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Χρειάζονται όλα τα φορητά κλιματιστικά σωλήνα εξαγωγής;

Χρειάζονται όλα τα φορητά κλιματιστικά σωλήνα εξαγωγής;
Pexels
Newsroom
Παρασκευή, 17/07/2026 - 06:49
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Σκέφτεστε να αγοράσετε φορητό κλιματιστικό αλλά σας προβληματίζει ο σωλήνας εξαγωγής; Μάθετε πώς λειτουργούν οι διαφορετικοί τύποι συσκευών.

Τα φορητά κλιματιστικά κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην αγορά, αποτελώντας ιδανική λύση - ειδικά για όσους νοικιάζουν σπίτι.

Σε αντίθεση με τα κεντρικά συστήματα, μια φορητή μονάδα συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα σε μία συμπαγή συσκευή. Ωστόσο, η ανάγκη εξαγωγής του αέρα από το παράθυρο παραμένει ένα από τα βασικά ερωτήματα των καταναλωτών.

Η απάντηση είναι απλή: για να ψυχθεί σωστά ένας χώρος, τα παραδοσιακά φορητά κλιματιστικά που λειτουργούν με ψυκτικό υγρό πρέπει υποχρεωτικά να διοχετεύουν τον θερμό αέρα έξω από το δωμάτιο.

Αν η συσκευή δεν αερίζεται εξωτερικά, η θερμότητα και η υγρασία που αφαιρούνται κατά τη διαδικασία ψύξης θα επιστρέφουν στο δωμάτιο, κάνοντάς το ακόμα πιο ζεστό.

Η εναλλακτική των «φορητών κλιματιστικών» χωρίς σωλήνα

Στην αγορά υπάρχουν συσκευές που διαφημίζονται ως φορητά κλιματιστικά χωρίς σωλήνα, οι οποίες όμως λειτουργούν με τελείως διαφορετικό τρόπο.

Πρόκειται για τα γνωστά μας air coolers. Οι συσκευές αυτές δεν χρησιμοποιούν ψυκτικό υγρό. Αντίθετα, διαθέτουν μια δεξαμενή που γεμίζει με κρύο νερό και ένας ανεμιστήρας διοχετεύει τον αέρα μέσα από υγρά πάνελ, προσφέροντας μια αίσθηση δροσιάς.

Αυτός ο τύπος κλιματιστικού είναι απλούστερος και οικονομικότερος, αλλά η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται άμεσα από το κλίμα: Το air cooler είναι ιδανικό μόνο για ξηρές περιοχές με χαμηλά επίπεδα υγρασίας.

Η μάχη της υγρασίας και της απόδοσης

Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων εντοπίζεται στη διαχείριση της υγρασίας.

Τα air coolers προσθέτουν υγρασία στον χώρο, αυξάνοντάς την έως και 3% για κάθε βαθμό πτώσης της θερμοκρασίας. Αν η σχετική υγρασία του περιβάλλοντος είναι ήδη υψηλή, η απόδοσή τους εκμηδενίζεται.

Αντίθετα, τα κλιματιστικά με ψυκτικό υγρό και σωλήνα αφαιρούν την υγρασία από τον αέρα, αποβάλλοντάς την προς τα έξω μαζί με τον ζεστό αέρα. Το νερό που συγκεντρώνεται από την υγροποίηση είτε μαζεύεται σε εσωτερικό δοχείο που χρειάζεται άδειασμα, είτε εξατμίζεται αυτόματα σε πιο εξελιγμένα μοντέλα.

Συνεπώς, αν αναζητάτε πραγματική ψύξη για τις ζεστές και υγρές ημέρες του καλοκαιριού, η επιλογή μιας μονάδας με σωλήνα εξαγωγής είναι μονόδρομος.

Οι συσκευές χωρίς σωλήνα μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση μόνο σε πολύ ξηρά κλίματα, λειτουργώντας περισσότερο ως ενισχυμένοι ανεμιστήρες παρά ως πραγματικά κλιματιστικά.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 17/07/2026 - 06:49
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