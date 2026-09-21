Άκης Σκέρτσος: Στήριξη στα νοικοκυριά για το ενεργειακό κόστος, με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές

«Είμαστε πάνω από τα νούμερα. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε κάθε πιθανή εξέλιξη. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε», τόνισε ο κ. Σκέρτσος, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό δεν σημαίνει ότι «θα υπονομεύσουμε τη σταθερότητα και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα που έχουμε χτίσει τα τελευταία χρόνια», κάνοντας ειδική αναφορά στις πρόσφατες αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από δύο διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, ο υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο όμως όπως είπε, είναι διεθνές. «Είναι ένα κοινό πρόβλημα για όλες τις χώρες του πλανήτη. Προκύπτει και προέρχεται από την κρίση στον Κόλπο, από τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες. Έχει πυροδοτηθεί παλαιότερα και από τον πόλεμο στην Ουκρανία», σημειώνει, για να συμπληρώσει: «Οι πολίτες βρίσκονται σε θέση να διακρίνουν τους εξωγενείς παράγοντες που προκαλούν την αύξηση τιμών και τον πληθωρισμό και τους ενδογενείς παράγοντες. Εμείς δεν λέμε ότι η ακρίβεια που βλέπει ο πολίτης, το κάθε νοικοκυριό σε διάφορες πτυχές της καθημερινότητάς του οφείλεται αποκλειστικά σε εξωγενείς παράγοντες. Όμως η ακρίβεια στα καύσιμα, η ακρίβεια στη θέρμανση, η ακρίβεια στη βενζίνη σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Και πιστεύω ότι εκεί δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό, προσπαθούμε δηλαδή με βάση και τις δημοσιονομικές αντοχές και δυνατότητες που έχουμε και άλλες χώρες δεν έχουν, να δώσουμε στήριξη. Αυτό λόγω ο πρωθυπουργός ότι θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες, της μεγάλης αύξησης που σίγουρα γονατίζει τα νοικοκυριά ως προς τις ανάγκες που θα προκύψουν τον χειμώνα που έρχεται. Θα δώσουμε μια στήριξη για να μειώσουμε αυτό το βάρος».

Ο κ.Σκέρτσος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην προνομιακή θέση που βρίσκεται η χώρα μας, καθώς είπε «η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια από τις 5, μόλις, οι χώρες της Ευρώπης που χάρη στην καλή δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση καταγράφει πλεονάσματα και έχει τη δυνατότητα αντί να αυξήσει τους φόρους ή να μειώσει τις κρατικές δαπάνες να επιστρέφει, αυξήσεις σε μισθούς και επιδόματα και ταυτόχρονα μείωση φόρων». «Έχουμε το προνόμιο να είμαστε μια από τις 5, μόλις, χώρες. Οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης κάνουν το ακριβώς αντίθετο» επισήμανε.

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση, ο κ. Σκέρτσος ξεκαθάρισε ότι πρέπει να έχουμε στο τι έσοδα φέρουμε δημόσιο ταμείο. «Φέρνει 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα. Επομένως, η μείωση στο μισό θα κοστίσει περίπου 2 με 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι άλλο ένα πακέτο ΔΕΘ» υπογράμμισε. Και συνέχισε: «Όποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί να κόψει τον ΕΦΚ στα καύσιμα, χωρίς όμως να αντιπαρατεθεί από πού θα αντλήσει αυτά τα έσοδα, πολύ απλά λέει ψέματα. Ο πρωθυπουργός είπε το εξής απλό και νομίζω εύλογο. Είπε ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει μια εξαίρεση από τις οροφές δαπανών, θα εξετάσουμε και αυτό το μέτρο ακριβώς διότι δεν είμαστε μια δογματική κυβέρνηση. Αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολα περνάει ο κόσμος, τι αβεβαιότητα και ανασφάλεια προκαλεί αυτή η έκρηξη τιμών, που επαναλαμβάνω προκαλείται από τον πόλεμο στον Κόλπο και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε κάθε πιθανή λύση».