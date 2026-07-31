Κυριαρχία των ΑΠΕ και τον Ιούνιο στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής

Όπως προκύπτει από το μηνιαίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ, τον Ιούνιο καταγράφηκε σημαντική μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 3,47% αν και η εγχώρια παραγωγή ήταν αυξημένη κατά 7,49%.
Η ζήτηση ανήλθε σε 4.404 GWh ενώ η παραγωγή έφθασε τις 5.138 GWh. Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 65,57% ενώ αντίθετα οι εξαγωγές αυξήθηκαν και ανήλθαν σε 847 GWh με άνοδο 54,98%.
Σε ότι αφορά το μείγμα παραγωγής, για μία ακόμη φορά κυριάρχησαν οι ΑΠΕ με συμμετοχή 54,8%, ενώ η συνεισφορά των θερμικών μονάδων (φυσικού αερίου και λιγνίτη) κάλυψε το 36,8%, και των υδροηλεκτρικών το 8,1% του μείγματος. Η συμμετοχή της αποθήκευσης ήταν στο 0,3%
Στη λιανική αγορά το μερίδιο της ΔΕΗ σημείωσε αύξηση και από 46,64% τον Μάιο διαμορφώθηκε σε 49,32% τον Ιούνιο. Αντίθετα το μερίδιο της Metlen στο σύνολο της λιανικής αγοράς ρεύματος τον Ιούνιο μειώθηκε στο 21,45%.
Στη τρίτη θέση παραμένει η Ηρων με μειωμένο μερίδιο στο 9,72%. Μικρές διακυμάνσεις των μεριδίων τους παρουσιάζουν και οι υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου με την Enerwave (πρώην Elpedison) να κατέχει το 6,18%. Η NRG αύξησε το μερίδιο της στο 4,23% και ακολουθεί η Φυσικό Αέριο, θυγατρική της ΔΕΠΑ με 3,28 %, η Ζενίθ με 2,42 %, η Volton με 1,18%, και οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 2,22% της αγοράς.
Στη Χαμηλή Τάση η ΔΕΗ αυξάνει το μερίδιο της στο 62,7%, η Metlen βρίσκεται στο 13,1 %, η Ήρων στο 6,5 %, η Enerwave στο 5,3 %, η NRG στο 3,9%, η ΖΕΝΙΘ στο 3,6%, και τις υπόλοιπες μικρότερες εταιρίες να μοιράζονται το 4,9% της αγοράς.
Στη Μέση Τάση η ΔΕΗ αύξησε το μερίδιο της στο 36,7%, η Metlen βρίσκεται στο 23,4%, η Ήρων στο 15,9%, η Φυσικό Αέριο στο 8,4%, η NRG στο 6,9%, η Enerwave στο 5% και οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 3,8% της αγοράς.
Στην Υψηλή Τάση η πρώτη θέση ανήκει στη Metlen με αυξημένο ποσοστό 52,25%. Ακολουθούν η ΔΕΗ με μείωση του ποσοστού της στο 15,8%. Το μερίδιο της Ήρων ήταν στο 12,4% αυξημένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το μερίδιο της αύξησε και η Enerwave στο 11,8%, η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ είναι στο 6,1% ενώ οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 1,3%. Η ΔΕΗ συνεχίζει να κατέχει την πρώτη θέση στην παραγωγή με αυξημένο μερίδιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στο 66,29%. Το μερίδιο της Metlen διαμορφώθηκε στο 12,83% και ακολουθεί η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής με 7,02%. Η Enerwave κατέχει το 6,77% και ο Ήρωνας με 3,55%. Η μονάδα Κόρινθος Power συμμετείχε στην παραγωγή με μερίδιο 3,54%.
Τέλος οι πέντε Φορείς Συλλογικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ με τη μεγαλύτερη παραγωγή τον Ιούνιο ήταν ο ΔΑΠΕΕΠ με 35,6% καταγράφοντας νέα μείωση της συμμετοχής του σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθεί η Optimus με αύξηση μεριδίου και 25,32%, η Metlen επίσης με αύξηση και 14,08%, η ΔΕΗ με 9,93% και η Motor Oil Renew με 4,41%.