός Οίκος και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ στο Donald J. Trump Institute of Peace. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η περαιτέρω εμβάθυνση της διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα του LNG, καθώς και η ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με κρίσιμη να θεωρείται η συμμετοχή του αμερικανικού κρατικού fund DFC και της Τράπεζας Εξαγωγών-Εισαγωγών των ΗΠΑ (Exim Bank). Στη σύνοδο συμμετέχουν εκπρόσωποι 12 ευρωπαϊκών χωρών, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ΕΕ και μεγάλες ενεργειακές εταιρείες από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ενώ στο περιθώριο των εργασιών προγραμματίζεται ξεχωριστή υπουργική συνάντηση των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου, δηλαδή της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας. Παράλληλα, η επιτυχία των πρόσφατων δημοπρασιών Route 1 για μεταφορά φυσικού αερίου προς την Ουκρανία μέσω του Κάθετου Διαδρόμου αναδεικνύει τη δυναμική του νέου άξονα τροφοδοσίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η δυναμικότητα δεσμεύθηκε από την Atlantic See, την κοινή εταιρεία AKTOR – ΔΕΠΑ Εμπορίας, με τον επικεφαλής της Αλέξανδρο Εξάρχου να βρίσκεται ήδη στην Ουάσιγκτον και να προετοιμάζει νέες συμφωνίες εισαγωγής αμερικανικού LNG, για τις οποίες αναμένονται ανακοινώσεις εντός της ημέρας.