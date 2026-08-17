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Αίτημα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. για την παράταση ισχύος της άδειας παραγωγής

Αίτημα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. για την παράταση ισχύος της άδειας παραγωγής
Newsroom
Δευτέρα, 17/08/2026 - 13:10
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Η ανακοίνωση της ΡΑΑΕΥ για την παράταση ισχύος της άδειας παραγωγής υπ΄αριθμ. ΑΔ-00135

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» (και δ.τ. «MYTILINEOS») που εδρεύει επί της οδού Αρτέμιδος 8, του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής, με Τ.Κ. 15125 υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) στο πλαίσιο της παρ. 1 του άρθρου 132Α του Ν. 4001/2011 την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-418196/16.06.2026 αίτηση για την παράταση της διάρκειας ισχύος κατά 25 έτη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ ΑΔ-00135, Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του σταθμού ΣΗΘ με καύσιμο φυσικό αέριο ονομαστικής ισχύος 334MW που λειτουργεί στη θέση “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ” της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της παρούσης στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, να υποβάλει ενώπιον της Αρχής αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

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