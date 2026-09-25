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HELLENiQ ENERGY: Αναβαθμίζουμε τις Νέες Φοιτητικές Εστίες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

HELLENiQ ENERGY: Αναβαθμίζουμε τις Νέες Φοιτητικές Εστίες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Newsroom
Παρασκευή, 25/09/2026 - 08:39
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Με τη διαμόρφωση πέντε κοινόχρηστων χώρων στις Νέες Φοιτητικές Εστίες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, λειτουργικού και φιλόξενου περιβάλλοντος για τους φοιτητές. Πρόκειται για την 3η πρωτοβουλία της εταιρείας για την αναβάθμιση φοιτητικών εστιών μεγάλων δημόσιων πανεπιστημίων.

Η HELLENiQ ENERGY, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί διαχρονικά για την στήριξη της νέας γενιάς, προχωρά σε δωρεά σύγχρονου εξοπλισμού προς τις Νέες Φοιτητικές Εστίες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΝΕΕΜΠ), για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών.

Μετά τις αντίστοιχες παρεμβάσεις στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η νέα δράση στο ΕΜΠ αποτελεί την τρίτη κατά σειρά πρωτοβουλία που υλοποιεί η HELLENiQ ENERGY από τις αρχές του έτους, στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητάς της.

Η δωρεά προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αφορά στη διαμόρφωση, ανακαίνιση και λειτουργική επίπλωση κοινόχρηστων χώρων, σε τρία κτίρια των Νέων Φοιτητικών Εστιών, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Οι χώροι λειτουργούν ως σημεία μελέτης, συνεργασίας και συνάντησης, για τους διαμένοντες στις Εστίες, ενώ διαθέτουν 24ωρη υπηρεσία φύλαξης.

Με την ολοκλήρωση της παρέμβασης, οι φοιτητές – και ιδιαίτερα όσοι σπουδάζουν μακριά από το οικογενειακό τους περιβάλλον – θα έχουν στη διάθεσή τους ένα πιο σύγχρονο, λειτουργικό και φιλόξενο περιβάλλον, που θα ενισχύει την καθημερινότητά τους και θα διευκολύνει τη μελέτη και την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου για την παράδοση της δωρεάς, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέα Σιάμισιη, του Πρύτανη του ΕΜΠ, Καθηγητή Ιωάννη Χατζηγεωργίου, της Προέδρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννας Ροκοφύλλου, καθώς και του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή Παναγιώτη Ψαρράκου. Επιπλέον στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Καθηγητές, Εμμανουήλ Βαρβαρίγος, Αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας & Εξωστρέφειας του ΕΜΠ και Αθανάσιος Ζήσης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διά Βίου Μάθησης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, απονεμήθηκε στον κ. Σιάμισιη ο «Προμηθέας Πυρφόρος», το έμβλημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς της HELLENiQ ENERGY.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, ανέφερε:

«Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνεχίζουμε να βρισκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φοιτητών. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός ποιοτικού περιβάλλοντος διαβίωσης και μελέτης, που θα υποστηρίζει την καθημερινότητα και την εξέλιξή τους.

Η δράση αυτή αποτελεί, παράλληλα, μια μικρή ανταπόδοση προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο επί δεκαετίες εκπαιδεύει καταρτισμένους επιστήμονες και στελέχη, πολλά από τα οποία συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη του ενεργειακού κλάδου.

Για τη HELLENiQ ENERGY, η στήριξη της προσπάθειας των νέων ανθρώπων να κατακτήσουν τη γνώση αποτελεί σταθερή στρατηγική επιλογή. Την κατεύθυνση αυτή ακολουθούμε, τόσο μέσα από τις πρωτοβουλίες που υλοποιούμε σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ όσο και μέσα από τα διαχρονικά μας προγράμματα υποτροφιών και επιβράβευσης της ακαδημαϊκής αριστείας».

Ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου, υπογράμμισε:

«Το Πολυτεχνείο δεν είναι μόνο τα αμφιθέατρα, οι αίθουσες και τα εργαστήριά του. Είναι και οι χώροι στους οποίους ζουν, μελετούν και συναναστρέφονται οι φοιτητές του. Η ακαδημαϊκή πορεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευημερία και την ποιότητα ζωής τους. Γι' αυτό η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που προσφέρει ασφάλεια, άνεση και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης αποτελεί ουσιαστικό μέρος της ευθύνης μας απέναντι στη φοιτητική κοινότητα. Ευχαριστούμε θερμά τη HELLENiQ ENERGY για την ευγενική της δωρεά προς όφελος των φοιτητών μας, καθώς και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τις συνεχείς του δράσεις και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αναβάθμιση του φοιτητικού περιβάλλοντος διαβίωσης και ευρύτερα της φοιτητικής ζωής».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Άννα Ροκοφύλλου, τόνισε:

«Η υποστήριξη των φοιτητών και η συνεχής βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους στις φοιτητικές εστίες αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Η ευγενική χορηγία της HELLENiQ ENERGY συνιστά μία ουσιαστική και έμπρακτη συμβολή στην προσπάθεια αυτή, καθώς ενισχύει σημαντικά τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των κοινόχρηστων χώρων των Φοιτητικών Εστιών του Πολυτεχνείου. Τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν τη σημασία της συνεργασίας και της κοινωνικής προσφοράς και αποδεικνύουν ότι, μέσα από συνέργειες με κοινωνικό πρόσημο, μπορούμε να δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες για τους φοιτητές μας. Ευχαριστούμε θερμά τη HELLENiQ ENERGY για τη σημαντική αυτή στήριξη.»

Επισημαίνεται ότι, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη μακροχρόνια στρατηγική της HELLENiQ ENERGY για την στήριξη της νέας γενιάς και της δημόσιας εκπαίδευσης. Κατά την τελευταία δεκαετία, έχει επενδύσει €15 εκατ. σε σχετικές δράσεις, από τις οποίες έχουν ωφεληθεί περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την ίδια την χώρα και το μέλλον της.

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