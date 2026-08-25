Ηλεκτρισμός: Συνεχίζεται η άνοδος της χονδρικής- Ακριβότερη αφετηρία για τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Με οριακή άνοδο συνεχίζει η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, μετά το άλμα άνω του 50% που προηγήθηκε, με την αγορά να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και να εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις στη διάρκεια της ημέρας.

Η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) στην Αγορά Επόμενης Ημέρας για σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου, διαμορφώνεται στα 173,73 ευρώ/MWh, αυξημένη κατά 3,69% σε σχέση με τα 167,55 ευρώ/MWh της Δευτέρας. Η νέα, περιορισμένη άνοδος ακολουθεί την εκτίναξη κατά 53,09% που καταγράφηκε μία ημέρα νωρίτερα, όταν η χονδρική ανέβηκε από τα 109,45 ευρώ/MWh της Κυριακής.

Η εικόνα της αγοράς χαρακτηρίζεται και σήμερα από εξαιρετικά μεγάλη ενδοημερήσια μεταβλητότητα. Η χαμηλότερη τιμή διαμορφώνεται στα 105,48 ευρώ/MWh μεταξύ 11:00 και 12:00, όταν η παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και ασκεί καθοδική πίεση στις τιμές.

Στον αντίποδα, η υψηλότερη τιμή της ημέρας εκτινάσσεται στα 235,58 ευρώ/MWh μεταξύ 21:00 και 22:00. Πρόκειται για τις ώρες κατά τις οποίες έχει πλέον περιοριστεί δραστικά η ηλιακή παραγωγή, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η συμμετοχή άλλων και ακριβότερων πηγών για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος.

Η απόσταση των περίπου 130 ευρώ/MWh ανάμεσα στο χαμηλό και το υψηλό της ημέρας αποτυπώνει τη μεγάλη διαφοροποίηση των συνθηκών στην αγορά μεταξύ των μεσημεριανών και των βραδινών ωρών.

Στο 46% οι ΑΠΕ

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας διατηρούν την πρώτη θέση στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής για σήμερα, με μερίδιο 46,02% και όγκο 99.909 MWh.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το φυσικό αέριο, το οποίο καλύπτει το 32,25% του μείγματος, με 70.026 MWh, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στην ηλεκτροπαραγωγή και ιδιαίτερα στις ώρες κατά τις οποίες περιορίζεται η παραγωγή των ΑΠΕ.

Οι εισαγωγές αντιστοιχούν στο 9,47% του ενεργειακού μείγματος, με 20.567 MWh, ενώ ο λιγνίτης συμμετέχει με 5,72% και 12.419 MWh. Τα μεγάλα υδροηλεκτρικά καλύπτουν το 4,43%, με παραγωγή 9.620 MWh, ενώ οι ΑΠΕ της Κρήτης αντιστοιχούν στο 1,47%, με 3.186 MWh. Μικρότερη είναι η συμμετοχή της αποθήκευσης, στο 0,64% και στις 1.380 MWh.

Η εικόνα του παραγωγικού μείγματος εξηγεί σε σημαντικό βαθμό και τη μεγάλη μεταβλητότητα των τιμών μέσα στο 24ωρο. Κατά τις ώρες υψηλής παραγωγής των ΑΠΕ η χονδρική υποχωρεί αισθητά, ωστόσο η εικόνα αντιστρέφεται το βράδυ, όταν η ηλιακή παραγωγή αποσύρεται από το σύστημα και η κάλυψη της ζήτησης στηρίζεται περισσότερο στο φυσικό αέριο και στις υπόλοιπες διαθέσιμες πηγές.

Οι υψηλές τιμές των τελευταίων ημερών έχουν ανεβάσει αισθητά και τον μέσο όρο του Αυγούστου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς από την 1η έως και τις 25 Αυγούστου διαμορφώνεται στα 128,51 ευρώ/MWh, έναντι περίπου 110 ευρώ/MWh τον Ιούλιο. Απομένουν πλέον λίγες συνεδριάσεις έως την ολοκλήρωση του μήνα, οι οποίες θα διαμορφώσουν την τελική μέση τιμή του Αυγούστου, που αποτελεί βασική παράμετρο για τις χρεώσεις που θα ανακοινώσουν οι προμηθευτές στα πράσινα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου.

Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές και σε αρκετές ακόμη ευρωπαϊκές αγορές, με την Ελλάδα να παραμένει μεταξύ των ακριβότερων για σήμερα. Πάνω από την ελληνική τιμή των 173,73 ευρώ/MWh βρίσκονται η Ιταλία με 192,94 ευρώ/MWh, η Αυστρία με 177,64 ευρώ/MWh, η Σλοβενία με 175,67 ευρώ/MWh, η Ουγγαρία με 175,37 ευρώ/MWh, η Ρουμανία με 174,99 ευρώ/MWh και η Κροατία με 175,08 ευρώ/MWh. Πολύ κοντά στην Ελλάδα βρίσκεται η Βουλγαρία, στα 173,75 ευρώ/MWh. Αισθητά χαμηλότερα διαμορφώνονται, αντίθετα, οι τιμές σε αρκετές αγορές της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης. Στη Γερμανία η τιμή υποχωρεί στα 141,43 ευρώ/MWh, στην Ολλανδία στα 126,48 ευρώ/MWh . Στη Γαλλία, παρά τη σημαντική ημερήσια άνοδο, η τιμή διαμορφώνεται στα 153,92 ευρώ/MWh, παραμένοντας περίπου 20 ευρώ/MWh χαμηλότερα από την ελληνική αγορά. Στην Ιβηρική Χερσόνησο οι τιμές παραμένουν αισθητά χαμηλότερες, με την Ισπανία στα 115,44 ευρώ/MWh και την Πορτογαλία στα 115,29 ευρώ/MWh, περίπου 58 ευρώ/MWh κάτω από την ελληνική αγορά.