O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για αγρο-φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Σε συνέχεια της από 03/02/2026 ανακοίνωσης, ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η υποδοχή των αιτημάτων σύνδεσης για αγρο-φωτοβολταϊκούς σταθμούς θα ξεκινήσει την Τετάρτη 04.03.2026 και ώρα 10:00 π.μ.

Η υποβολή θα γίνεται έως και τη δέκατη ημέρα εκάστου ημερολογιακού μηνός για όλους τους αγρο-φωτοβολταϊκούς σταθμούς ανεξαρτήτως ισχύος, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Υποβολής Αιτήσεων για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην οποία απαιτείται είσοδος μέσω ΓΓΠΣ αποκλειστικά με τους κωδικούς TAXISnet του αιτούντος φορέα.

Για τα αιτήματα θα κατατίθενται τα εξής:

Α) Δικαιολογητικά έγγραφα

Β) Εγγυητικές Επιστολές

Εγγυητική επιστολή του άρθρου 6 του ν.4951/2022, το ύψος της οποίας θα υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 και βάσει της ονομαστικής ισχύος του αιτήματος σε kW. Για τον υπολογισμό του ύψους της εγγυητικής επιστολής για αγρο-φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδυάζονται με συσσωρευτές, για το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, και εμπίπτουν στην παρ. 11Α του άρθρου 10 του ν. 4685/2020, νοείται ως ισχύς του αιτήματος η μέγιστη ισχύς παραγωγής του σταθμού. Επίσης, εφαρμόζεται το Άρθρο 89Α του ν.4951/2022, ως ισχύει, σχετικά με τη μείωση εγγυητικών επιστολών σε κατόχους σταθμών ΑΠΕ.

Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το σημείο ιε) της παρ. 7 του Άρθρου 96Γ του ν.4951/2022, όπως ισχύει.

Τα σώματα των δύο ανωτέρω εγγυητικών επιστολών κατατίθεται στην αρμόδια μονάδα διαχείρισης του ΔΕΔΔΗΕ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σύνδεσης.

Γ) Παράρτημα Ι με τα τεχνικά στοιχεία εξοπλισμού για ΦΒ σταθμό

Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), η υποβολή αιτημάτων σύνδεσης που αφορά σε αγρο-φωτοβολταϊκούς σταθμούς θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτημάτων (ΜΔΝ) βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ στις υπηρεσίες Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών