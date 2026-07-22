ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γιάννης Τριήρης: Η «ισχυρή Ελλάδα» που ακόμα εισάγει περισσότερα απ’ όσα παράγει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/07/2026 - 07:01
Δρ. Ιωάννης Σιταράς: Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Ακτών: γιατί οι χαρακτηρισμοί παραλιών πρέπει να βασίζονται σε διαπιστευμένες μετρήσεις
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/07/2026 - 06:57
ΔΕΔΔΗΕ: Περισσότερες ρευματοκλοπές και πρόσθετες δαπάνες αυξάνουν το Επιτρεπόμενο Εσοδο του 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 06:54
Βαρίδι για τις εμπορικές επιχειρήσεις το ενεργειακό κόστος- Πλαφόν στις αυξήσεις ζητά η ΕΣΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 06:51
Γιατί οι τιμές του πετρελαίου δεν ξεπέρασαν τα 200 δολάρια παρά τον πεντάμηνο πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
22/07/2026 - 06:50
Το ένα πράγμα που πρέπει να κάνετε για το κλιματιστικό σας τον Ιούλιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/07/2026 - 06:50
Δεν έχετε κλιματιστικό; Δείτε πώς θα αξιοποιήσετε στο έπακρο τον ανεμιστήρα σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/07/2026 - 06:50
Γιάννης Τριήρης: Η «επιλεκτική μνήμη» του πρωθυπουργού και το «καθεστωτικό» όραμα της 3ης θητείας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/07/2026 - 06:50
Οι ενστάσεις των ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών στην αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 06:49
Πράσινο φως στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 06:46
Τελικά καταστρέφει την μπαταρία του κινητού σου η ολονύχτια φόρτιση;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/07/2026 - 06:46
Πώς να δροσίσετε το υπνοδωμάτιο με μια βρεγμένη πετσέτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/07/2026 - 06:46
Ενισχύεται ο στρατηγικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/07/2026 - 17:58
Γιάννης Τριήρης: Το επικοινωνιακό μπάζωμα του Κράτους Δικαίου
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/07/2026 - 06:52
Αποθήκευση: Ενστάσεις του ΕΣΣΑΗΕ για τα έσοδα του 2026 και το πλαίσιο λειτουργίας των έργων
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/07/2026 - 06:50
Ρεύμα: Η ακτινογραφία των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ποιοι πληρώνουν το κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/07/2026 - 06:48
Επισκευή ή αγορά νέου ψυγείου: Τι συμφέρει την τσέπη σας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/07/2026 - 06:47
Η ρύθμιση του κλιματιστικού που «εκτοξεύει» τον λογαριασμό ρεύματος στον καύσωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/07/2026 - 06:47
Επτά τρόποι για να διατηρήσετε το ψυγείο σας δροσερό στον καύσωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/07/2026 - 06:47
Τι σημαίνουν τα BTU στα κλιματιστικά;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/07/2026 - 07:00
Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία για το κλιματιστικό; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/07/2026 - 07:00
Η Ελλάδα της «ανάπτυξης» που τρώει τις αποταμιεύσεις της
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/07/2026 - 06:58
Καύσιμα: Προς τα 2 ευρώ η αμόλυβδη παρά την έκπτωση στην αντλία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/07/2026 - 06:56
Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Παράταση έως το τέλος του 2026 και επιπλέον 10 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
17/07/2026 - 06:49
Χρειάζονται όλα τα φορητά κλιματιστικά σωλήνα εξαγωγής;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/07/2026 - 06:49
Πέντε πράγματα που μπορείτε να κάνετε με το router σας - και δεν είχατε ιδέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/07/2026 - 06:49
Γιάννης Τριήρης: Στον πάτο της Ευρώπης το ΕΣΥ, στα ύψη η κυβερνητική προπαγάνδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/07/2026 - 06:41
Φωτοβολταϊκά: Αποζημιώσεις για τις περικοπές και αλλαγές σε αυτοκατανάλωση και ανακύκλωση ζητά ο ΣΕΦ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/07/2026 - 06:40
Η Ελλάδα δεύτερη στην Ευρώπη και τρίτη στον κόσμο στα φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/07/2026 - 06:38
Ποια θερμοκρασία επιλέγει ένας ειδικός των κλιματιστικών για τον ύπνο;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/07/2026 - 06:43

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Δεν έχετε κλιματιστικό; Δείτε πώς θα αξιοποιήσετε στο έπακρο τον ανεμιστήρα σας

Δεν έχετε κλιματιστικό; Δείτε πώς θα αξιοποιήσετε στο έπακρο τον ανεμιστήρα σας
Pexels
Newsroom
Τετάρτη, 22/07/2026 - 06:50
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η έξυπνη χρήση του ανεμιστήρα μπορεί να κάνει τη διαφορά στις δύσκολες μέρες του καλοκαιριού.

Δυσκολεύεστε να εργαστείτε και να κοιμηθείτε χωρίς κλιματισμό;

Ο πιστός σας ανεμιστήρας μπορεί να βοηθήσει σημαντικά, αρκεί να τον τοποθετήσετε στο σωστό σημείο και να αποφύγετε κάποιες λανθασμένες συμβουλές που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Ανοιχτά ή κλειστά παράθυρα;

Το αν πρέπει να ανοίγετε τα παράθυρα εξαρτάται από την ώρα της ημέρας, εξηγεί η Μπέκι Τέιλορ, ειδική στη φυσική των κτιρίων.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο τους, είναι προτιμότερο να κρατάτε τα παράθυρα κλειστά και να κατεβάζετε τις τέντες ή τα στόρια στα δωμάτια που βλέπει ο ήλιος, ώστε να εμποδίζετε τη θέρμανση του εσωτερικού αέρα.

Αν έχετε έναν μικρό ανεμιστήρα, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία πού θα τον βάλετε, αρκεί να είναι κοντά σας. Αν διαθέτετε μια μεγάλη και ισχυρή συσκευή, μπορείτε να την τοποθετήσετε στο πιο δροσερό δωμάτιο του σπιτιού και να κατευθύνετε τον αέρα προς τους υπόλοιπους χώρους.

Αντίθετα, τη νύχτα, όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει, είναι χρήσιμο να ανοίγετε ένα παράθυρο και να βάζετε τον ανεμιστήρα δίπλα του να κοιτάζει προς τα μέσα, ώστε να φέρνει τη δροσιά στο δωμάτιο.

Στο σώμα ή στο πρόσωπο;

Το να στρέφετε τον ανεμιστήρα απευθείας στο πρόσωπό σας προσφέρει απλώς μια ψευδαίσθηση δροσιάς, εξηγεί ο καθηγητής φυσιολογίας Μάικ Τίπτον.

Για να μειωθεί πραγματικά η θερμοκρασία σας, ο ανεμιστήρας πρέπει να τοποθετείται σε κάποια απόσταση, ώστε να δημιουργεί ένα ρεύμα αέρα που να καλύπτει ολόκληρο το σώμα. Αυτή η κίνηση διευκολύνει την εξάτμιση του ιδρώτα, που είναι ο φυσικός μηχανισμός του οργανισμού για να αποβάλλει τη ζέστη.

Προσοχή χρειάζεται με τα μικρά παιδιά, καθώς η απευθείας έκθεση στον ανεμιστήρα μπορεί να τους προκαλέσει αφυδάτωση.

Το κόλπο με τον πάγο και το όριο των 35 βαθμών

Μια αποτελεσματική μέθοδος για περισσότερη δροσιά είναι να τοποθετήσετε ένα μπολ με νερό ή πάγο μπροστά από τη συσκευή. Ο αέρας θα εξατμίσει το νερό, απορροφώντας θερμότητα και δροσίζοντας τον χώρο.

Σε καμία περίπτωση όμως μην καλύπτετε τον ανεμιστήρα με βρεγμένες πετσέτες, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος βραχυκυκλώματος.

Τέλος, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι όταν η εσωτερική θερμοκρασία του σπιτιού ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ο ανεμιστήρας σταματά να είναι ωφέλιμος. Σε τόσο ακραίες συνθήκες, αντί να μας δροσίζει, μεταφέρει περισσότερη θερμότητα πάνω στο δέρμα μας, οπότε η χρήση του πρέπει να αποφεύγεται.

Πηγή: BBC

Τελευταία τροποποίηση στις 22/07/2026 - 06:50
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τι είναι ο «κανόνας των 3 λεπτών» στα κλιματιστικά;
Τι είναι ο «κανόνας των 3 λεπτών» στα κλιματιστικά; 13 Ιουλίου 2026
Inverter ή συμβατικό κλιματιστικό: Ποιες είναι οι διαφορές; 13 Ιουλίου 2026
Inverter ή συμβατικό κλιματιστικό: Ποιες είναι οι διαφορές;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ρύθμιση του κλιματιστικού που «εκτοξεύει» τον λογαριασμό ρεύματος στον καύσωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η ρύθμιση του κλιματιστικού που «εκτοξεύει» τον λογαριασμό ρεύματος στον καύσωνα

Το ένα πράγμα που πρέπει να κάνετε για το κλιματιστικό σας τον Ιούλιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το ένα πράγμα που πρέπει να κάνετε για το κλιματιστικό σας τον Ιούλιο

Ποια θερμοκρασία επιλέγει ένας ειδικός των κλιματιστικών για τον ύπνο;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ποια θερμοκρασία επιλέγει ένας ειδικός των κλιματιστικών για τον ύπνο;

Πέντε λάθη που κάνετε με τον ανεμιστήρα σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πέντε λάθη που κάνετε με τον ανεμιστήρα σας

Inverter ή συμβατικό κλιματιστικό: Ποιες είναι οι διαφορές;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Inverter ή συμβατικό κλιματιστικό: Ποιες είναι οι διαφορές;

Πέντε σημάδια ότι η ακραία ζέστη καταστρέφει το κλιματιστικό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πέντε σημάδια ότι η ακραία ζέστη καταστρέφει το κλιματιστικό σας