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Κυριαρχία των ΑΠΕ και τον Ιούνιο στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής

Κυριαρχία των ΑΠΕ και τον Ιούνιο στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής
Άννα Διανά
Παρασκευή, 31/07/2026 - 08:02
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Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας διατήρησαν και τον Ιούνιο τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας, καλύπτοντας περισσότερο από το ήμισυ του ενεργειακού μείγματος και αφήνοντας πίσω τις θερμικές μονάδες φυσικού αερίου και λιγνίτη. Την ίδια στιγμή, η υποχώρηση της εγχώριας κατανάλωσης σε συνδυασμό με την αυξημένη παραγωγή οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως προκύπτει από το μηνιαίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ, τον Ιούνιο καταγράφηκε σημαντική μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 3,47% αν και η εγχώρια παραγωγή ήταν αυξημένη κατά 7,49%.

Η ζήτηση ανήλθε σε 4.404 GWh ενώ η παραγωγή έφθασε τις 5.138 GWh. Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 65,57% ενώ αντίθετα οι εξαγωγές αυξήθηκαν και ανήλθαν σε 847 GWh με άνοδο 54,98%.

Σε ότι αφορά το μείγμα παραγωγής, για μία ακόμη φορά κυριάρχησαν οι ΑΠΕ με συμμετοχή 54,8%, ενώ η συνεισφορά των θερμικών μονάδων (φυσικού αερίου και λιγνίτη) κάλυψε το 36,8%, και των υδροηλεκτρικών το 8,1% του μείγματος. Η συμμετοχή της αποθήκευσης ήταν στο 0,3%

Στη λιανική αγορά το μερίδιο της ΔΕΗ σημείωσε αύξηση και από 46,64% τον Μάιο διαμορφώθηκε σε 49,32% τον Ιούνιο. Αντίθετα το μερίδιο της Metlen στο σύνολο της λιανικής αγοράς ρεύματος τον Ιούνιο μειώθηκε στο 21,45%.

Στη τρίτη θέση παραμένει η Ηρων με μειωμένο μερίδιο στο 9,72%. Μικρές διακυμάνσεις των μεριδίων τους παρουσιάζουν και οι υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου με την Enerwave (πρώην Elpedison) να κατέχει το 6,18%. Η NRG αύξησε το μερίδιο της στο 4,23% και ακολουθεί η Φυσικό Αέριο, θυγατρική της ΔΕΠΑ με 3,28 %, η Ζενίθ με 2,42 %, η Volton με 1,18%, και οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 2,22% της αγοράς.

Στη Χαμηλή Τάση η ΔΕΗ αυξάνει το μερίδιο της στο 62,7%, η Metlen βρίσκεται στο 13,1 %, η Ήρων στο 6,5 %, η Enerwave στο 5,3 %, η NRG στο 3,9%, η ΖΕΝΙΘ στο 3,6%, και τις υπόλοιπες μικρότερες εταιρίες να μοιράζονται το 4,9% της αγοράς.

Στη Μέση Τάση η ΔΕΗ αύξησε το μερίδιο της στο 36,7%, η Metlen βρίσκεται στο 23,4%, η Ήρων στο 15,9%, η Φυσικό Αέριο στο 8,4%, η NRG στο 6,9%, η Enerwave στο 5% και οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 3,8% της αγοράς.

Στην Υψηλή Τάση η πρώτη θέση ανήκει στη Metlen με αυξημένο ποσοστό 52,25%. Ακολουθούν η ΔΕΗ με μείωση του ποσοστού της στο 15,8%. Το μερίδιο της Ήρων ήταν στο 12,4% αυξημένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το μερίδιο της αύξησε και η Enerwave στο 11,8%, η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ είναι στο 6,1% ενώ οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 1,3%. Η ΔΕΗ συνεχίζει να κατέχει την πρώτη θέση στην παραγωγή με αυξημένο μερίδιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στο 66,29%. Το μερίδιο της Metlen διαμορφώθηκε στο 12,83% και ακολουθεί η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής με 7,02%. Η Enerwave κατέχει το 6,77% και ο Ήρωνας με 3,55%. Η μονάδα Κόρινθος Power συμμετείχε στην παραγωγή με μερίδιο 3,54%.

Τέλος οι πέντε Φορείς Συλλογικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ με τη μεγαλύτερη παραγωγή τον Ιούνιο ήταν ο ΔΑΠΕΕΠ με 35,6% καταγράφοντας νέα μείωση της συμμετοχής του σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθεί η Optimus με αύξηση μεριδίου και 25,32%, η Metlen επίσης με αύξηση και 14,08%, η ΔΕΗ με 9,93% και η Motor Oil Renew με 4,41%.

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