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ΔΕΗ: Με περισσότερα από 100 καταστήματα νέας γενιάς επαναπροσδιορίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης

ΔΕΗ: Με περισσότερα από 100 καταστήματα νέας γενιάς επαναπροσδιορίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης
Newsroom
Τρίτη, 25/08/2026 - 13:14
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Η ΔΕΗ ξεπέρασε τα 100 καταστήματα νέας γενιάς σε όλη την Ελλάδα, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον μετασχηματισμό του φυσικού της δικτύου. Τα καταστήματα ΔΕΗ εξελίσσονται σε έναν ολοκληρωμένο προορισμό για υπηρεσίες ενέργειας, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας, συνδυάζοντας συμβουλευτική, ψηφιακές υπηρεσίες και σύγχρονες λύσεις για το σπίτι και την επιχείρηση.

Τα πλήρως ανασχεδιασμένα σημεία εξυπηρέτησης αποτελούν ένα σημείο επαφής όπου οι πελάτες μπορούν να ενημερωθούν, να επιλέξουν και να αποκτήσουν ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ενεργειακή και τεχνολογική τους ανάγκη. Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό, αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες και εξειδικευμένη συμβουλευτική, διαμορφώνουν μια νέα εμπειρία που επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του φυσικού καταστήματος. Από την TechLiving Zone και τα myΔΕΗ Service Points έως το e-appointment, το Quiet Hour και το ΔΕΗ Fiber, η ΔΕΗ εξελίσσει το φυσικό κατάστημα σε ένα σύγχρονο one-stop shop για υπηρεσίες ενέργειας, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας.

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Τα καταστήματα ΔΕΗ στη νέα εποχή

Το καθημερινό διευρυμένο ωράριο των νέων και ανακαινισμένων καταστημάτων ΔΕΗ ισχύει Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 20:00, και Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο από τις 08:00 έως τις 15:00, ενώ η πληρωμή λογαριασμών γίνεται, επίσης, μέσω του myΔΕΗ 24/7 και είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο. Τα ανασχεδιασμένα καταστήματα προσφέρουν στους επισκέπτες τους άμεση και εύκολη εξυπηρέτηση σε τρεις ζώνες:

  • Τη ζώνη γρήγορης εξυπηρέτησης,
  • Τη ζώνη εξυπηρέτησης από εξειδικευμένους συμβούλους ενέργειας,
  • Τη ζώνη ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης myΔΕΗ ServicePoint, όπου οι πελάτες μπορούν να εγγραφούν, να διαχειριστούν και να εξοφλήσουν τα προγράμματα και τους λογαριασμούς τους, αλλά και να υποβάλλουν αιτήματα και να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά ή να προγραμματίσουν το ραντεβού τους σε ημέρα και ώρα της επιλογής τους.

Προϊόντα και υπηρεσίες ενέργειας και τεχνολογίας στην TechLiving Zone

Ήδη διαθέσιμη σε 70 καταστήματα ΔΕΗ, η TechLiving Zone συνδυάζει για πρώτη φορά προϊόντα και υπηρεσίες ενέργειας, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας σε ένα ενιαίο σημείο εμπειρίας για το σπίτι και την επιχείρηση. Μέσα από έξι κατηγορίες, οι πελάτες μπορούν να ενημερωθούν για ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν σύγχρονες ανάγκες, από την εξοικονόμηση ενέργειας και την ηλεκτροκίνηση έως τον έξυπνο εξοπλισμό για το σπίτι και την επιχείρηση.

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ΔΕΗ Fiber: Η νέα εμπειρία συνδεσιμότητας και στα καταστήματα ΔΕΗ

Τα καταστήματα ΔΕΗ αποτελούν πλέον σημείο ενημέρωσης και ενεργοποίησης του ΔΕΗ Fiber, της υπηρεσίας υπερυψηλών ταχυτήτων internet μέσω οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH). Οι πελάτες μπορούν να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα προγράμματα, να επιλέξουν εκείνο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους και να ολοκληρώσουν εύκολα τη διαδικασία ενεργοποίησης, αποκτώντας πρόσβαση σε μία ακόμη σύγχρονη υπηρεσία της ΔΕΗ μέσα από το δίκτυο καταστημάτων της.

«Quiet Hour» για πιο συμπεριληπτική εμπειρία των πελατών

Η υπηρεσία Quiet Hour είναι διαθέσιμη σε 80 καταστήματα ΔΕΗ, δημιουργώντας για μία ώρα καθημερινά, καθώς και το Σάββατο, από τις 14:00 έως τις 15:00, ένα πιο ήρεμο, προβλέψιμο και φιλικό περιβάλλον για νευροδιαφορετικά άτομα και τους συνοδούς τους. Με μειωμένα αισθητηριακά ερεθίσματα και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, η ΔΕΗ ενισχύει την προσβασιμότητα και προάγει την ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των πελατών.

Υπηρεσία e-appointment για γρήγορο και εύκολο προγραμματισμό ραντεβού

Μέσω της υπηρεσίας e-appointment, οι πελάτες μπορούν να προγραμματίζουν εύκολα και γρήγορα το ραντεβού τους σε κατάστημα ΔΕΗ, επιλέγοντας την ημέρα και την ώρα που τους εξυπηρετεί. Η υπηρεσία αποτελεί μέρος της συνολικής ψηφιακής εμπειρίας που προσφέρει η ΔΕΗ, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής και διευκολύνοντας την καθημερινή εξυπηρέτηση των πελατών.

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Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2026 - 13:20
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