ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γιάννης Τριήρης: Η «επιλεκτική μνήμη» του πρωθυπουργού και το «καθεστωτικό» όραμα της 3ης θητείας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/07/2026 - 06:50
Οι ενστάσεις των ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών στην αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 06:49
Πράσινο φως στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 06:46
Τελικά καταστρέφει την μπαταρία του κινητού σου η ολονύχτια φόρτιση;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/07/2026 - 06:46
Πώς να δροσίσετε το υπνοδωμάτιο με μια βρεγμένη πετσέτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/07/2026 - 06:46
Ενισχύεται ο στρατηγικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/07/2026 - 17:58
Γιάννης Τριήρης: Το επικοινωνιακό μπάζωμα του Κράτους Δικαίου
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/07/2026 - 06:52
Αποθήκευση: Ενστάσεις του ΕΣΣΑΗΕ για τα έσοδα του 2026 και το πλαίσιο λειτουργίας των έργων
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/07/2026 - 06:50
Ρεύμα: Η ακτινογραφία των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ποιοι πληρώνουν το κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/07/2026 - 06:48
Επισκευή ή αγορά νέου ψυγείου: Τι συμφέρει την τσέπη σας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/07/2026 - 06:47
Η ρύθμιση του κλιματιστικού που «εκτοξεύει» τον λογαριασμό ρεύματος στον καύσωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/07/2026 - 06:47
Επτά τρόποι για να διατηρήσετε το ψυγείο σας δροσερό στον καύσωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/07/2026 - 06:47
Τι σημαίνουν τα BTU στα κλιματιστικά;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/07/2026 - 07:00
Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία για το κλιματιστικό; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/07/2026 - 07:00
Η Ελλάδα της «ανάπτυξης» που τρώει τις αποταμιεύσεις της
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/07/2026 - 06:58
Καύσιμα: Προς τα 2 ευρώ η αμόλυβδη παρά την έκπτωση στην αντλία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/07/2026 - 06:56
Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Παράταση έως το τέλος του 2026 και επιπλέον 10 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
17/07/2026 - 06:49
Χρειάζονται όλα τα φορητά κλιματιστικά σωλήνα εξαγωγής;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/07/2026 - 06:49
Πέντε πράγματα που μπορείτε να κάνετε με το router σας - και δεν είχατε ιδέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/07/2026 - 06:49
Γιάννης Τριήρης: Στον πάτο της Ευρώπης το ΕΣΥ, στα ύψη η κυβερνητική προπαγάνδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/07/2026 - 06:41
Φωτοβολταϊκά: Αποζημιώσεις για τις περικοπές και αλλαγές σε αυτοκατανάλωση και ανακύκλωση ζητά ο ΣΕΦ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/07/2026 - 06:40
Η Ελλάδα δεύτερη στην Ευρώπη και τρίτη στον κόσμο στα φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/07/2026 - 06:38
Ποια θερμοκρασία επιλέγει ένας ειδικός των κλιματιστικών για τον ύπνο;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/07/2026 - 06:43
Τέλος το air condition στην Βρετανία; Τι ισχύει με τους περιορισμούς στην εγκατάσταση κλιματιστικών
ΚΟΣΜΟΣ
16/07/2026 - 06:43
ΣΕΦ: Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών 2026-2030 - Οδικός Χάρτης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/07/2026 - 15:35
Greenpeace: Τα ελληνικά σπίτια μετατρέπονται σε θερμικές παγίδες τα καλοκαίρια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/07/2026 - 15:18
Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τις Πρότυπες Συμβάσεις για τη σύνδεση Μονάδων Βιομεθανίου με το ΕΣΜΦΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/07/2026 - 14:58
Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/07/2026 - 14:15
Σταύρος Παπασταύρου: Υπεγράφη σήμερα το ΠΔ για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1-Νότιες Κυκλάδες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/07/2026 - 13:34
Διεύρυνση κριτηρίων επιλεξιμότητας για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση στις κλειστές κατοικίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/07/2026 - 13:10

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επτά τρόποι για να διατηρήσετε το ψυγείο σας δροσερό στον καύσωνα

Επτά τρόποι για να διατηρήσετε το ψυγείο σας δροσερό στον καύσωνα
Pexels
Newsroom
Δευτέρα, 20/07/2026 - 06:47
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Μερικές απλές κινήσεις, όπως ο καθαρισμός της σκόνης και η σωστή οργάνωση των τροφίμων, μπορούν να προστατεύσουν το ψυγείο σας και να κρατήσουν τον λογαριασμό του ρεύματος χαμηλά.

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού επιβαρύνουν σημαντικά τη λειτουργία του ψυγείου, αναγκάζοντάς το να δουλεύει ασταμάτητα για να συντηρήσει τα τρόφιμα.

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία ξεπερνά τους 32°C, η συσκευή ζορίζεται, η κατανάλωση ρεύματος εκτοξεύεται και η εσωτερική θερμοκρασία κινδυνεύει να ανέβει πάνω από το ασφαλές όριο των 5°C.

Πώς να βοηθήσετε το ψυγείο σας να αποδώσει καλύτερα

Δώστε του χώρο να «αναπνεύσει»: Μην κολλάτε το ψυγείο στον τοίχο. Αφήστε μια απόσταση περίπου 2,5 εκατοστών γύρω από τη συσκευή και κυρίως στο πίσω μέρος. Η σωστή κυκλοφορία του αέρα γύρω από τις πίσω υποδοχές εμποδίζει την υπερθέρμανση και βοηθά το ψυγείο να παραμένει δροσερό.

Καθαρίστε το μέσα και έξω: Η συσσωρευμένη σκόνη είναι ο εχθρός της απόδοσης. Βγάλτε το ψυγείο από την πρίζα, τραβήξτε το μπροστά και καθαρίστε προσεκτικά με μια ηλεκτρική σκούπα ή βουρτσάκι τις πίσω σχάρες και τους αεραγωγούς του συμπιεστή στο κάτω μέρος. Αν αυτοί οι αεραγωγοί φράξουν, η εσωτερική θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει.

Μην υπερφορτώνετε τα ράφια: Όταν στοιβάζετε τα τρόφιμα το ένα πάνω στο άλλο, μπλοκάρετε τη ροή του κρύου αέρα. Αφήνετε πάντα κενά ανάμεσα στα σκεύη και τα προϊόντα, και μην γεμίζετε ποτέ το ψυγείο μέχρι πάνω, ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα σε κάθε ράφι.

Προσοχή στη θέση της συσκευής: Αν σχεδιάζετε τώρα την κουζίνα σας ή αν έχετε τη δυνατότητα μετακίνησης, κρατήστε το ψυγείο μακριά από πηγές θερμότητας όπως ο φούρνος, το καλοριφέρ ή ο θερμοσίφωνας. Δίπλα σε αυτές τις συσκευές, το ψυγείο αναγκάζεται να καταναλώνει διπλάσιο ρεύμα.

Μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή: Κάθε φορά που ανοίγετε την πόρτα, ο πολύτιμος παγωμένος αέρας δραπετεύει και τη θέση του παίρνει η ζέστη του δωματίου. Σκεφτείτε τι θέλετε να πάρετε προτού ανοίξετε το ψυγείο και κλείστε το όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Ελέγξτε τα λάστιχα της πόρτας: Αν τα λάστιχα έχουν φθαρεί, έχουν σκιστεί ή έχουν σκληρύνει στις γωνίες, ο κρύος αέρας διαφεύγει συνεχώς. Μπορείτε να ελέγξετε τη στεγανότητά τους και, αν χρειαστεί, να τα αντικαταστήσετε εύκολα και οικονομικά μόνοι σας, εξασφαλίζοντας ότι η πόρτα σφραγίζει ερμητικά.

Χρησιμοποιήστε πάγο σε έκτακτη ανάγκη: Αν νιώθετε ότι το ψυγείο δυσκολεύεται υπερβολικά τις ημέρες του καύσωνα, τοποθετήστε ένα μπολ με πάγο στο πάνω ράφη. Επίσης, αν θέλετε να ξεπαγώσετε τρόφιμα από την κατάψυξη, κάντε το μέσα στη συντήρηση. Η ψύξη που αποδεσμεύουν τα παγωμένα τρόφιμα βοηθά τον εσωτερικό χώρο να παραμείνει κρύος, ξεκουράζοντας το μοτέρ.

Πηγή: Which?

Τελευταία τροποποίηση στις 20/07/2026 - 06:47
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΑΠΕΕΠ: Νέος σύνδεσμος λήψης παραστατικών παραγωγών
ΔΑΠΕΕΠ: Νέος σύνδεσμος λήψης παραστατικών παραγωγών 14 Ιουλίου 2026
Γ. Μπρατάκος: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής Αλυσίδας–Ιστορική ευκαιρία για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας 15 Ιουλίου 2026
Γ. Μπρατάκος: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής Αλυσίδας–Ιστορική ευκαιρία για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επισκευή ή αγορά νέου ψυγείου: Τι συμφέρει την τσέπη σας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επισκευή ή αγορά νέου ψυγείου: Τι συμφέρει την τσέπη σας;

Ευρώπη: 10.000 θάνατοι στη διάρκεια του καύσωνα στα τέλη Ιουνίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρώπη: 10.000 θάνατοι στη διάρκεια του καύσωνα στα τέλη Ιουνίου

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε πολύ άδειο χώρο στην κατάψυξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε πολύ άδειο χώρο στην κατάψυξη

Ο Ιούνιος ήταν ο θερμότερος στα χρονικά στη δυτική Ευρώπη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Ιούνιος ήταν ο θερμότερος στα χρονικά στη δυτική Ευρώπη

Το κόλπο της Κίνας για να ρίχνει την θερμοκρασία έως 8 βαθμούς: Πώς δροσίζει ολόκληρες πόλεις
ΚΟΣΜΟΣ

Το κόλπο της Κίνας για να ρίχνει την θερμοκρασία έως 8 βαθμούς: Πώς δροσίζει ολόκληρες πόλεις

Τι σημαίνει η «λειτουργία διακοπών» στο ψυγείο: Πώς να την χρησιμοποιείτε για οικονομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τι σημαίνει η «λειτουργία διακοπών» στο ψυγείο: Πώς να την χρησιμοποιείτε για οικονομία