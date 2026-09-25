Αλ. Εξάρχου (AKTOR): Προειδοποιεί για δύσκολο χειμώνα- Οι προβλέψεις για φυσικό αέριο και ρεύμα

Έως το τέλος του έτους αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να οριστικοποιηθεί και τυπικά η εξαγορά από τον όμιλο AKTOR του 50% των μετοχών της Dioriga Gas, θυγατρικής της Motor Oil, η οποία αναπτύσσει πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου στους Αγίους Θεοδώρους.

Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής της AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, μετά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου στους αναλυτές, χαρακτηρίζοντας το 2026 ιστορική χρονιά για τον όμιλο.

Η επένδυση στη Dioriga Gas εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης της AKTOR στον τομέα του LNG. Ήδη, μέσω της Atlantic SEE LNG Trade, στην οποία συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, ο όμιλος έχει συμφωνήσει τον διπλασιασμό των συμβασιοποιημένων ποσοτήτων LNG από τις ΗΠΑ, ενώ έχει υπογράψει μακροχρόνιες δεσμευτικές συμφωνίες πώλησης LNG σε Αλβανία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη, συνολικού όγκου 1,5 bcm ετησίως.

Ο κ. Εξάρχου άσκησε αυστηρή κριτική στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση τη νέα ενεργειακή κρίση, σημειώνοντας ότι στην παρούσα φάση απαιτείται η σύναψη μακροχρόνιων συμβολαίων προμήθειας φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ. Τάχθηκε υπέρ της πλήρωσης των ευρωπαϊκών αποθηκών με φυσικό αέριο, τόσο για λόγους ασφάλειας όσο και προκειμένου να μην εκτοξευθούν οι τιμές, ενώ εκτίμησε ότι μετά το τέλος του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ως προς τις πηγές προμήθειας φυσικού αερίου της Ευρώπης, με ποσότητες από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία αλλά και το Κατάρ. Προέβλεψε ότι η τιμή του φυσικού αερίου στο ολλανδικό hub TTF θα ξεπεράσει τα 85 ευρώ/MWh, εκτιμώντας παράλληλα ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος όσον αφορά την εξέλιξη των τιμών τόσο του φυσικού αερίου όσο και του ηλεκτρισμού. «Εύχομαι και ελπίζω. Ο Θεός είναι μεγάλος», είπε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά την εγχώρια αγορά, υποστήριξε ότι η μόνη λύση για τους καταναλωτές είναι το σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ, εκτιμώντας ωστόσο ότι κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε συγκέντρωση του μεγαλύτερου μέρους των καταναλωτών στην επιχείρηση και να προκαλέσει οικονομικό αδιέξοδο στους υπόλοιπους προμηθευτές. «Η τύχη των προμηθευτών θα εξαρτηθεί από το σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Αν το κόστος του ηλεκτρισμού αυξηθεί, δεν ξέρω ποιος από τους υφιστάμενους παρόχους θα συνεχίσει να υπάρχει», ανέφερε. Στο πλαίσιο αυτό, η AKTOR επί του παρόντος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εξαγοράς εταιρείας προμήθειας ηλεκτρισμού, αν και παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά πολύ προσεκτικά. Ο κ. Εξάρχου άσκησε επίσης σκληρή κριτική στην πολιτική του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσον αφορά την εγκατάσταση μπαταριών. Εκτίμησε ότι για να είναι οικονομικά αποδοτικό ένα πάρκο μπαταριών πρέπει να έχει ισχύ άνω των 100 MW και να είναι ελεύθερη η εγκατάστασή του σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας. «Δεν καταλαβαίνω τους περιορισμούς. Είναι λάθος που δεν έχουμε απελευθερώσει την αγορά των μπαταριών», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στο παράδειγμα της Βουλγαρίας, όπου εγκαταστάθηκαν μαζικά μπαταρίες, την ώρα που στην Ελλάδα το ηλεκτρικό σύστημα βρίσκεται αντιμέτωπο με μεγάλες περικοπές παραγωγής. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η AKTOR, προκειμένου να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα ενός έργου ΑΠΕ, θεωρεί πλέον ως δεδομένες περικοπές της τάξης του 20% της ενέργειας που θα παράγει. «Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρόταση, αρκεί με περικοπές 20% το έργο να έχει απόδοση κεφαλαίου 13%», είπε.

Ο ενεργειακός σχεδιασμός αποτελεί πλέον σημαντικό τμήμα του επενδυτικού πλάνου του ομίλου. Η AKTOR στοχεύει μεσοπρόθεσμα σε χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ και αποθήκευσης 520 MW, στο οποίο περιλαμβάνονται συστήματα αποθήκευσης 100 MW, ενώ έως το 2031 ο στόχος ανεβαίνει στα 1,2 GW. Συνολικά ο όμιλος σχεδιάζει επενδύσεις 3 δισ. ευρώ έως το 2031, με μακροπρόθεσμο στόχο EBITDA άνω των 600 εκατ. ευρώ. Τέλος, ο κ. Εξάρχου άσκησε κριτική και στις εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ για μείωση του κόστους ενέργειας κατά 30% έως το 2029, σημειώνοντας ότι ο περιορισμός των ρευματοκλοπών αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και δεν θα πρέπει να συγκαταλέγεται στα μέτρα μείωσης της τιμής του ρεύματος. «Η πρόθεση για μείωση της τιμής του ρεύματος είναι αξιοθαύμαστη, η δε δέσμευση του πρωθυπουργού συγκινητική, αλλά δεν είναι εφικτή η υλοποίησή της», κατέληξε.