Δεν έχετε κλιματιστικό; Δείτε πώς θα αξιοποιήσετε στο έπακρο τον ανεμιστήρα σας

Η έξυπνη χρήση του ανεμιστήρα μπορεί να κάνει τη διαφορά στις δύσκολες μέρες του καλοκαιριού.

Δυσκολεύεστε να εργαστείτε και να κοιμηθείτε χωρίς κλιματισμό;

Ο πιστός σας ανεμιστήρας μπορεί να βοηθήσει σημαντικά, αρκεί να τον τοποθετήσετε στο σωστό σημείο και να αποφύγετε κάποιες λανθασμένες συμβουλές που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Ανοιχτά ή κλειστά παράθυρα;

Το αν πρέπει να ανοίγετε τα παράθυρα εξαρτάται από την ώρα της ημέρας, εξηγεί η Μπέκι Τέιλορ, ειδική στη φυσική των κτιρίων.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο τους, είναι προτιμότερο να κρατάτε τα παράθυρα κλειστά και να κατεβάζετε τις τέντες ή τα στόρια στα δωμάτια που βλέπει ο ήλιος, ώστε να εμποδίζετε τη θέρμανση του εσωτερικού αέρα.

Αν έχετε έναν μικρό ανεμιστήρα, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία πού θα τον βάλετε, αρκεί να είναι κοντά σας. Αν διαθέτετε μια μεγάλη και ισχυρή συσκευή, μπορείτε να την τοποθετήσετε στο πιο δροσερό δωμάτιο του σπιτιού και να κατευθύνετε τον αέρα προς τους υπόλοιπους χώρους.

Αντίθετα, τη νύχτα, όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει, είναι χρήσιμο να ανοίγετε ένα παράθυρο και να βάζετε τον ανεμιστήρα δίπλα του να κοιτάζει προς τα μέσα, ώστε να φέρνει τη δροσιά στο δωμάτιο.

Στο σώμα ή στο πρόσωπο;

Το να στρέφετε τον ανεμιστήρα απευθείας στο πρόσωπό σας προσφέρει απλώς μια ψευδαίσθηση δροσιάς, εξηγεί ο καθηγητής φυσιολογίας Μάικ Τίπτον.

Για να μειωθεί πραγματικά η θερμοκρασία σας, ο ανεμιστήρας πρέπει να τοποθετείται σε κάποια απόσταση, ώστε να δημιουργεί ένα ρεύμα αέρα που να καλύπτει ολόκληρο το σώμα. Αυτή η κίνηση διευκολύνει την εξάτμιση του ιδρώτα, που είναι ο φυσικός μηχανισμός του οργανισμού για να αποβάλλει τη ζέστη.

Προσοχή χρειάζεται με τα μικρά παιδιά, καθώς η απευθείας έκθεση στον ανεμιστήρα μπορεί να τους προκαλέσει αφυδάτωση.

Το κόλπο με τον πάγο και το όριο των 35 βαθμών

Μια αποτελεσματική μέθοδος για περισσότερη δροσιά είναι να τοποθετήσετε ένα μπολ με νερό ή πάγο μπροστά από τη συσκευή. Ο αέρας θα εξατμίσει το νερό, απορροφώντας θερμότητα και δροσίζοντας τον χώρο.

Σε καμία περίπτωση όμως μην καλύπτετε τον ανεμιστήρα με βρεγμένες πετσέτες, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος βραχυκυκλώματος.

Τέλος, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι όταν η εσωτερική θερμοκρασία του σπιτιού ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ο ανεμιστήρας σταματά να είναι ωφέλιμος. Σε τόσο ακραίες συνθήκες, αντί να μας δροσίζει, μεταφέρει περισσότερη θερμότητα πάνω στο δέρμα μας, οπότε η χρήση του πρέπει να αποφεύγεται.

Πηγή: BBC