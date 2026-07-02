Ασφυκτικός κλοιός για τις μικρές επιχειρήσεις το ενεργειακό κόστος και οι ακριβές πρώτες ύλες

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Άννα Διανά
Πέμπτη, 02/07/2026 - 08:00
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Ενέργεια και πρώτες ύλες εξακολουθούν να συνθέτουν το πιο «βαρύ» δίδυμο κόστους για τις μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις, την ώρα που η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η γραφειοκρατία και η έλλειψη εργαζομένων προσθέτουν νέα εμπόδια στην ανάπτυξή τους.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται σε έρευνα της KPMG που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας σε δείγμα 382 επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων όπως τα αρτοποιία, τα συνεργεία αυτοκινήτων, οι κατασκευές, οι αλουμινοκατασκευές, τα μηχανουργεία, η κλωστοϋφαντουργία, η αργυροχρυσοχοΐα, οι γραφικές τέχνες και τα τρόφιμα.

Ειδικότερα, έξι στις δέκα επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με σημαντικές αυξήσεις στο κόστος των πρώτων υλών, ενώ για συγκεκριμένους κλάδους της βιοτεχνίας η επιβάρυνση από το ενεργειακό κόστος έφτασε ακόμη και το 80% μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή, έξι στις δέκα επιχειρήσεις αναφέρουν ότι δεν μπορούν να μετακυλίσουν το αυξημένο κόστος στους πελάτες τους, γεγονός που συμπιέζει τα περιθώρια κέρδους και περιορίζει την ανταγωνιστικότητά τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 65% των συμμετεχόντων στην έρευνα αναφέρει πως η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα επιβάρυνσης, ενώ το 51% επισημαίνει το ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, το 69% καταγράφει σημαντική αύξηση του κόστους πρώτων υλών την τελευταία διετία, το 65% θεωρεί ότι το ενεργειακό κόστος επηρεάζει καθοριστικά τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του, ενώ έξι στις δέκα επιχειρήσεις δηλώνουν ότι αδυνατούν να μετακυλίσουν το αυξημένο κόστος στους πελάτες τους, με αποτέλεσμα να συρρικνώνονται τα περιθώρια κέρδους. Επιπλέον, το 54% αναφέρει ότι έχει περιορίσει την παραγωγή ή τη λειτουργία της επιχείρησής του εξαιτίας της ενεργειακής επιβάρυνσης.

Πέρα από το αυξημένο κόστος λειτουργίας, η έρευνα αναδεικνύει ως δεύτερη μεγάλη πρόκληση τη δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Συγκεκριμένα, το 77% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει εμπόδια στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και τραπεζικό δανεισμό. Αναλυτικότερα, το 62% των επιχειρήσεων αναζήτησε τραπεζική χρηματοδότηση τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο το 27% των αιτημάτων απορρίφθηκε. Οι κυριότεροι λόγοι που αναφέρονται είναι τα υψηλά επιτόκια, τα αυστηρά πιστοδοτικά κριτήρια και οι χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης.

Εκτός από τη χρηματοδότηση, σημαντικό βάρος στη λειτουργία των επιχειρήσεων εξακολουθεί να προσθέτει η γραφειοκρατία, η οποία απορροφά πολύτιμο χρόνο και πόρους από την παραγωγική δραστηριότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 34% των επιχειρήσεων αφιερώνει περισσότερες από δέκα ώρες κάθε μήνα για την εκπλήρωση διοικητικών και κανονιστικών υποχρεώσεων, ενώ μόλις το 13% αξιολογεί ως ιδιαίτερα αποτελεσματικές τις βασικές ψηφιακές πλατφόρμες του Δημοσίου.

Την ίδια ώρα σε δύσκολη «εξίσωση» αναδεικνύεται το θέμα της εξεύρεσης κατάλληλου προσωπικού. Εδικότερα:

  • Το 62% αναφέρει ότι η έλλειψη προσωπικού επηρεάζει την παραγωγική δυνατότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης.
  • Το 79% έχει αναγκαστεί να περιορίσει δραστηριότητες λόγω δυσκολίας εύρεσης εργαζομένων.
  • Για το 51% το πρόβλημα συνδέεται με τη χαμηλή διαθεσιμότητα προσωπικού.
  • Για το 30% με την έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων.

Θετικό ισοζύγιο εγγραφών- διαγραφών επιχειρήσεων στο πρώτο πεντάμηνο

Με αφορμή τα αποτελέσματα της έρευνας ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Κωνσταντίνος Δαμίγος τόνισε ότι οι επιχειρήσεις δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση. «Ζητούν, όπως είπε, λιγότερη γραφειοκρατία, δικαιότερη φορολογία, ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, αποτελεσματικότερη στήριξη στην αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού και ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον».

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου το ΒΕΑ παρουσίασε στοιχεία για την πορεία της επιχειρηματικότητας κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα οποία καταγράφεται θετικό ισοζύγιο εγγραφών-διαγραφών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 674 νέες εγγραφές και 276 διαγραφές, έναντι 685 εγγραφών και 302 διαγραφών το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Στις πρώτες θέσεις των νέων εγγραφών βρίσκονται οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι κατασκευές κτιρίων και οικοδομικές εργασίες, οι υδραυλικές εγκαταστάσεις και τα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων.

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