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Ρεύμα: Η ακτινογραφία των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ποιοι πληρώνουν το κόστος

Ρεύμα: Η ακτινογραφία των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ποιοι πληρώνουν το κόστος
Άννα Διανά
Δευτέρα, 20/07/2026 - 06:48
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Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές παραμένουν μία από τις μεγαλύτερες πληγές της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Παρά τη μείωσή τους το 2025, σχεδόν 3 δισ. ευρώ παραμένουν ανείσπρακτα, τροφοδοτώντας τον πιστωτικό κίνδυνο των προμηθευτών και επιβαρύνοντας, έμμεσα, τους συνεπείς καταναλωτές.

Τις επισημάνσεις αυτές τις κάνει η ΡΑΑΕΥ στην ετήσια έκθεση για τη Λιανική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 2025, σημειώνοντας ότι το βάρος των ληξιπρόθεσμων συνεχίζει να τροφοδοτεί τον πιστωτικό κίνδυνο των προμηθευτών και να μετακυλίεται, έμμεσα, στους συνεπείς καταναλωτές μέσω του κόστους προμήθειας.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, στις 31 Δεκεμβρίου 2025 οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές διαμορφώθηκαν σε 2,975 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 1,45 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε ενεργούς πελάτες, ενώ ακόμη μεγαλύτερο ποσό, 1,525 δισ. ευρώ, αφορά καταναλωτές που έχουν ήδη αποχωρήσει από τον προμηθευτή τους, αφήνοντας ανεξόφλητους λογαριασμούς.

Σχεδόν 2,9 εκατομμύρια παροχές, σε σύνολο περίπου 7,2 εκατομμυρίων πανελλαδικά, εμφανίζουν ανεξόφλητους λογαριασμούς. Με άλλα λόγια, σχεδόν τέσσερις στις δέκα παροχές ηλεκτρικού ρεύματος συνδέονται με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η ΡΑΑΕΥ επισημαίνει ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται σε ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά εκτείνεται σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, από μικρές επιχειρήσεις έως μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Ξεχωριστή πρόκληση για τους προμηθευτές αποτελεί η ανάκτηση των οφειλών από πελάτες που έχουν ήδη αλλάξει πάροχο. Πρόκειται για περισσότερα από τα μισά ληξιπρόθεσμα χρέη της αγοράς, τα οποία είναι σημαντικά δυσκολότερο να εισπραχθούν, καθώς μετά τη μετακίνηση του καταναλωτή περιορίζονται τα διαθέσιμα εργαλεία είσπραξης. Αντίθετα, οι ενεργοί πελάτες μπορούν να ενταχθούν σε διακανονισμούς ή άλλες διαδικασίες ρύθμισης. Η ΡΑΑΕΥ χαρακτηρίζει τις απαιτήσεις από πρώην πελάτες ως μία από τις σημαντικότερες πηγές πιστωτικού κινδύνου για τις εταιρείες προμήθειας.

Το μεγαλύτερο βάρος εξακολουθεί να συγκεντρώνεται στη Χαμηλή Τάση, όπου βρίσκονται τα περισσότερα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές της συγκεκριμένης κατηγορίας υπερβαίνουν τα 2,1 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 80% του συνόλου της αγοράς.

Οι οφειλές των εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών στη Χαμηλή Τάση, ανέρχονται σε περίπου 819 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 607 εκατ. ευρώ προέρχονται από πελάτες που έχουν ήδη αλλάξει προμηθευτή, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα του λεγόμενου «ενεργειακού τουρισμού» παραμένει έντονο. Παράλληλα, η κατηγορία «Άλλη Χρήση» εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές 493,5 εκατ. ευρώ μόνο για τους ενεργούς πελάτες.

Στη Μέση Τάση οι συνολικές ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις διαμορφώνονται σε περίπου 633 εκατ. ευρώ, ενώ στην Υψηλή Τάση περιορίζονται σε περίπου 214 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την έκθεση της ΡΑΑΕΥ, το σχετικό κόστος αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε περίπου 59 ευρώ/MWh ή περίπου 6 λεπτά/KWh. Από αυτά, περίπου 2,8 λεπτά/kwh αποδίδονται στις οφειλές των ενεργών πελατών και περισσότερο από 3 λεπτά στις απαιτήσεις από πελάτες που έχουν ήδη αποχωρήσει. Ουσιαστικά, μέρος του κόστους των ανεξόφλητων λογαριασμών ενσωματώνεται στο συνολικό κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, επιβαρύνοντας τελικά τους συνεπείς καταναλωτές.

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