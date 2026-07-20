Η ρύθμιση του κλιματιστικού που «εκτοξεύει» τον λογαριασμό ρεύματος στον καύσωνα

Στην προσπάθειά τους να δροσίσουν γρήγορα το σπίτι κατά τη διάρκεια του καύσωνα, πολλοί καταφεύγουν σε ακραίες ρυθμίσεις του θερμοστάτη, με… οδυνηρές συνέπειες για τον λογαριασμό ρεύματος.

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου θέρμανσης και κλιματισμού (HVAC), το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι χρήστες είναι να ρυθμίζουν το κλιματιστικό στην πιο χαμηλή θερμοκρασία και να το ξεχνούν εκεί.

Υπάρχει η λανθασμένη εντύπωση ότι με αυτόν τον τρόπο ο χώρος θα κρυώσει πιο γρήγορα. Στην πραγματικότητα, το σύστημα λειτουργεί με τον ίδιο ρυθμό, αλλά καταναλώνει υπερβολική ενέργεια προσπαθώντας να φτάσει σε μια εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία, την οποία συχνά δεν μπορεί καν να προσεγγίσει.

Για να εξοικονομήσετε χρήματα, προτείνεται η ρύθμιση του θερμοστάτη στην υψηλότερη δυνατή θερμοκρασία που σας προσφέρει άνεση.

Είναι ωφέλιμο, παράλληλα, να αυξάνετε τη θερμοκρασία-στόχο τις ώρες που λείπετε από το σπίτι και να αποφεύγετε τη χρήση του κλιματιστικού κατά τις ώρες αιχμής, όταν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος είναι υψηλότερες.

Η σημασία της τακτικής συντήρησης

Η αποδοτικότητα του κλιματιστικού συνδέεται άμεσα με την κατάσταση της συσκευής. Η τακτική αντικατάσταση ή ο καθαρισμός των φίλτρων είναι απαραίτητος. Για τα κοινά φίλτρα πάχους μίας ίντσας, η αλλαγή πρέπει να γίνεται κάθε τρεις μήνες, ενώ για τα παχύτερα φίλτρα κάθε έξι έως δώδεκα μήνες.

Αντίστοιχη φροντίδα απαιτείται και για τα φίλτρα των φορητών μονάδων ή των κλιματιστικών παραθύρου.

Η χαμηλή πίεση του ψυκτικού υγρού μπορεί επίσης να μειώσει δραματικά την απόδοση, καθιστώντας απαραίτητο τον έλεγχο και τη συντήρηση από αδειούχο τεχνικό.

Φυσική προστασία από τη ζέστη

Η μείωση του θερμικού φορτίου του κτιρίου βοηθά το κλιματιστικό να λειτουργεί πιο ξεκούραστα και οικονομικά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, είναι σημαντικό να κρατάτε κλειστά τα παντζούρια και τις κουρτίνες για να εμποδίζετε την είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας.

Επιπλέον, συνιστάται η αποφυγή δραστηριοτήτων που παράγουν θερμότητα στο εσωτερικό του σπιτιού, όπως η χρήση του φούρνου για μαγείρεμα, καθώς και η ελαχιστοποίηση της χρήσης ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών και φωτιστικών που εκπέμπουν θερμότητα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Πηγή: thespruce.com