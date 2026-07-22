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Βαρίδι για τις εμπορικές επιχειρήσεις το ενεργειακό κόστος- Πλαφόν στις αυξήσεις ζητά η ΕΣΕΕ

Βαρίδι για τις εμπορικές επιχειρήσεις το ενεργειακό κόστος- Πλαφόν στις αυξήσεις ζητά η ΕΣΕΕ
Άννα Διανά
Τετάρτη, 22/07/2026 - 06:51
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Μέτρα για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων περιλαμβάνει το πακέτο προτάσεων της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) προς την κυβέρνηση ενόψει της ΔΕΘ.

Η Συνομοσπονδία ζητά τη θέσπιση πλαφόν στις αυξήσεις των επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και ειδικές παρεμβάσεις στήριξης για τις ενεργοβόρες εμπορικές επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, η ΕΣΕΕ προτείνει τη θέσπιση πλαφόν στις αυξήσεις των επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και την υιοθέτηση στοχευμένων μέτρων για τις ενεργοβόρες εμπορικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, το υψηλό ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιβαρύνσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επηρεάζοντας τόσο τη ρευστότητά τους όσο και την ανταγωνιστικότητά τους.

Παράλληλα, ζητά τη δημιουργία ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την τεχνητή νοημοσύνη, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την πράσινη μετάβαση, ενώ εισηγείται και την επιτάχυνση των τελωνειακών και δικαστικών διαδικασιών, καθώς και την ενίσχυση της διασύνδεσης εμπορίου και τουρισμού.

Οι προτάσεις για την ενέργεια εντάσσονται σε ένα ευρύτερο, πλήρως κοστολογημένο σχέδιο φορολογικών, ασφαλιστικών και χρηματοδοτικών παρεμβάσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο η ΕΣΕΕ θα αποστείλει στην κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα ενόψει των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Ενώ το σχέδιο της Συνομοσπονδίας συνοδεύεται, για πρώτη φορά, από αναλυτική κοστολόγηση κάθε πρότασης, τις πηγές χρηματοδότησης, τον αριθμό των επιχειρήσεων που επηρεάζονται και την εκτίμηση του αναπτυξιακού οφέλους, φιλοδοξώντας να αποτελέσει τη βάση του διαλόγου για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ.

Το υπόμνημα της ΕΣΕΕ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

εξαίρεση του λιανικού εμπορίου από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων,

κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τα νομικά πρόσωπα,

μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των εταιρειών στο 55%, με προοπτική κατάργησής της μέσα στην επόμενη τριετία,

περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά μία ποσοστιαία μονάδα από το 2027,

έκπτωση 10% στον φόρο εισοδήματος για τις συνεπείς επιχειρήσεις που εξοφλούν εμπρόθεσμα και εφάπαξ τις υποχρεώσεις τους,

επέκταση του έμμεσου αφορολόγητου ορίου των 8.636 ευρώ και στους μη μισθωτούς.

Στο υπόμνημα περιλαμβάνονται ακόμη ειδικές παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές. Η ΕΣΕΕ ζητά την πλήρη επαναφορά των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, τη βελτίωση του Μεταφορικού Ισοδύναμου και τη θέσπιση κινήτρων για την αντιμετώπιση της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, προτείνει τη θεσμοθέτηση του καθεστώτος «Τουριστικής Εμπορικής Επιχείρησης», καθώς και την επαναφορά της απαλλαγής από τα διόδια για τις επιχειρήσεις της Θράκης, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους.

Παράλληλα, προτείνεται η θέσπιση ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού, η εφαρμογή της αρχής «Once Only» στις συναλλαγές με το Δημόσιο, η προστασία των επιχειρήσεων από πρόστιμα που οφείλονται σε τεχνικές δυσλειτουργίες των κρατικών πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και η αυτόματη τριετής παράταση των επαγγελματικών μισθώσεων για συνεπείς επιχειρήσεις.

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