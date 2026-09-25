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Κάθετος Διάδρομος: Η εξίσωση των νέων FSRU- Τα δύο σενάρια για τη ζήτηση αερίου
Άννα Διανά
Παρασκευή, 25/09/2026 - 08:06
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Την αναγκαιότητα ανάπτυξης νέων υποδομών LNG στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της μελλοντικής ζήτησης φυσικού αερίου στις χώρες του Κάθετου Διαδρόμου εξετάζει νέα μελέτη του Green Tank, βάζοντας παράλληλα στην εξίσωση το κόστος μεταφοράς του αερίου από την Ελλάδα προς τις αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η μελέτη «Κάθετος Διάδρομος: Ζήτηση αερίου και οικονομική βιωσιμότητα» εξετάζει δύο διαφορετικά σενάρια έως το 2040. Το πρώτο προβλέπει αυξημένη χρήση φυσικού αερίου, ενώ το δεύτερο ταχύτερη απεξάρτηση από αυτό, με τις εκτιμήσεις να βασίζονται κυρίως στα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα των χωρών που συμμετέχουν στον Κάθετο Διάδρομο. Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν οι τερματικοί σταθμοί LNG της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης, με ετήσια δυναμικότητα επαναεριοποίησης 77,6 TWh και 86,7 TWh αντίστοιχα, ενώ έχουν ανακοινωθεί ακόμη τέσσερα FSRU. Πρόκειται για πρόσθετες υποδομές που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης, την ώρα που ο Κάθετος Διάδρομος αποκτά αυξημένη γεωπολιτική σημασία ως διαδρομή μεταφοράς LNG από την Ελλάδα προς τις χώρες της περιοχής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, στο σενάριο ταχύτερης απεξάρτησης από το αέριο η υφιστάμενη δυναμικότητα επαρκεί για την κάλυψη των εκτιμώμενων αναγκών, χωρίς να απαιτείται πρόσθετος τερματικός σταθμός. Ακόμη και στο σενάριο αυξημένης χρήσης αερίου, η μελέτη εκτιμά ότι ένας επιπλέον σταθμός θα ήταν αρκετός για την κάλυψη της ζήτησης έως το 2040.

Κομβική παράμετρο αποτελεί η εξέλιξη της ζήτησης στις χώρες του Διαδρόμου. Στο σενάριο αυξημένης χρήσης, οι συνολικές ανάγκες εισαγωγών υπολογίζονται σε 232,76 TWh το 2030 και περιορίζονται σε 211,76 TWh το 2040. Στο δεύτερο σενάριο η αποκλιμάκωση είναι πολύ μεγαλύτερη, από 120,68 TWh το 2030 σε 48,93 TWh το 2040. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Ουκρανία, η οποία αποτέλεσε έναν από τους βασικούς προορισμούς πάνω στους οποίους αναπτύχθηκε ο σχεδιασμός του Κάθετου Διαδρόμου. Η μελέτη επισημαίνει ότι στην πρόσφατη δημοπρασία δυναμικότητας δεν καταγράφηκε ενδιαφέρον για μεταφορά αερίου προς την Ουκρανία, ενώ το 2025 οι εισαγωγές μέσω του Διαδρόμου αντιστοιχούσαν μόλις στο 1,5% των συνολικών εισαγωγών αερίου της χώρας. Το δεύτερο σκέλος της μελέτης αφορά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής διαδρομής. Για την Ουκρανία, το κόστος διαμετακόμισης μέσω του Κάθετου Διαδρόμου υπολογίζεται σε 11,2-13,1 ευρώ/MWh, κατά 21%-76% υψηλότερο σε σχέση με εναλλακτικές διαδρομές μέσω Πολωνίας, Κροατίας, Γερμανίας και Λιθουανίας. Για την Ουγγαρία διαμορφώνεται σε 7,6-9,5 ευρώ/MWh, με τις διαδρομές μέσω Αυστρίας και Κροατίας να εμφανίζονται κατά 26%-45% φθηνότερες.

Παράλληλα, η μελέτη επισημαίνει ότι η εικόνα δεν είναι ενιαία σε όλες τις χώρες του Κάθετου Διαδρόμου. Στο σενάριο ταχύτερης απεξάρτησης, οι περισσότερες εμφανίζουν σταδιακά μειούμενες ανάγκες εισαγωγών, ενώ η Ουγγαρία διατηρεί τις μεγαλύτερες ανάγκες. Η Ρουμανία, από την άλλη πλευρά, παρά τη σημαντική κατανάλωση φυσικού αερίου, εκτιμάται ότι δεν θα εμφανίζει ανάγκες εισαγωγών, λόγω της εγχώριας παραγωγής της.

Με βάση τα παραπάνω, το Green Tank θέτει το ζήτημα της οικονομικής βιωσιμότητας των νέων υποδομών σε συνάρτηση με την πραγματική εξέλιξη της ζήτησης, επισημαίνοντας τον κίνδυνο χαμηλής αξιοποίησης επενδύσεων εφόσον η κατανάλωση αερίου κινηθεί ταχύτερα πτωτικά τα επόμενα χρόνια.

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