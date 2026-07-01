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Νέος Φωτοβολταϊκός Σταθμός στο Δήμο Φυλής για την ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής και τη δωρεάν Ηλεκτρική Ενέργεια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
01/07/2026 - 15:45
Κόκκαλης: Η απολιγνιτοποίηση χωρίς σχέδιο είναι εθνικό λάθος – Το πανάκριβο ρεύμα το πληρώνουν όλοι οι πολίτες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/07/2026 - 15:43
Στ. Παπασταύρου: Η τυφλή και ωμή βία δεν οδηγεί πουθενά, δεν τρομοκρατεί τη δημοκρατία, ούτε τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/07/2026 - 15:36
Η ελίν στηρίζει έμπρακτα 48 αθλητές και αθλήτριες στον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες Los Angeles 2028
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/07/2026 - 15:31
16 έργα σε 9 Δήμους, προϋπολογισμού 16,6 εκατ. ευρώ σε Θεσσαλία, Στ. Ελλάδα και Αν. Μακεδονία για αντιμετώπιση της λειψυδρίας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
01/07/2026 - 15:02
ΠΑΣΟΚ: Η Κυβέρνηση θα απαντήσει για όσα δεν έκανε με το «Ελλάδα 2.0» και τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/07/2026 - 14:27
Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου και εργοστάσιο εξαρτημάτων για πυραύλους
ΚΟΣΜΟΣ
01/07/2026 - 13:38
Ο ΗΡΩΝ στηρίζει το Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
01/07/2026 - 13:04
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/07/2026 - 12:31
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01/07/2026 - 11:57
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ
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01/07/2026 - 10:44
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Ο ΗΡΩΝ στηρίζει το Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΗΡΩΝ στηρίζει το Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής
Newsroom
Τετάρτη, 01/07/2026 - 13:04
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Ο ΗΡΩΝ, κορυφαίος παραγωγός και προμηθευτής ενέργειας στην Ελλάδα και μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, συμμετέχει ως Χορηγός στο Attica Roots Festival, τη νέα πολιτιστική πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά από τις 25 Ιουνίου έως τις 25 Ιουλίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το Attica Roots Festival παρουσιάζει εννέα συναυλίες σε εμβληματικά μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και σημεία ιστορικής μνήμης της Αττικής, φέρνοντας τη μουσική παράδοση σε ουσιαστική συνομιλία με τη σύγχρονη δημιουργία. Για έναν μήνα, διαφορετικά σημεία του Λεκανοπεδίου της Αττικής μετατρέπονται σε ανοιχτές σκηνές πολιτισμού, φωτίζοντας τη σχέση της μουσικής με τον τόπο, τη μνήμη και τη συλλογική εμπειρία.

Από τη Ρωμαϊκή Αγορά και τον Πεζόδρομο Αποστόλου Παύλου έως την Ελευσίνα, τη Δραπετσώνα και το Σούνιο, το φεστιβάλ απλώνεται σε σημεία με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική βαρύτητα, με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων. Ακολουθώντας διαφορετικές μουσικές αφετηρίες και συνδυάζοντας σύγχρονες καλλιτεχνικές εκφράσεις, το φεστιβάλ διατρέχει ένα ευρύ μουσικό φάσμα: από το δημοτικό τραγούδι και το ρεμπέτικο έως τις μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου, την κρητική μουσική και τη gypsy swing, αλλά και τη jazz, τη funk και την electronica. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, η παράδοση αναδεικνύεται ως ζωντανό υλικό που συνεχίζει να εξελίσσεται, να εμπνέει και να δημιουργεί νέες εμπειρίες για το κοινό.

Ο Διευθυντής Marketing & Επικοινωνίας του ΗΡΩΝΑ, κ. Στάθης Ευθυμίου, δήλωσε σχετικά: «Στον ΗΡΩΝΑ πιστεύουμε ότι η ενέργεια μιας κοινωνίας καθρεφτίζεται στον πολιτισμό της, στους δημιουργούς της και στις κοινές εμπειρίες των πολιτών. Το Attica Roots Festival έρχεται να ενεργοποιήσει ξανά εμβληματικούς χώρους της Αττικής, προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση σε ποιοτικές μουσικές εκδηλώσεις. Είναι μεγάλη μας χαρά να υποστηρίζουμε μια πρωτοβουλία με τόσο βαθύ κοινωνικό και πολιτιστικό αντίκτυπο, έναν νέο θεσμό που τιμά την παράδοση, αγκαλιάζει τη σύγχρονη έκφραση και ενώνει γενιές και γειτονιές μέσα από τη δύναμη της μουσικής».

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