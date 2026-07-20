Αποθήκευση: Ενστάσεις του ΕΣΣΑΗΕ για τα έσοδα του 2026 και το πλαίσιο λειτουργίας των έργων

Στο στόχαστρο του ΕΣΣΑΗΕ μπαίνει η μελέτη του ΔΑΠΕΕΠ για τα εκτιμώμενα έσοδα των έργων αποθήκευσης το 2026. Ο Σύνδεσμος κάνει λόγο για υπερεκτίμηση των εσόδων και ζητά αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο.

Ειδικότερα, ο Ελληνικό Σύνδεσμος Συστημάτων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΣΑΗΕ) με επιστολή του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΑΠΕΕΠ σχετικά με τον προσδιορισμό του Εκτιμώμενου Εσόδου Αγορών των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας για το 2026, υποστηρίζει ότι οι παραδοχές της μελέτης απέχουν σημαντικά από τις πραγματικές συνθήκες της ελληνικής αγοράς και ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρές στρεβλώσεις.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το εκτιμώμενο ετήσιο έσοδο που προκύπτει από τη μελέτη αντιστοιχεί σε μέσο μοναδιαίο spread περίπου 215 ευρώ/MWh από το σύνολο των χονδρεμπορικών αγορών, επίπεδο που χαρακτηρίζει υπερβολικά υψηλό σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η υπερεκτίμηση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε αρνητικές μηνιαίες ταμειακές ροές έως την τελική εκκαθάριση των εσόδων, γεγονός που θα δυσκολέψει τις μονάδες αποθήκευσης που λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση να εξυπηρετήσουν τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις, επισημαίνει. Παράλληλα, ζητά από τη ΡΑΑΕΥ και τον ΔΑΠΕΕΠ να δημοσιοποιηθούν τα βασικά τεχνικά στοιχεία, οι παραδοχές της μελέτης και τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων στα οποία βασίστηκε ο υπολογισμός του εκτιμώμενου εσόδου.

Ο ΕΣΣΑΗΕ στρέφει τα πυρά του και στο πλαίσιο συμμετοχής των έργων αποθήκευσης στην Αγορά Εξισορρόπησης, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητα αυστηρούς περιορισμούς. Συγκεκριμένα αναφέρεται στον περιορισμό φόρτισης και εκφόρτισης τέσσερις ώρες πριν και μετά από κάθε ενεργοποίηση, καθώς και στο αυστηρό καθεστώς Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης.

Ειδική αναφορά γίνεται στην προτεινόμενη κατώτατη τιμή των -220 ευρώ/MWh (NCSOCfloor), η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα αυστηρή και ανελαστική, δεδομένης της μεταβλητότητας των τιμών της αγοράς και του γεγονότος ότι βασίζεται σε συνθήκες που ίσχυαν πριν από την ένταξη των έργων αποθήκευσης στην αγορά.

Για τον λόγο αυτό ο Σύνδεσμος ζητεί την επανεξέταση τόσο της συγκεκριμένης τιμής όσο και συνολικά των παραμέτρων εφαρμογής της χρέωσης, τρεις μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής της και αφού θα έχει συνδεθεί επαρκής ισχύς έργων αποθήκευσης ώστε να υπάρχουν πραγματικά δεδομένα λειτουργίας.

Ο ΕΣΣΑΗΕ υποστηρίζει ότι ο ήδη έντονος ανταγωνισμός τόσο στην αγορά ισχύος όσο και στην αγορά ενέργειας εξισορρόπησης οδηγεί σε αισθητά χαμηλότερα πραγματικά έσοδα από εκείνα που προβλέπει η μελέτη, γεγονός που, όπως σημειώνει, δεν δικαιολογεί τις ιδιαίτερα αισιόδοξες εκτιμήσεις για τα συνολικά έσοδα των έργων αποθήκευσης από όλες τις αγορές.

Ένα ακόμη σημείο που αναδεικνύει ο Σύνδεσμος αφορά τη μαθηματική μοντελοποίηση της αγοράς. Όπως επισημαίνεται, η μη ενσωμάτωση της κατάστασης φόρτισης των συστημάτων αποθήκευσης (State of Charge - SoC) στη μαθηματική μοντελοποίηση της ΔΕΠ μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή τεχνικά ανέφικτων προγραμμάτων λειτουργίας. Αυτό, σύμφωνα με την επιστολή, έχει διπλή επίπτωση: αφενός οι παραγωγοί υφίστανται αδικαιολόγητες χρεώσεις αποκλίσεων και στερούνται έσοδα από υπηρεσίες που θα μπορούσαν τεχνικά να παρέχουν και αφετέρου το ίδιο το ηλεκτρικό σύστημα επιβαρύνεται, καθώς απαιτείται ενεργοποίηση ακριβότερων μηχανισμών εξισορρόπησης και εκ νέου κατανομή των μονάδων, αυξάνοντας τελικά το συνολικό κόστος λειτουργίας, το οποίο μετακυλίεται στους καταναλωτές.

Τέλος, ο ΕΣΣΑΗΕ κάνει λόγο για συνθήκες άνισου ανταγωνισμού μεταξύ έργων που συμμετέχουν στην ίδια ομάδα αποθήκευσης. Όπως αναφέρει, τα έργα αποθήκευσης που λειτουργούν χωρίς λειτουργική ενίσχυση (merchant) έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται χωρίς τους τεχνικούς περιορισμούς που επιβάλλονται στα επιδοτούμενα έργα. Αντίθετα, οι σταθμοί που λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση κινδυνεύουν να υποστούν χρεώσεις ή ακόμη και μείωση της ενίσχυσης, εφόσον κατά τον διετή έλεγχο από πιστοποιημένο φορέα διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Όπως αναφέρει, το υφιστάμενο πλαισιο θα πρέπει να επανεξεταστεί καθώς δημιουργεί διαφορετικούς όρους ανταγωνισμού για έργα που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά.