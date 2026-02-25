ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 15:41
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα «Βραβεία ΕΒΕΑ 2026»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 15:36
Η IDE επιδεικνύει προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:49
Η nvisionist παρουσιάζει στη Verde.Tec 2026 το nvFirePro, το νέο AI-driven πρότυπο πυρανίχνευσης για τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:18
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με αίτημα της ENERWAVE Α.Ε. για τροποποίηση της άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 14:01
ΔΕΗ myBusiness Dynamic: Το δυναμικό τιμολόγιο ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 13:35
METLEN: Πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 13:11
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 12:34
Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας οι ενεργειακές συμφωνίες στις ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:51
Τάκης Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:21
Ελληνικός Χρυσός: Ιστορικό ρεκόρ μεταλλευτικών τελών για τον Δήμο Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 11:07
Εκδήλωση ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:50
ΕΕ: Νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:45
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για αγρο-φωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 10:40
ΔΑΠΕΕΠ: Στις 11 Μαρτίου οι δύο επόμενες δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 09:49
ΥΠΕΝ: Κοινή Δήλωση ΗΠΑ και 12 ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Αν. Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:59
Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/02/2026 - 08:55
Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:45
Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/02/2026 - 08:09
ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 08:06
Βιομηχανία: 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες- Ποιοι κλάδοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 08:04
Πώς οι Κινέζοι κρατούν το καθιστικό ζεστό για 8 ώρες χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
25/02/2026 - 06:50
Οι πέντε συσκευές που «καίνε» περισσότερο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 06:51
Η διαγωνιστική διαδικασία για τα βραβεία RegioStars της EE για το 2026 ξεκίνησε -Aιτήσεις έως τις 22 Μαΐου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 15:54
Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 15:34
Φραγκίσκος Παρασύρης: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/02/2026 - 14:59
Συμφωνία Axpo - Advance Green Energy για το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών της Βουλγαρίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/02/2026 - 14:28
Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/02/2026 - 13:48
Δωρεά εξοπλισμού στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ από την Helleniq Energy
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 13:24
Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 12:45

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η IDE επιδεικνύει προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ

Η IDE επιδεικνύει προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ
Newsroom
Τετάρτη, 25/02/2026 - 14:49

Τα νέας γενιάς Υβριδικά Ηλεκτρικά Συστήματα Ισχύος (HEPS®) της INTRACOM DEFENSE (IDE) συμμετείχαν με επιτυχία στις Nατοϊκές ασκήσεις LOYAL DOLOS 2025, που πραγματοποιήθηκε στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης, και STEADFAST DART 2026 στο Trauen, της Γερμανίας, για την υποστήριξη των Νατοϊκών Σωμάτων Ταχείας Ανάπτυξης (NATO Rapid Deployable Corps - NRDC) Ελλάδας και Ιταλίας αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια αυτών των υψηλής σημασίας και πολυπλοκότητας ασκήσεων, το Σύστημα Υβριδοποίησης HST25K (GHS) της IDE επέτρεψε την ταχεία ανάπτυξη αρθρωτών μικροδικτύων, ενσωματώνοντας απρόσκοπτα σε αυτά υφιστάμενες συμβατικές γεννήτριες. Το σύστημα λειτούργησε υπό ρεαλιστικές και απαιτητικές συνθήκες εκστρατείας, καλύπτοντας ετερογενείς ενεργειακές απαιτήσεις και ενισχύοντας τη συνολική αποτελεσματικότητα των σχηματισμών.

Στο συνέδριο Combat Engineer & Logistics 2026 που έλαβε χώρα στην Κρακοβία της Πολωνίας, η IDE παρουσίασε τα αποτελέσματα της χρήσης υβριδικής ενεργειακής αρχιτεκτονικής, επιτυγχάνοντας μετρήσιμες και κρίσιμες για την αποστολή βελτιώσεις απόδοσης, που σχετίζονται με την επιχειρησιακή αυτονομία, την εξοικονόμηση καυσίμου, την ενεργειακή επάρκεια και την υλικοτεχνική υποστήριξη, μειώνοντας παράλληλα σημαντικά το θερμικό και ακουστικό ίχνος, μέσω της δυνατότητας «Ήσυχης Λειτουργίας», προς ενίσχυση της επιβιωσιμότητας προσωπικού και μέσων.

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η οικογένεια προϊόντων HEPS® της IDE λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος επί του πεδίου, παρέχοντας προηγμένες ενεργειακές δυνατότητες που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, την τακτική ευελιξία και την επιτυχία των αποστολών, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην αποτελεσματικότητα των συμμαχικών δυνάμεων που επιχειρούν σε ολοένα πιο σύνθετα και απαιτητικά περιβάλλοντα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η nvisionist παρουσιάζει στη Verde.Tec 2026 το nvFirePro, το νέο AI-driven πρότυπο πυρανίχνευσης για τη Μεσόγειο
Η nvisionist παρουσιάζει στη Verde.Tec 2026 το nvFirePro, το νέο AI-driven πρότυπο πυρανίχνευσης για τη Μεσόγειο 25 Φεβρουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιάννης Τριήρης: Ο «γενίτσαρος» Ρούτε και το δόγμα υποτέλειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Ο «γενίτσαρος» Ρούτε και το δόγμα υποτέλειας

Γιάννης Τριήρης: Οι τσαμπουκάδες του Τραμπ θα του γυρίζουν μπούμερανγκ;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Οι τσαμπουκάδες του Τραμπ θα του γυρίζουν μπούμερανγκ;

Γιάννης Τριήρης: Το «παράθυρο» Ρούτε, οι αιθεροβάμονες «πρόθυμοι» και η de facto κατοχή
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Το «παράθυρο» Ρούτε, οι αιθεροβάμονες «πρόθυμοι» και η de facto κατοχή

Φον ντερ Λάιεν: Έχει ενισχυθεί το κοινό έδαφος Ευρώπης, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ για την Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν: Έχει ενισχυθεί το κοινό έδαφος Ευρώπης, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

Γιάννης Τριήρης: Το άδηλο μέλλον του ΝΑΤΟ και ο νόμος του ισχυρού
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Το άδηλο μέλλον του ΝΑΤΟ και ο νόμος του ισχυρού

Οι ηγέτες των χωρών της Βαλτικής συζητούν για την ασφάλεια μετά τις φερόμενες ενέργειες δολιοφθοράς σε υποθαλάσσια καλώδια
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ηγέτες των χωρών της Βαλτικής συζητούν για την ασφάλεια μετά τις φερόμενες ενέργειες δολιοφθοράς σε υποθαλάσσια καλώδια