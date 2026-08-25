ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σταύρος Παπασταύρου: Βάζουμε κανόνες στην ανάπτυξη με το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/08/2026 - 10:57
Διυλιστήριο στις φλόγες, 2 νεκροί στη Ρωσία σε ουκρανικές επιδρομές - Ισάριθμοι νεκροί στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
25/08/2026 - 10:47
Νίκος Παπαθανάσης: Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η δημιουργία Κέντρων Αριστείας για έρευνα και καινοτομία
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/08/2026 - 09:57
Αντ. Γκουτέρες: Προτείνει βοήθεια του ΟΗΕ για να διευκολυνθούν οι μεταφορές λιπασμάτων από τα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
25/08/2026 - 09:49
Metlen Energy & Metals: Απόσχιση του Κλάδου Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/08/2026 - 09:14
Ο Μιχάλης Δαμιανός Χαιρετίζει τις Δηλώσεις Μητσοτάκη για τον GSI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/08/2026 - 08:35
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Διασφαλίζουν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα οι “δουλειές” της γαλλικής Meridiam για την ηλεκτρική σύνδεση με τη Κύπρο;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/08/2026 - 08:20
Παπαστράτος: Πωλήσεις άνω του 1 δισ. και νέο ορόσημο στην πράσινη επένδυση στον Ασπρόπυργο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/08/2026 - 08:07
Ηλεκτρισμός: Συνεχίζεται η άνοδος της χονδρικής- Ακριβότερη αφετηρία για τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/08/2026 - 08:04
Γιάννης Τριήρης: Οι αυξήσεις της απληστίας και οι μειώσεις της κοροϊδίας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/08/2026 - 08:00
Τι μπορεί να συμβεί αν δεν κάνετε ποτέ επανεκκίνηση στο router σας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/08/2026 - 07:11
Πώς δροσιζόταν ένα σπίτι πριν την εποχή των κλιματιστικών: Το παράδειγμα της Κρήτης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25/08/2026 - 07:11
Τέσσερις μύθοι για τη φόρτιση του κινητού που πρέπει να σταματήσετε να πιστεύετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/08/2026 - 07:12
Κλιματιστικό: Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όταν έχει καύσωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/08/2026 - 07:12
Κλιματιστικό: Ο μύθος για το μονοξείδιο του άνθρακα και οι πραγματικοί κίνδυνοι για την υγεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/08/2026 - 07:12
Μελ. Τραυλού προς ΙΜΟ: Διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού, εφαρμόσιμου και παγκόσμια αποδεκτού πλαισίου για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/08/2026 - 15:40
Κυριάκος Μητσοτάκης: Βάζουμε λελογισμένους περιορισμούς στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/08/2026 - 15:17
Στα μέσα του Σεπτεμβρίου η σύνοδος κορυφής ευρωπαίων ηγετών για την Αρκτική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/08/2026 - 14:03
Κ. Χατζηδάκης: Τον Σεπτέμβριο θα έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις θετικές με το ηλεκτρικό ρεύμα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/08/2026 - 13:32
Greenpeace: Στα 36 δισ. ευρώ το κόστος της παρατεταμένης ξηρασίας για τη γερμανική οικονομία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/08/2026 - 12:56
Η Schneider Electric παρουσιάζει το Easy UPS 3S Pro για ευκολότερη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας σε κρίσιμες εφαρμογές
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/08/2026 - 11:57
ΠΑΣΟΚ: Η κλιματική κρίση δεν βάζει φωτιές. Ούτε όμως σβήνει την ευθύνη του Πρωθυπουργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/08/2026 - 11:14
Ρωσικές δυνάμεις της έπληξαν δεξαμενόπλοιο που μετέφερε καύσιμα κοντά στην Οδησσό
ΚΟΣΜΟΣ
24/08/2026 - 11:02
Υπουργικό Συμβούλιο: «Ελλάδα 2.0», ακρίβεια, νέα σχολική χρονιά και χωροταξικά η ατζέντα της συνεδρίασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/08/2026 - 10:04
Λιγότερες από 20 διελεύσεις εμπορικών πλοίων το Σαββατοκύριακο από τα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
24/08/2026 - 09:33
Σε κατάσταση «Red Code» 11 περιοχές της Ελλάδας, με πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/08/2026 - 08:48
Γιώργος Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα της παθητικής διπλωματίας τελείωσε»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/08/2026 - 08:19
ΔΕΘ: Από τα εύκολα στα δύσκολα μέτρα - Ποια «κλειδώνουν» και ποια κοστίζουν ακριβά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/08/2026 - 08:05
Γιάννης Τριήρης: «Λεφτά υπάρχουν» για τους δανειστές, αλλά όχι για την κοινωνία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
24/08/2026 - 07:59
Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ το α’ εξάμηνο 2026 λόγω πετρελαιοειδών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/08/2026 - 15:24

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρισμός: Συνεχίζεται η άνοδος της χονδρικής- Ακριβότερη αφετηρία για τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Συνεχίζεται η άνοδος της χονδρικής- Ακριβότερη αφετηρία για τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου
Άννα Διανά
Τρίτη, 25/08/2026 - 08:04
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Με οριακή άνοδο συνεχίζει η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, μετά το άλμα άνω του 50% που προηγήθηκε, με την αγορά να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και να εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις στη διάρκεια της ημέρας.

Η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) στην Αγορά Επόμενης Ημέρας για σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου, διαμορφώνεται στα 173,73 ευρώ/MWh, αυξημένη κατά 3,69% σε σχέση με τα 167,55 ευρώ/MWh της Δευτέρας. Η νέα, περιορισμένη άνοδος ακολουθεί την εκτίναξη κατά 53,09% που καταγράφηκε μία ημέρα νωρίτερα, όταν η χονδρική ανέβηκε από τα 109,45 ευρώ/MWh της Κυριακής.

Η εικόνα της αγοράς χαρακτηρίζεται και σήμερα από εξαιρετικά μεγάλη ενδοημερήσια μεταβλητότητα. Η χαμηλότερη τιμή διαμορφώνεται στα 105,48 ευρώ/MWh μεταξύ 11:00 και 12:00, όταν η παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και ασκεί καθοδική πίεση στις τιμές.

Στον αντίποδα, η υψηλότερη τιμή της ημέρας εκτινάσσεται στα 235,58 ευρώ/MWh μεταξύ 21:00 και 22:00. Πρόκειται για τις ώρες κατά τις οποίες έχει πλέον περιοριστεί δραστικά η ηλιακή παραγωγή, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η συμμετοχή άλλων και ακριβότερων πηγών για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος.

Η απόσταση των περίπου 130 ευρώ/MWh ανάμεσα στο χαμηλό και το υψηλό της ημέρας αποτυπώνει τη μεγάλη διαφοροποίηση των συνθηκών στην αγορά μεταξύ των μεσημεριανών και των βραδινών ωρών.

Στο 46% οι ΑΠΕ

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας διατηρούν την πρώτη θέση στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής για σήμερα, με μερίδιο 46,02% και όγκο 99.909 MWh.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το φυσικό αέριο, το οποίο καλύπτει το 32,25% του μείγματος, με 70.026 MWh, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στην ηλεκτροπαραγωγή και ιδιαίτερα στις ώρες κατά τις οποίες περιορίζεται η παραγωγή των ΑΠΕ.

Οι εισαγωγές αντιστοιχούν στο 9,47% του ενεργειακού μείγματος, με 20.567 MWh, ενώ ο λιγνίτης συμμετέχει με 5,72% και 12.419 MWh. Τα μεγάλα υδροηλεκτρικά καλύπτουν το 4,43%, με παραγωγή 9.620 MWh, ενώ οι ΑΠΕ της Κρήτης αντιστοιχούν στο 1,47%, με 3.186 MWh. Μικρότερη είναι η συμμετοχή της αποθήκευσης, στο 0,64% και στις 1.380 MWh.

Η εικόνα του παραγωγικού μείγματος εξηγεί σε σημαντικό βαθμό και τη μεγάλη μεταβλητότητα των τιμών μέσα στο 24ωρο. Κατά τις ώρες υψηλής παραγωγής των ΑΠΕ η χονδρική υποχωρεί αισθητά, ωστόσο η εικόνα αντιστρέφεται το βράδυ, όταν η ηλιακή παραγωγή αποσύρεται από το σύστημα και η κάλυψη της ζήτησης στηρίζεται περισσότερο στο φυσικό αέριο και στις υπόλοιπες διαθέσιμες πηγές.

Οι υψηλές τιμές των τελευταίων ημερών έχουν ανεβάσει αισθητά και τον μέσο όρο του Αυγούστου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς από την 1η έως και τις 25 Αυγούστου διαμορφώνεται στα 128,51 ευρώ/MWh, έναντι περίπου 110 ευρώ/MWh τον Ιούλιο. Απομένουν πλέον λίγες συνεδριάσεις έως την ολοκλήρωση του μήνα, οι οποίες θα διαμορφώσουν την τελική μέση τιμή του Αυγούστου, που αποτελεί βασική παράμετρο για τις χρεώσεις που θα ανακοινώσουν οι προμηθευτές στα πράσινα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου.

Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές και σε αρκετές ακόμη ευρωπαϊκές αγορές, με την Ελλάδα να παραμένει μεταξύ των ακριβότερων για σήμερα. Πάνω από την ελληνική τιμή των 173,73 ευρώ/MWh βρίσκονται η Ιταλία με 192,94 ευρώ/MWh, η Αυστρία με 177,64 ευρώ/MWh, η Σλοβενία με 175,67 ευρώ/MWh, η Ουγγαρία με 175,37 ευρώ/MWh, η Ρουμανία με 174,99 ευρώ/MWh και η Κροατία με 175,08 ευρώ/MWh. Πολύ κοντά στην Ελλάδα βρίσκεται η Βουλγαρία, στα 173,75 ευρώ/MWh. Αισθητά χαμηλότερα διαμορφώνονται, αντίθετα, οι τιμές σε αρκετές αγορές της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης. Στη Γερμανία η τιμή υποχωρεί στα 141,43 ευρώ/MWh, στην Ολλανδία στα 126,48 ευρώ/MWh . Στη Γαλλία, παρά τη σημαντική ημερήσια άνοδο, η τιμή διαμορφώνεται στα 153,92 ευρώ/MWh, παραμένοντας περίπου 20 ευρώ/MWh χαμηλότερα από την ελληνική αγορά. Στην Ιβηρική Χερσόνησο οι τιμές παραμένουν αισθητά χαμηλότερες, με την Ισπανία στα 115,44 ευρώ/MWh και την Πορτογαλία στα 115,29 ευρώ/MWh, περίπου 58 ευρώ/MWh κάτω από την ελληνική αγορά.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κ. Χατζηδάκης: Τον Σεπτέμβριο θα έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις θετικές με το ηλεκτρικό ρεύμα
Κ. Χατζηδάκης: Τον Σεπτέμβριο θα έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις θετικές με το ηλεκτρικό ρεύμα 24 Αυγούστου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σταύρος Παπασταύρου: Βάζουμε κανόνες στην ανάπτυξη με το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Βάζουμε κανόνες στην ανάπτυξη με το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ

Παπαστράτος: Πωλήσεις άνω του 1 δισ. και νέο ορόσημο στην πράσινη επένδυση στον Ασπρόπυργο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παπαστράτος: Πωλήσεις άνω του 1 δισ. και νέο ορόσημο στην πράσινη επένδυση στον Ασπρόπυργο

Κυριάκος Μητσοτάκης: Βάζουμε λελογισμένους περιορισμούς στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Βάζουμε λελογισμένους περιορισμούς στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Ν. Τσάφος: Οι ΑΠΕ κρατούν την Ελλάδα μεταξύ των χωρών με τις χαμηλότερες τιμές ρεύματος στην Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ν. Τσάφος: Οι ΑΠΕ κρατούν την Ελλάδα μεταξύ των χωρών με τις χαμηλότερες τιμές ρεύματος στην Ευρώπη

Ηλεκτροσόκ στις τιμές ρεύματος: Άλμα 68% σε μία εβδομάδα στην χονδρεμπορική
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ηλεκτροσόκ στις τιμές ρεύματος: Άλμα 68% σε μία εβδομάδα στην χονδρεμπορική

ΕΛ.Α.Σ.: Η κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει στις απαράδεκτες τουρκικές προκλήσεις για το χωροταξικό των ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛ.Α.Σ.: Η κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει στις απαράδεκτες τουρκικές προκλήσεις για το χωροταξικό των ΑΠΕ