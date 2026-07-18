Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία για το κλιματιστικό; Οι ειδικοί απαντούν

Οι ειδικοί στα συστήματα ψύξης και θέρμανσης (HVAC) συνιστούν να ρυθμίζετε το θερμοστάτη σας μεταξύ 23°C και 24°C κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Αν το σπίτι σας εξακολουθεί να μην σας προσφέρει άνεση, η πραγματική αιτία μπορεί να κρύβεται στην κακή μόνωση, την υγρασία, τα προβλήματα στη ροή του αέρα ή στην ελλειπή συντήρηση του κλιματιστικού.

Την ίδια ώρα, οι συνεχείς αλλαγές στη θερμοκρασία, οι υπερβολικά χαμηλές ρυθμίσεις και το κλείσιμο των περσίδων σε δωμάτια που δεν χρησιμοποιούνται, επιβαρύνουν το σύστημα και αυξάνουν το κόστος κατανάλωσης.

Η ιδανική θερμοκρασία για το καλοκαίρι

Οι ειδικοί εξηγούν πως δεν υπάρχει μία ενιαία ρύθμιση για όλους. Παρόλα αυτά, είναι καλό να έχουμε μια κοινή βάση εκκίνησης.

«Στις περισσότερες περιπτώσεις, προτείνω να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη γύρω στους 24°C το καλοκαίρι, ώστε να πετυχαίνετε μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην άνεση, τον έλεγχο της υγρασίας και την ενεργειακή απόδοση», αναφέρει ο Steve Clemente, πρόεδρος και COO της One Hour Heating & Air Conditioning. «Αν το σύστημα λειτουργεί σωστά και το σπίτι έχει καλή μόνωση, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες θα νιώθουν άνετα σε αυτή τη θερμοκρασία, χωρίς να καταπονούν άσκοπα το κλιματιστικό».

«Συνήθως συμβουλεύω τον κόσμο να κρατά τον θερμοστάτη μεταξύ 23°C και 24.5°C», σημειώνει, από την πλευρά του, ο Jody Wright, διευθυντής σέρβις και ιδιοκτήτης της Wright Home Services.

«Σε αυτό το εύρος, το σπίτι παραμένει δροσερό χωρίς το κλιματιστικό να δουλεύει ασταμάτητα όλη μέρα. Παράλληλα, απομακρύνει αποτελεσματικά την υγρασία από τον αέρα, κάτι που επηρεάζει την αίσθηση της άνεσης πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε».

Έχετε υπόψη σας ότι οι ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα διαφέρουν από τις κανονικές καλοκαιρινές ημέρες. Αν ρυθμίσετε τη θερμοκρασία πολύ ψηλά όταν δεν υπάρχει καύσωνας, το σπίτι ενδέχεται να μην αποβάλει αρκετή υγρασία.

«Ένα κλιματιστικό που λειτουργεί σωστά βοηθά στην απομάκρυνση της υπερβολικής υγρασίας, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα άνεσης», εξηγεί ο Clemente.

Ο Wright προειδοποιεί, τέλος, ότι οι υπερβολικά χαμηλές ρυθμίσεις καταπονούν το σύστημα, οδηγώντας σε υψηλότερους λογαριασμούς ρεύματος και πρόωρη φθορά της συσκευής.

Παράγοντες που επηρεάζουν την άνεση

Είναι εντυπωσιακό το πόσο πολύ επηρεάζουν την αίσθησή μας η κατασκευή του σπιτιού και ο τρόπος ζωής μας.

«Δύο σπίτια με την ίδια ακριβώς ρύθμιση στον θερμοστάτη μπορούν να έχουν τελείως διαφορετική αίσθηση, ανάλογα με τη μόνωση και τη ροή του αέρα», εξηγεί ο Wright.

«Η υγρασία είναι ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας, καθώς ένα σπίτι μπορεί να είναι δροσερό αλλά το αίσθημα δυσφορίας να παραμένει - αν, για παράδειγμα, ο αέρας "κολλάει"».

Σημειώνει επίσης ότι τα σπίτια με ψηλά ταβάνια ή έντονη κινητικότητα μπορεί να χρειάζονται διαφορετικές ρυθμίσεις, καθώς το κλιματιστικό δουλεύει περισσότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο Clemente προσθέτει μερικούς ακόμη παράγοντες:

Το άμεσο ηλιακό φως: Ειδικά μέσα από μεγάλα ή παλιά παράθυρα, μπορεί να ανεβάσει σημαντικά την εσωτερική θερμοκρασία.

Ειδικά μέσα από μεγάλα ή παλιά παράθυρα, μπορεί να ανεβάσει σημαντικά την εσωτερική θερμοκρασία. Η διαρρύθμιση και οι συνήθειες: Ο αριθμός των ενοίκων, το μαγείρεμα και οι συσκευές που εκλύουν θερμότητα επιβαρύνουν το σύστημα.

Η σωστή επιλογή μεγέθους του κλιματιστικού (BTU) και η βελτιστοποίηση της ροής του αέρα με τη βοήθεια ενός επαγγελματία μπορούν να εξασφαλίσουν σταθερή θερμοκρασία χωρίς υπερβολική κατανάλωση.

Πηγή: Real Simple