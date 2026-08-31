Νέα Αριστερά: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θυμήθηκε ότι η ΔΕΗ πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία, αφού πρώτα την παρέδωσε στους ιδιώτες

Μόνο που για προφανείς λόγους απέκρυψε το ότι την κερδοφορία της την καρπώνονται μόνο τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα.



Επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, το Δημόσιο έχασε την πλειοψηφία στη ΔΕΗ. Σύμφωνα επίσημες ανακοινώσεις της Επιχείρησης, το 2021 η συμμετοχή του δημοσίου έπεσε από το 51,12% στο 34,12%. Μετά τη νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2026 βρίσκεται στο 33,4%, ενώ μόνο η CVC να ελέγχει πλέον 17,17%.



Την ίδια περίοδο η δήθεν «κοινωνική» ΔΕΗ του πρωθυπουργού των ιδιωτικοποιήσεων είχε το 2025 450 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη, ενώ το καλοκαίρι του 2026 ενέκρινε περίπου 350 εκατ. ευρώ σε μερίσματα για τους μετόχους της.



Από όταν ανέλαβε η ΝΔ:

•⁠ ⁠οι δαπάνες για αμοιβές διοίκησης έχουν εκτοξευθεί και αυξήσεις ξεπερνούν το 1.180%.

•⁠ ⁠οι δαπάνες για αμοιβές Γενικών Διευθυντών και Διευθύνοντων Συμβούλων έχουν αυξηθεί τουλάχιστον 1.452%.



Και την ίδια ώρα η πλειοψηφία των πολιτών βλέπει αυξήσεις στους λογαριασμούς από 50% έως 120%, καθώς η τιμή της κιλοβατώρας επί κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει αυξηθεί μεσοσταθμικά πάνω από 50%.



Για τη Νέα Δημοκρατία, επιτυχία είναι μια ΔΕΗ με υψηλή κερδοφορία, αυξανόμενα μερίσματα και ιδιώτες μετόχους και ακριβά τιμολόγια για τα νοικοκυριά.



Η πράσινη μετάβαση είναι αναγκαία. Για να είναι όμως πραγματικά δίκαιη, η ενέργεια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται πρωτίστως ως πεδίο κερδοφορίας των μετόχων. Και η Δυτική Μακεδονία δεν μπορεί να ζει με αόριστες υποσχέσεις ότι «σε λίγα χρόνια» οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν θα έχουν αντικατασταθεί. Ειδικά όταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το πρώτο τρίμηνο του 2026 η ανεργία στην Περιφέρεια ήταν 11,9%, πάνω από το 10,6% της χώρας.



Ως Νέα Αριστερά είμαστε ξεκάθαρες/οι: Προτείνουμε την επαναφορά της ΔΕΗ υπό ουσιαστικό δημόσιο έλεγχο, με δημοκρατική λογοδοσία και κοινωνικό σχεδιασμό. Μια πραγματικά δημόσια ΔΕΗ πρέπει να υπηρετεί την ενεργειακή ασφάλεια, τη δίκαιη πράσινη μετάβαση και τη μείωση του κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και όχι πρωτίστως τις αποδόσεις των μετόχων.



Γιατί για να στηρίξει την κοινωνία η ΔΕΗ πρέπει να επιστρέψει στην ίδια την κοινωνία.