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Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων
Newsroom
Δευτέρα, 17/08/2026 - 10:08
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Ένα σημαντικό ορόσημο για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Δωδεκανήσων εκπληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα, με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού της τάξης των 2 δισ. Ευρώ, για το οποίο ο Διαχειριστής έχει δρομολογήσει τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθεια των καλωδίων και λοιπά εξοπλισμού.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ το έργο, θα συντελέσει στην εξασφάλιση της ομαλής, αξιόπιστης και με οικονομικότερο τρόπο, τροφοδότησης με ηλεκτρική ενέργεια των Δωδεκανήσων σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και διασφάλιση της τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέργεια από το Εθνικό Σύστημα και παύση της ηλεκτρικής απομόνωσης των νησιών. Επίσης, θα συμβάλει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον του συμπλέγματος των Δωδεκανήσων από τους υφιστάμενους πετρελαϊκούς σταθμούς παραγωγής, οι οποίοι λειτουργούν πλησίον κατοικημένων και τουριστικών περιοχών, με τον σταδιακό περιορισμό έως την οριστική παύση της λειτουργίας τους. Αναμένεται εξάλλου η αύξηση της δυνατότητας εκμετάλλευσης του δυναμικού ΑΠΕ της περιοχής.

Ο σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ προβλέπει ότι η Κως, η Ρόδος και η Κάρπαθος θα διασυνδεθούν με το ηπειρωτικό σύστημα, μέσω Κορίνθου, σε δύο διακριτές φάσεις.

Η αφετηρία της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Δωδεκανήσων θα είναι η Κόρινθος, από όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνδεση με την Κω, μέσω καλωδιακού συστήματος υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC), μήκους 430 χλμ (420 χλμ υποβρύχιο τμήμα και 10 χλμ χερσαίο). Εκτός από τη διασύνδεση Κορίνθου-Κω, θα διασυνδεθούν επίσης η Κως με τη Ρόδο, μέσω τριών υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος (HVAC), μήκους 100 χιλιομέτρων περίπου. Το έργο προβλέπει επίσης τη διασύνδεση της Ρόδου με την Κάρπαθο, με ένα υποβρύχιο καλώδιο αντίστοιχης τεχνολογίας, μήκους 88 χιλιομέτρων.

Ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής που θα κατασκευαστούν στα δύο άκρα της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) Κορίνθου-Κω και τον νέο Υποσταθμό GIS 150 kV που θα κατασκευαστεί στο Μαστιχάρι της Κω βρίσκεται σε εξέλιξη, με προϋπολογισμό 809,1 εκατ. ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τον διαγωνισμό για το υποβρύχιο καλωδιακό σύστημα της διασύνδεσης, προϋπολογισμού 1,35 δισ. ευρώ, με συνολικό μήκος 1.290 χλμ., το οποίο θα υποστηρίζει αμφίδρομη ροής ισχύος και συνολική μεταφορική ικανότητα 1.000 MW.

Ο Διαχειριστής προχώρησε πρόσφατα στην αξιολόγηση των προσφορών για την προμήθεια των καλωδίων τόσο για τα Δωδεκάνησα όσο και για τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου που επίσης θα διασυνδεθούν με το ηπειρωτικό σύστημα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διαχειριστή η λειτουργία της διασύνδεσης θα επιφέρει εξοικονόμηση ύψους 2,8 - 3,6 δισ. Ευρώ για την περίοδο 2029-2053 για τους καταναλωτές, από τη μείωση του κονδυλίου των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας λόγω παύσης λειτουργίας των πετρελαϊκών σταθμών στα νησιά.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε πως η απόφαση του ΥΠΕΝ προβλέπει ότι η διασύνδεση των Δωδεκανήσων αποτελείται από τα εξής υποέργα:

Εναέρια Γραμμή Μεταφοράς 400kV Εναλλασσόμενου Ρεύματος διπλού κυκλώματος, από το ΚΥΤ Κορίνθου έως το νέο Σταθμό Μετατροπής Εναλλασσόμενου Ρεύματος/Συνεχούς Ρεύματος (ΣΜ ΕΡ/ΣΡ) Κορίνθου, μήκους 24,5 km περίπου.

Σταθμό Μετατροπής ΕΡ/ΣΡ Κορίνθου, σε γήπεδο έκτασης 233 στρεμμάτων περίπου.

Υπόγεια Γραμμή Μεταφοράς Υπερυψηλής Τάσης έως ∓ 525kV Συνεχούς Ρεύματος από τον ΣΜ Κορίνθου έως το σημείο προσαιγιάλωσης Κόρφου, μήκους 7km περίπου.

Υποβρύχια Γραμμή Μεταφοράς Υπερυψηλής Τάσης ΣΡ (HVDC) έως ∓ 525kV ΣΡ (HVDC) Συνεχούς Ρεύματος (HVDC) για την υποθαλάσσια διασύνδεση Κόρινθος - Κως, συνολικού μήκους 418Km περίπου και τους αναγκαίους θαλάσσιους συνδέσμους αυτής. Η υποβρύχια διασύνδεση περιλαμβάνει δύο καλώδια Υπερυψηλής Τάσης, δύο καλώδια οπτικών ινών, ένα καλώδιο επιστροφής και τους Συνδέσμους Μετάβασης στα σημεία προσαιγιάλωσης. Όσον αφορά στα καλώδια οπτικών ινών, σημειώνεται ότι το ένα εκκινεί από τη Σύρο και καταλήγει στην Κω. Το μήκος του καλωδίου οπτικών ινών Σύρος-Κως ανέρχεται σε 222km. Το δεύτερο καλώδιο οπτικών ινών ξεκινά από τον Κόρφο και καταλήγει στην Κω.

Θέσεις προσαιγιάλωσης υποβρύχιων - υπόγειων καλωδίων στον Κόρφο Κορινθίας και στο Μαστιχάρι Κω.

Υπόγεια Γραμμή Μεταφοράς Υπερυψηλής Τάσης έως ∓ 525kV Συνεχούς ρεύματος από το σημείο προσαιγιάλωσης Μαστιχαρίου (διασύνδεση Κόρινθος-Κως), στον Σταθμό Μετατροπής Εναλλασσόμενου Ρεύματος/ Συνεχούς Ρεύματος Κω, μήκους 3 km περίπου.

Σταθμό Μετατροπής ΕΡ/ΣΡ Μαστιχαρίου Κω, σε γήπεδο έκτασης περίπου 223 στρεμμάτων, όπου προτείνεται η εγκατάσταση του νέου Υποσταθμού (Υ/Σ) GIS Μαστιχαρίου (Κως).

Υπόγεια Γραμμή Μεταφοράς 150kV Εναλλασσόμενου Ρεύματος (διασύνδεση Σάμος- Κως) από το σημείο προσαιγιάλωσης Μαστιχαρίου - Υ/Σ GIS Μαστιχαρίου.

Υπόγεια Γραμμή Μεταφοράς 150kV Εναλλασσόμενου Ρεύματος Υ/Σ GIS Μαστιχαρίου - σημείο προσαιγιάλωσης Καρδάμαινας.

Υποβρύχια Γραμμή Μεταφοράς 150kV Εναλλασσόμενου Ρεύματος Κως - Ρόδος μήκους περίπου 102km.

Θέσεις προσαιγιάλωσης υποβρύχιων - υπόγειων καλωδίων στην Καρδάμαινα, Κω και στη Σορωνή, Ρόδου.

Υπόγεια Γραμμή Μεταφοράς 150kV Εναλλασσόμενου Ρεύματος (Διασύνδεση Κως - Ρόδος) από το σημείο προσαιγιάλωσης στην παραλία μπροστά στον ΑΗΣ Σορωνής έως τον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο νέο χώρο του Υ/Σ GIS Σορωνής, με μήκος όδευσης 700m περίπου.

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