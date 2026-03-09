Enerwave: Ανταγωνιστικά προϊόντα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία

Το κύμα ενέργειας της Enerwave στηρίζει δυναμικά τις ελληνικές επιχειρήσεις, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες τους.

Η εταιρεία ενισχύει τη δυναμική και τη βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης, μέσα από ανταγωνιστικά προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου, όπως επίσης υψηλού επιπέδου, προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.

Νέα εξειδικευμένη γραμμή εξυπηρέτησης για επιχειρήσεις



Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης της εμπειρίας πελάτη, η Enerwave δημιούργησε μια νέα, εξειδικευμένη γραμμή εξυπηρέτησης για επιχειρήσεις. Στο 18 341 (ή 211 211 8341 με απλή αστική χρέωση), οι επαγγελματίες απολαμβάνουν προσωποποιημένη υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους, με άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη.

Νέα προσφορά Enerwave: 2 μήνες ρεύμα δώρο

Η Enerwave παρέχει προνομιακά προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για επιχειρήσεις, σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν σταθερότητα και οικονομία. Μάλιστα, με κάθε νέα σύνδεση στο πρόγραμμα My Wave Daily for Business, οι επαγγελματίες κερδίζουν δώρο το ρεύμα της επιχείρησής τους για 2 ολόκληρους μήνες. Η προσφορά ισχύει έως 13/3.

Στην Enerwave, κάθε επιχείρηση έχει την ενέργεια που χρειάζεται για να εξελιχθεί, να αναπτυχθεί και να προχωρήσει μπροστά.

