METLEN: Πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας

Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει την εφαρμογή ενός δομημένου Συστήματος Διαχείρισης Απάτης για πρόληψη, εντοπισμό και αντιμετώπιση δόλιων ενεργειών.

Η METLEN ενισχύει περαιτέρω το πλαίσιο κανονιστικής συμμόρφωσης διακυβέρνησης και πρωτοπορεί εκ νέου λαμβάνοντας τη βεβαίωση συμμόρφωσης με το διεθνές πρότυπο ISO 37003 (Fraud Control Management Systems) από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TÜV NORD Ελλάδας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της επιθεώρησης συμμόρφωσης επιβεβαιώνει ότι η METLEN εφαρμόζει ένα δομημένο, συστηματικό και διεθνώς αναγνωρισμένο Σύστημα Διαχείρισης Απάτης, το οποίο καλύπτει την πρόληψη, τον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση δόλιων ενεργειών σε ολόκληρο το φάσμα δραστηριοτήτων του οργανισμού.

Η METLEN είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που επιβεβαιωμένα συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 37003, το οποίο τέθηκε σε διεθνή ισχύ μόλις τον Μάιο του 2025. Η πιστοποίηση αυτή επισφραγίζει τη συνεχή και έμπρακτη δέσμευση της εταιρείας στην καινοτομία, την εξέλιξη και την υιοθέτηση των πλέον σύγχρονων διεθνών πρακτικών κανονιστικής συμμόρφωσης.

Το ISO 37003 παρέχει καθοδήγηση στους οργανισμούς για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση των ελέγχων διαχείρισης απάτης, προωθώντας την ακεραιότητα, τη λογοδοσία και την ανθεκτικότητα έναντι δόλιων δραστηριοτήτων.

Η πιστοποίηση αντικατοπτρίζει την προληπτική προσέγγιση της METLEN για τη διαφύλαξη των λειτουργιών, των περιουσιακών στοιχείων και των ενδιαφερομένων μερών της.

Ο Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της METLEN κ. Σ. Καραπιδάκης δήλωσε ότι «η απάτη ενέχει σημαντικό κίνδυνο για τους οργανισμούς και τις κοινότητες που εξυπηρετούν. Η απόκτηση πιστοποίησης ISO 37003 καταδεικνύει την προσέγγισή μας για μηδενική ανοχή στην απάτη και τη δέσμευσή μας για ισχυρούς μηχανισμούς πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αποτελεσματικής αντίδρασης. Αυτό το ορόσημο επιβεβαιώνει ότι η διαχείριση του κινδύνου απάτης είναι ενσωματωμένη στη διακυβέρνηση, την κουλτούρα και τις καθημερινές μας λειτουργίες».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της TÜV NORD Ελλάδας κα Β. Καζάζη δήλωσε ότι «Η METLEN συνεχίζει να πρωτοπορεί στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης έχοντας λάβει μια σειρά πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων συμμόρφωσης με τα πρότυπα του ISO καταδεικνύοντας το σαφές και ισχυρό μήνυμα ηγεσίας σε θέματα συμμόρφωσης».

Με την υιοθέτηση του ISO 37003, η METLEN συμπληρώνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο πιστοποιήσεων κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς διαθέτει ήδη τα πρότυπα:

ISO 37001, Anti-bribery management systems

• ISO 37002 Whistleblowing Management Systems,

• ISO 37008 Internal investigations of organizations

• ISO 27701 Privacy information management systems.

Κατά την απονομή της βεβαίωσης συμμόρφωσης ISO 37003 παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, από τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδας, από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας και από το Ινστιτούτο Κατά της Απάτης στην Ελλάδα, ACFE.