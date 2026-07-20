Επτά τρόποι για να διατηρήσετε το ψυγείο σας δροσερό στον καύσωνα

Μερικές απλές κινήσεις, όπως ο καθαρισμός της σκόνης και η σωστή οργάνωση των τροφίμων, μπορούν να προστατεύσουν το ψυγείο σας και να κρατήσουν τον λογαριασμό του ρεύματος χαμηλά.

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού επιβαρύνουν σημαντικά τη λειτουργία του ψυγείου, αναγκάζοντάς το να δουλεύει ασταμάτητα για να συντηρήσει τα τρόφιμα.

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία ξεπερνά τους 32°C, η συσκευή ζορίζεται, η κατανάλωση ρεύματος εκτοξεύεται και η εσωτερική θερμοκρασία κινδυνεύει να ανέβει πάνω από το ασφαλές όριο των 5°C.

Πώς να βοηθήσετε το ψυγείο σας να αποδώσει καλύτερα

Δώστε του χώρο να «αναπνεύσει»: Μην κολλάτε το ψυγείο στον τοίχο. Αφήστε μια απόσταση περίπου 2,5 εκατοστών γύρω από τη συσκευή και κυρίως στο πίσω μέρος. Η σωστή κυκλοφορία του αέρα γύρω από τις πίσω υποδοχές εμποδίζει την υπερθέρμανση και βοηθά το ψυγείο να παραμένει δροσερό.

Καθαρίστε το μέσα και έξω: Η συσσωρευμένη σκόνη είναι ο εχθρός της απόδοσης. Βγάλτε το ψυγείο από την πρίζα, τραβήξτε το μπροστά και καθαρίστε προσεκτικά με μια ηλεκτρική σκούπα ή βουρτσάκι τις πίσω σχάρες και τους αεραγωγούς του συμπιεστή στο κάτω μέρος. Αν αυτοί οι αεραγωγοί φράξουν, η εσωτερική θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει.

Μην υπερφορτώνετε τα ράφια: Όταν στοιβάζετε τα τρόφιμα το ένα πάνω στο άλλο, μπλοκάρετε τη ροή του κρύου αέρα. Αφήνετε πάντα κενά ανάμεσα στα σκεύη και τα προϊόντα, και μην γεμίζετε ποτέ το ψυγείο μέχρι πάνω, ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα σε κάθε ράφι.

Προσοχή στη θέση της συσκευής: Αν σχεδιάζετε τώρα την κουζίνα σας ή αν έχετε τη δυνατότητα μετακίνησης, κρατήστε το ψυγείο μακριά από πηγές θερμότητας όπως ο φούρνος, το καλοριφέρ ή ο θερμοσίφωνας. Δίπλα σε αυτές τις συσκευές, το ψυγείο αναγκάζεται να καταναλώνει διπλάσιο ρεύμα.

Μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή: Κάθε φορά που ανοίγετε την πόρτα, ο πολύτιμος παγωμένος αέρας δραπετεύει και τη θέση του παίρνει η ζέστη του δωματίου. Σκεφτείτε τι θέλετε να πάρετε προτού ανοίξετε το ψυγείο και κλείστε το όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Ελέγξτε τα λάστιχα της πόρτας: Αν τα λάστιχα έχουν φθαρεί, έχουν σκιστεί ή έχουν σκληρύνει στις γωνίες, ο κρύος αέρας διαφεύγει συνεχώς. Μπορείτε να ελέγξετε τη στεγανότητά τους και, αν χρειαστεί, να τα αντικαταστήσετε εύκολα και οικονομικά μόνοι σας, εξασφαλίζοντας ότι η πόρτα σφραγίζει ερμητικά.

Χρησιμοποιήστε πάγο σε έκτακτη ανάγκη: Αν νιώθετε ότι το ψυγείο δυσκολεύεται υπερβολικά τις ημέρες του καύσωνα, τοποθετήστε ένα μπολ με πάγο στο πάνω ράφη. Επίσης, αν θέλετε να ξεπαγώσετε τρόφιμα από την κατάψυξη, κάντε το μέσα στη συντήρηση. Η ψύξη που αποδεσμεύουν τα παγωμένα τρόφιμα βοηθά τον εσωτερικό χώρο να παραμείνει κρύος, ξεκουράζοντας το μοτέρ.

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