ΡΑΑΕΥ: Στη Θεσσαλονίκη η απονομή βραβείων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής για παιδιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:52
Principia: Αποχώρηση Αριστοτέλη Χαντάβα Από τη Θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:39
Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα-Motor Oil: Επτά πυροσβεστικά οχήματα στους Δήμους Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:33
Έρχονται Fuel Pass και Power Pass ως 600 εκατ. ευρώ αν επιμείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Τιμές καυσίμων - Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι οι φόροι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/03/2026 - 08:16
«Νάρκη» ακρίβειας στην αγορά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:12
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε στάση αναμονής η κυβέρνηση- Το πακέτο μέτρων και η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 08:01
Ποια χώρα της ΕΕ βάζει από σήμερα πλαφόν στην τιμή των καυσίμων - μόλις 1,50 ευρώ το λίτρο η βενζίνη
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 07:10
Οι συμβουλές ενός πυροσβέστη για τις ηλεκτρικές κουβέρτες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 07:10
Χειμώνας 2025–2026: Ένας από τους πιο βροχερούς χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/03/2026 - 15:49
Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για πετρέλαιο και ενέργεια πριν γονατίσει η κοινωνία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 15:31
Enerwave: Ανταγωνιστικά προϊόντα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 15:00
Κομισιόν: Οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 14:30
Βαθύ ελληνικό ενδιαφέρον για νέο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 13:49
Άνοδο σχεδόν 30% σημείωσε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 13:01
Πότε θα στηθούν οι κάλπες; Οι τρεις επιλογές Μητσοτάκη
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
09/03/2026 - 12:55
Power Connect Day Greece: Η Sungrow αναδεικνύει τις προοπτικές των έργων και ESS στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 12:31
Η G7 θα συζητήσει τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου - Ιστορικό άλμα στις τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 12:01
HELLENiQ ENERGY: Έναρξη εμπορικής λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 11:22
Forvis Mazars: Η άνοδος του πετρελαίου δεν συνιστά ακόμη οικονομική κρίση
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/03/2026 - 11:15
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Η αλήθεια για τις τιμές των καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 10:42
Δήμοι επενδύουν στη βιομάζα για ενέργεια, πρόληψη πυρκαγιών και κυκλική οικονομία – συμπεράσματα από την BIOMASS DAY 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 10:16
Οι τιμές στην ενέργεια βασικό θέμα στην ατζέντα του Eurogroup – Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 09:41
Σταύρος Παπασταύρου για Τσίπρα: Ξαναγυρνάμε στη ρητορική του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:58
Το Ιράν απειλεί να στοχοθετήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή, αν το Ισραήλ πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του
ΚΟΣΜΟΣ
09/03/2026 - 08:55
Πέτη Πέρκα: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων με τη Chevron δεσμεύουν τη χώρα σε ένα παρωχημένο και επικίνδυνο μοντέλο ανάπτυξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:42
Ενεργειακό κόστος και ασθενής ζήτηση φρενάρουν την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:36
Η άνοδος του πετρελαίου αρχίσει να προκαλεί νευρικότητα στο επιτελείο Τραμπ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:32
«Κλειδώνει» το Fuel Pass 3 - Θα κινηθεί μεταξύ 50 και 100 ευρώ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Η βενζίνη «έκαψε» την αύξηση του κατώτατου μισθού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:07

Enerwave: Ανταγωνιστικά προϊόντα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία
Newsroom
Δευτέρα, 09/03/2026 - 15:00

Το κύμα ενέργειας της Enerwave στηρίζει δυναμικά τις ελληνικές επιχειρήσεις, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες τους.

Η εταιρεία ενισχύει τη δυναμική και τη βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης, μέσα από ανταγωνιστικά προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου, όπως επίσης υψηλού επιπέδου, προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.

Νέα εξειδικευμένη γραμμή εξυπηρέτησης για επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης της εμπειρίας πελάτη, η Enerwave δημιούργησε μια νέα, εξειδικευμένη γραμμή εξυπηρέτησης για επιχειρήσεις. Στο 18 341 (ή 211 211 8341 με απλή αστική χρέωση), οι επαγγελματίες απολαμβάνουν προσωποποιημένη υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους, με άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη.

Νέα προσφορά Enerwave: 2 μήνες ρεύμα δώρο

Η Enerwave παρέχει προνομιακά προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για επιχειρήσεις, σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν σταθερότητα και οικονομία. Μάλιστα, με κάθε νέα σύνδεση στο πρόγραμμα My Wave Daily for Business, οι επαγγελματίες κερδίζουν δώρο το ρεύμα της επιχείρησής τους για 2 ολόκληρους μήνες. Η προσφορά ισχύει έως 13/3.

Στην Enerwave, κάθε επιχείρηση έχει την ενέργεια που χρειάζεται για να εξελιχθεί, να αναπτυχθεί και να προχωρήσει μπροστά.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

